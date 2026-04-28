München beschließt Mindestpreise für Uber & Co.
- München setzt Mindestpreise für Fahrdienste
- Orientierung am Taxigrund- und Kilometerpreis
- Grundpreis 5,13 € Kilometerpreis bis 7 km 2,43 €
MÜNCHEN (dpa-AFX) - In München sollen künftig Mindestpreise für Fahrten mit Anbietern wie Uber oder Bolt gelten. Das hat der Kreisverwaltungsausschuss des Stadtrates beschlossen. Die Preise für Fahrten im Münchner Stadtgebiet müssen sich demnach nun am "Grund- und Kilometerpreis des Taxitarifs" orientieren. Dieser Grundpreis liegt derzeit bei 5,90, der Kilometerpreis bei 2,70 Euro.
Für Uber, Bolt und Co. sollen allerdings die "für Taxen obligatorischen Zuschläge nicht berechnet" werden. Nach Angaben der Grünen ergibt sich für diese dadurch ein Grundpreis von künftig 5,13 Euro. Bis einschließlich sieben Kilometern beträgt der Kilometerpreis 2,43 Euro, für Strecken darüber hinaus 2,25 Euro.
Die Taxipreise sollen in Zukunft außerdem flexibler werden und beispielsweise mit zunehmender Fahrdistanz weniger stark steigen. Eine Fahrt vom Münchner Hauptbahnhof zum Münchner Flughafen kostet dann 10 Euro weniger als bislang. In Kraft treten sollen die Regelungen am 1. Juli.
Streit schwelte seit langem
Schon seit längerem schwelt in München der Streit über Geschäftspraktiken der Fahrdienste, deren Fahrerinnen und Fahrer die Passagiere nach Angaben der Stadt im Schnitt rund 40 Prozent günstiger transportieren als herkömmliche Taxen.
Allerdings verstoßen sie nach Erkenntnissen des Hauptzollamtes München "fast flächendeckend gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften". Auch das Mindestlohngesetz werde regelmäßig missachtet. Taxifahrerinnen und -fahrer hatten deshalb demonstriert, einen fairen Wettbewerb und Mindestpreise verlangt.
Der Anbieter Bolt hatte die nun beschlossene Regelung als faktische "Taxi-Steuer" kritisiert. Es handle sich um eine "eine politisch verordnete Preiserhöhung für alltägliche Mobilität, die vor allem Verbraucher trifft und eine einzelne Branche vor Wettbewerb schützen soll".
Aus Sicht von Bolt waren die Gespräche mit der Stadt nicht gescheitert. Man habe darin mehrere konkrete Vorschläge eingebracht, die geeignet gewesen wären, die Interessen von Fahrgästen, Fahrern und der Stadt in Einklang zu bringen. "Aus unserer Sicht ist daher wichtig festzuhalten, dass die Gespräche aus unserer Perspektive nicht gescheitert sind, sondern noch Teil eines laufenden Prozesses waren."/cor/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 65,24 auf Tradegate (28. April 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um -0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 132,60 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 503,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +360,83 %/+1.144,24 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Uber Technologies - A2PHHG - US90353T1007
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Uber Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://rijnberkinvestinsights.substack.com/p/12x-fcf-for-a-future-multi-bagger?utm_source=%2Fsearch%2Fuber%2520tech&utm_medium=reader2
"Beginnen wir doch gleich mit dem Fazit… Uber ist eine der attraktivsten langfristigen Investitionsmöglichkeiten, die ich derzeit sehe. Das Unternehmen bietet eine seltene Kombination aus Größe, wieder beschleunigtem Wachstum, steigender Profitabilität, enormen Cashflows, massivem Wachstumspotenzial und einer Bewertung, die noch immer viel zu viel Skepsis hinsichtlich der Zukunft widerspiegelt.
Deshalb habe ich Uber zu meiner Position Nr. 1 im Portfolio gemacht – wohl meine aussichtsreichste Investition für das kommende Jahrzehnt.
Diese Überzeugung besteht trotz (oder gerade wegen) der jüngsten Kursentwicklung. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 10 % und seit ihrem Allzeithoch im Oktober um mehr als 25 % gefallen, obwohl das Kerngeschäft, wie die jüngsten Ergebnisse belegen, hervorragend läuft. Daher hat sich die Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Bewertung deutlich vergrößert, was meiner Ansicht nach ein zunehmend asymmetrisches Umfeld für langfristig orientierte Anleger schafft, die bereit sind, über kurzfristige Stimmungen hinauszublicken.
Uber hat letzte Woche seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht – und die waren sensationell. Der Umsatzanstieg hielt unvermindert an, wichtige operative Kennzahlen verbesserten sich und die Margen legten durchweg zu. Hier einige Fakten, die Sie berücksichtigen sollten:
- Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer wuchs so schnell wie seit 3,5 Jahren nicht mehr, und zwar trotz der bereits enormen globalen Reichweite von Uber.
- Das Umsatzwachstum blieb bei über 20 %, und die Bruttobuchungen verzeichneten das stärkste Wachstum seit fast drei Jahren.
- Der Lieferdienst verzeichnete das schnellste Buchungswachstum seit dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie.
- Sowohl die EBITDA-Marge als auch die Free-Cashflow-Marge stiegen im Jahresvergleich und im Quartalsvergleich.
Noch wichtiger ist, dass diese Ergebnisse die übergeordnete These untermauern. Uber hat eine einzigartige, ressourcenschonende Mobilitäts- und Lieferplattform aufgebaut, die den globalen Markt für Fahrdienste und Essenslieferungen dominiert – eine Position, die sich mit der Weiterentwicklung der Branche sogar noch verstärkt. Der Wettbewerbsvorteil von Uber basiert auf Netzwerkeffekten, einer unübertroffenen geografischen Dichte, Preissetzungsmacht, Daten und einem zweiseitigen Marktplatz, der sich nur äußerst schwer nachbilden lässt.
Darüber hinaus agiert das Unternehmen weiterhin in einem riesigen und noch weitgehend unerschlossenen Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial für Nutzerbasis und Nutzungsintensität über viele Jahre. Dieses enorme Potenzial spiegelt sich zunehmend in den Zahlen wider. Trotz seiner globalen Präsenz gewinnt Uber weiterhin in rasantem Tempo Nutzer hinzu, während die Fahrtenhäufigkeit deutlich unter dem theoretischen Sättigungsniveau liegt. Mobilität und Lieferdienste werden immer häufiger genutzt, und stetige Verbesserungen bei Zuverlässigkeit, Preisgestaltung und Komfort tragen dazu bei, Ubers Bedeutung im Alltag weiter auszubauen. Der Anstieg der monatlich aktiven Nutzer im vierten Quartal ist keine Ausnahme, sondern verdeutlicht, dass Ubers Wachstumspotenzial in Jahrzehnten und nicht in Quartalen gemessen wird.
Aus dieser Perspektive ist das Unternehmen zwar noch nicht ausgereift, aber es handelt sich eindeutig um eine Wachstumsaktie mit jahrelangem, exponentiellem Wertzuwachs. Sie hat die Erwartungen seit geraumer Zeit übertroffen, und ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte.
Dies ist insbesondere im Kontext autonomer Fahrzeuge relevant: Uber muss keine eigene AV-Technologie entwickeln, um erfolgreich zu sein, und der Markt unterschätzt weiterhin den Wert von Nachfragebündelung, Routenplanung, Preisgestaltung und Kundenzugang in einer autonomen Zukunft. Mit zunehmender Autonomie ist Uber strukturell optimal aufgestellt, um als Schnittstelle zwischen Flotten und Fahrgästen zu fungieren und von niedrigeren Stückkosten und höheren Margen zu profitieren, ohne das Kapitalrisiko tragen zu müssen. Daher stellen autonome Fahrzeuge für Uber eine Billionen-Dollar-Chance dar, keine Bedrohung – aber darauf gehe ich später noch genauer ein!
Das Gesamtbild ist unübersehbar. Trotz klarer Anzeichen für ein wieder anziehendes Wachstum, steigende Margen, langfristige Perspektiven und wachsende Wettbewerbsvorteile wird Uber weiterhin so bewertet, als lägen die besten Zeiten hinter dem Unternehmen. Diese Einschätzung ist jedoch grundlegend falsch; das Gegenteil ist der Fall. Uber ist ein langfristig erfolgreicher Plattformanbieter, der auf höchstem Niveau agiert, dennoch wird die Aktie in einem Bereich gehandelt, der überverkauft und unterbewertet erscheint.
Selbst unter konservativen Annahmen sehe ich von hier aus einen realistischen Weg, wie sich das Geschäft in den nächsten drei Jahren verdoppeln und sich im Laufe des nächsten Jahrzehnts zu einem Vielfachen des Wertes entwickeln kann, nicht weil alles perfekt laufen muss, sondern weil der Markt immer noch deutlich unterschätzt, was Uber bereits geworden ist und welches Potenzial noch vor ihm liegt.
Soweit meine übergeordnete These. In der heutigen Analyse werde ich die Ergebnisse von Uber im vierten Quartal aufschlüsseln, die wahrgenommene Bedrohung – oder vielmehr Chance – durch autonomes Fahren detailliert neu bewerten und anschließend meine These, meine Wertschätzung und mein Rating entsprechend aktualisieren."
Einblicke in die Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen: Uber Technologies, Inc. (UBER) 3. Quartal 2025
"Managementperspektive
- CEO Dara Khosrowshahi bezeichnete das dritte Quartal als „hervorragendes Quartal für Uber, das durch eine starke Kombination aus Innovation und Umsetzungsstärke getrieben wurde“. Die Anzahl der Fahrten stieg um 22 % und verzeichnete damit das schnellste Wachstum seit 2023. Sowohl der Mobilitäts- als auch der Lieferbereich legten deutlich zu, wobei die Fahrten im Mobilitätsbereich um 21 % zulegten. „Die Bruttobuchungen stiegen um 21 %, während die Durchschnittspreise relativ stabil blieben“, erklärte er. „Dies führte zu einem Rekord-EBITDA und -Free-Cashflow und unterstreicht unsere Fähigkeit, unseren Kunden erschwingliche Preise zu bieten und gleichzeitig eine starke operative Hebelwirkung zu erzielen.“
- Khosrowshahi kündigte sechs strategische Schwerpunkte an: Vertiefung der Plattformnutzung, Aufbau eines hybriden Marktplatzes mit Integration autonomer Fahrzeuge, Expansion in den Lebensmitteleinzelhandel mit einem aktuellen Bruttobuchungsvolumen von 12 Milliarden US-Dollar, Erweiterung der Verdienstmöglichkeiten für Fahrer und Kuriere durch digitale Aufgaben, die von Uber-KI-Lösungen unterstützt werden, Funktion als Wachstumsmotor für Händler durch Werbung und neue Nachfragekanäle sowie die Integration von generativer KI in Uber zur Steigerung von Produktivität und Personalisierung.
- „Wir erwarten im vierten Quartal eine ähnlich starke Performance mit einem weiteren Quartal mit einem Bruttobuchungswachstum im hohen zweistelligen Prozentbereich und einem EBITDA-Wachstum im niedrigen bis mittleren dreistelligen Prozentbereich“, sagte Khosrowshahi.
- CFO Prashanth Mahendra-Rajah hob hervor, dass der Lieferbereich das „schnellste Wachstum seit vier Jahren“ verzeichne, mit einer Beschleunigung um vier Prozentpunkte, und merkte an, dass Lebensmittelhandel und Einzelhandel „jetzt einen positiven variablen Beitrag leisten“.
Ausblick
- Das Management rechnet für das vierte Quartal mit einem weiteren Wachstum der Bruttobuchungen im hohen zweistelligen Prozentbereich und einem EBITDA-Wachstum im niedrigen bis mittleren dreistelligen Prozentbereich, was der Prognose des vorherigen Quartals entspricht.
- „Wir bewegen uns genau dort, wo wir im Vergleich zu dem 3-Jahres-Rahmenplan, den wir Ihnen im Februar 2024 vorgelegt haben, hinwollen. Das bedeutet ein Bruttobuchungswachstum im mittleren bis hohen zweistelligen Bereich und eine hohe jährliche EBITDA-Wachstumsrate von 30 bis 40 Prozent“, erklärte Mahendra-Rajah.
- Khosrowshahi wies auf die fortgesetzten Investitionen in strategische Bereiche hin, darunter autonome Fahrzeuge, digitale Aufgaben und Händlerlösungen, um Wachstum und Rentabilität voranzutreiben.
Finanzergebnisse
- CEO Khosrowshahi berichtete von Rekordwerten beim bereinigten EBITDA und Free Cashflow, die auf ein Wachstum der Bruttobuchungen um 21 % und ein starkes Wachstum der Reisen sowohl im Mobilitäts- als auch im Lieferbereich zurückzuführen sind.
- Mahendra-Rajah erklärte: „Unser Gewinn und unser EBITDA stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 33 %. Dadurch erreichten wir mit 4,5 % des Bruttoinlandsprodukts einen neuen Höchststand bei unserer Marge, was einem Anstieg von rund 40 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.“
- Er merkte außerdem an, dass Uber in den letzten zwölf Monaten „fast neun Milliarden Dollar erwirtschaftet hat, die wir zur Reduzierung der Aktienanzahl verwenden“.
Fragen und Antworten
- Douglas Anmuth von JPMorgan fragte nach der plattformübergreifenden Nutzung und dem Zeitplan der NVIDIA-Partnerschaft. CEO Khosrowshahi erklärte: „Nur 20 % der Verbraucher sind in beiden Geschäftsbereichen aktiv. Wir entwickeln personalisierte Nutzererlebnisse, um kontextbezogene Zusatzverkäufe zu generieren. Der durchschnittliche plattformübergreifende Kunde gibt dreimal so viel aus wie ein Kunde, der nur eine Plattform nutzt.“ Zu NVIDIA sagte er: „NVIDIA entwickelt gemeinsam mit Hyperion eine Referenzarchitektur für autonomes Fahren der Stufe 4. Wir haben außerdem die Partnerschaft mit Stellantis bekannt gegeben; zunächst werden 5.000 Fahrzeuge mit NVIDIA-Technologie ausgestattet.“
- Eric Sheridan von Goldman Sachs fragte nach der Bedeutung von Lieferdiensten für das Nutzerwachstum und den Auswirkungen auf die Einführung autonomer Fahrzeuge. Finanzvorstand Mahendra-Rajah erklärte: „Wir haben das schnellste Wachstum seit vier Jahren erlebt. Lebensmittelhandel und Einzelhandel führen dazu, dass immer mehr Menschen Online-Lebensmittellieferungen nutzen.“ Khosrowshahi fügte hinzu: „Unsere größten Niederlassungen befinden sich in Austin und Atlanta, zusammen mit Waymo. Das Wachstum in Phoenix und Atlanta war mehr als doppelt so hoch wie im Rest der USA.“
- Brian Nowak von Morgan Stanley bat um Informationen zum Wachstum des US-Mobilitätsmarktes in städtischen und vorstädtischen Gebieten sowie zum europäischen Markt für Lebensmittellieferungen. Mahendra-Rajah erklärte: „Unsere dünn besiedelten Gebiete wachsen etwa 1,5-mal so schnell wie unsere dichter besiedelten Märkte … das Potenzial liegt wohl bei 20 %.“ Khosrowshahi sagte: „Wir sind Marktführer in Europa. In Großbritannien sind wir die Nummer eins geworden. In Spanien und Deutschland bauen wir unsere Marktposition deutlich aus.“
- Justin Post von BofA Securities fragte nach dem Margenfluss und den Auswirkungen der Investitionen in autonome Fahrzeuge auf die Mobilitätsmargen. Mahendra-Rajah erklärte: „Wir haben mit 4,5 % des Bruttoinlandsprodukts einen Rekordwert bei unseren Margen erreicht, was einem Anstieg von rund 40 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wir drosseln das Tempo unserer Margenexpansion ganz bewusst.“ Khosrowshahi präzisierte: „Autonome Fahrzeuge sind derzeit nicht profitabel. Ich gehe davon aus, dass sie in den nächsten Jahren nicht profitabel sein werden.“
- Die Fragen umfassten auch Investitionen in das Uber One-Treueprogramm, Vorteile bei den Versicherungstarifen, Initiativen für mehrere Gig-Jobs und die Partnerschaft mit Toast. Das Management betonte die strategische Bedeutung jedes einzelnen Bereichs.
Stimmungsanalyse
- Analysten hakten nach der plattformübergreifenden Nutzung, der Beschleunigung der Auslieferung, den Investitionen in autonome Fahrzeuge und den Auswirkungen auf die Rentabilität. Der Ton war neugierig, wobei der Fokus immer wieder auf der strategischen Umsetzung und der Nachhaltigkeit lag.
- Das Management bewahrte in seinen vorbereiteten Bemerkungen und Antworten einen zuversichtlichen und optimistischen Ton. Khosrowshahi erklärte: „Wir stehen in Bezug auf die Förderung plattformübergreifender Aktivitäten noch ganz am Anfang.“
- Im Vergleich zum Vorquartal bleibt der Ton der Analysten zwar weiterhin kritisch, aber konstruktiv, während das Management optimistisch bleibt und die Umsetzung sowie die zukünftigen Chancen hervorhebt.
Vergleich zum Vorquartal
- Die Prognose und die Ergebnisse des dritten Quartals spiegelten die im zweiten Quartal erwarteten Bruttobuchungszuwächse im hohen zweistelligen Bereich und EBITDA-Wachstumsraten im mittleren dreistelligen Bereich wider, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf dem Plattformausbau und der Entwicklung von AV-Systemen lag.
- Der strategische Fokus wurde erweitert durch die explizite Erwähnung eines hybriden Marktes für Mensch und autonomes Fahren, von KI-gestützten Uber-Jobs und der Integration von generativer KI.
- Analysten konzentrierten sich in diesem Quartal stärker auf neue Auftragsmöglichkeiten, Einsparungen bei Versicherungen und Details der AV-Partnerschaft, während das Vertrauen des Managements unverändert blieb.
- Wichtige Kennzahlen wie das Wachstum der Reisen und das bereinigte EBITDA erreichten neue Höchststände; das Management legte weiterhin Wert auf operative Hebelwirkung und Cash-Generierung.
Risiken und Bedenken
- Das Management räumte ein, dass AV „heute nicht profitabel“ sei und geht davon aus, dass AV „in den kommenden Jahren einige Jahre nicht profitabel sein wird“.
- Anfangsinvestitionen in eine Uber One-Mitgliedschaft sind in den ersten sechs Monaten negativ, bevor sie sich mit steigender Kundenbindung und Nutzung positiv entwickeln.
- Die Senkung der Versicherungskosten hängt von Gesetzesänderungen und Verhaltensänderungen ab; Mahendra-Rajah hob die jüngsten Erfolge in Kalifornien und anderen Bundesstaaten hervor.
- Das Unternehmen sieht sich in Europa einem Wettbewerbsdruck ausgesetzt, konnte aber seine führende Position im Bio-Segment und sein Vertrauen in die Händler- und Partnerschaftsstrategie unter Beweis stellen.
Fazit
Das Management von Uber meldete ein Rekordwachstum bei Fahrten, Bruttobuchungen und Margen, gestützt durch eine starke Umsetzung in den Bereichen Mobilität und Lieferung. Mit einem prognostizierten Wachstum der Bruttobuchungen im hohen zweistelligen Prozentbereich und einer signifikanten EBITDA-Steigerung im vierten Quartal verfolgt das Unternehmen eine vielschichtige Strategie, die autonome Fahrzeuge, KI-gestützte Kundenerlebnisse und neue Partnerschaften integriert. Das Management bekräftigte die Balance zwischen Investitionen in Zukunftstechnologien wie autonome Fahrzeuge und der Aufrechterhaltung des jährlichen Gewinnwachstums und unterstrich das Vertrauen in Ubers Fähigkeit, durch Innovation und Skalierung langfristig Wert zu schaffen."