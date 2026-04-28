München beschließt Mindestpreise für Uber & Co.

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"Beginnen wir doch gleich mit dem Fazit… Uber ist eine der attraktivsten langfristigen Investitionsmöglichkeiten, die ich derzeit sehe. Das Unternehmen bietet eine seltene Kombination aus Größe, wieder beschleunigtem Wachstum, steigender Profitabilität, enormen Cashflows, massivem Wachstumspotenzial und einer Bewertung, die noch immer viel zu viel Skepsis hinsichtlich der Zukunft widerspiegelt.

Deshalb habe ich Uber zu meiner Position Nr. 1 im Portfolio gemacht – wohl meine aussichtsreichste Investition für das kommende Jahrzehnt.

Diese Überzeugung besteht trotz (oder gerade wegen) der jüngsten Kursentwicklung. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 10 % und seit ihrem Allzeithoch im Oktober um mehr als 25 % gefallen, obwohl das Kerngeschäft, wie die jüngsten Ergebnisse belegen, hervorragend läuft. Daher hat sich die Diskrepanz zwischen Fundamentaldaten und Bewertung deutlich vergrößert, was meiner Ansicht nach ein zunehmend asymmetrisches Umfeld für langfristig orientierte Anleger schafft, die bereit sind, über kurzfristige Stimmungen hinauszublicken.

Uber hat letzte Woche seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlicht – und die waren sensationell. Der Umsatzanstieg hielt unvermindert an, wichtige operative Kennzahlen verbesserten sich und die Margen legten durchweg zu. Hier einige Fakten, die Sie berücksichtigen sollten:

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer wuchs so schnell wie seit 3,5 Jahren nicht mehr, und zwar trotz der bereits enormen globalen Reichweite von Uber. Das Umsatzwachstum blieb bei über 20 %, und die Bruttobuchungen verzeichneten das stärkste Wachstum seit fast drei Jahren. Der Lieferdienst verzeichnete das schnellste Buchungswachstum seit dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie. Sowohl die EBITDA-Marge als auch die Free-Cashflow-Marge stiegen im Jahresvergleich und im Quartalsvergleich.

Noch wichtiger ist, dass diese Ergebnisse die übergeordnete These untermauern. Uber hat eine einzigartige, ressourcenschonende Mobilitäts- und Lieferplattform aufgebaut, die den globalen Markt für Fahrdienste und Essenslieferungen dominiert – eine Position, die sich mit der Weiterentwicklung der Branche sogar noch verstärkt. Der Wettbewerbsvorteil von Uber basiert auf Netzwerkeffekten, einer unübertroffenen geografischen Dichte, Preissetzungsmacht, Daten und einem zweiseitigen Marktplatz, der sich nur äußerst schwer nachbilden lässt.

Darüber hinaus agiert das Unternehmen weiterhin in einem riesigen und noch weitgehend unerschlossenen Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial für Nutzerbasis und Nutzungsintensität über viele Jahre. Dieses enorme Potenzial spiegelt sich zunehmend in den Zahlen wider. Trotz seiner globalen Präsenz gewinnt Uber weiterhin in rasantem Tempo Nutzer hinzu, während die Fahrtenhäufigkeit deutlich unter dem theoretischen Sättigungsniveau liegt. Mobilität und Lieferdienste werden immer häufiger genutzt, und stetige Verbesserungen bei Zuverlässigkeit, Preisgestaltung und Komfort tragen dazu bei, Ubers Bedeutung im Alltag weiter auszubauen. Der Anstieg der monatlich aktiven Nutzer im vierten Quartal ist keine Ausnahme, sondern verdeutlicht, dass Ubers Wachstumspotenzial in Jahrzehnten und nicht in Quartalen gemessen wird.

Aus dieser Perspektive ist das Unternehmen zwar noch nicht ausgereift, aber es handelt sich eindeutig um eine Wachstumsaktie mit jahrelangem, exponentiellem Wertzuwachs. Sie hat die Erwartungen seit geraumer Zeit übertroffen, und ich sehe keinen Grund, warum sich das ändern sollte.

Dies ist insbesondere im Kontext autonomer Fahrzeuge relevant: Uber muss keine eigene AV-Technologie entwickeln, um erfolgreich zu sein, und der Markt unterschätzt weiterhin den Wert von Nachfragebündelung, Routenplanung, Preisgestaltung und Kundenzugang in einer autonomen Zukunft. Mit zunehmender Autonomie ist Uber strukturell optimal aufgestellt, um als Schnittstelle zwischen Flotten und Fahrgästen zu fungieren und von niedrigeren Stückkosten und höheren Margen zu profitieren, ohne das Kapitalrisiko tragen zu müssen. Daher stellen autonome Fahrzeuge für Uber eine Billionen-Dollar-Chance dar, keine Bedrohung – aber darauf gehe ich später noch genauer ein!

Das Gesamtbild ist unübersehbar. Trotz klarer Anzeichen für ein wieder anziehendes Wachstum, steigende Margen, langfristige Perspektiven und wachsende Wettbewerbsvorteile wird Uber weiterhin so bewertet, als lägen die besten Zeiten hinter dem Unternehmen. Diese Einschätzung ist jedoch grundlegend falsch; das Gegenteil ist der Fall. Uber ist ein langfristig erfolgreicher Plattformanbieter, der auf höchstem Niveau agiert, dennoch wird die Aktie in einem Bereich gehandelt, der überverkauft und unterbewertet erscheint.

Selbst unter konservativen Annahmen sehe ich von hier aus einen realistischen Weg, wie sich das Geschäft in den nächsten drei Jahren verdoppeln und sich im Laufe des nächsten Jahrzehnts zu einem Vielfachen des Wertes entwickeln kann, nicht weil alles perfekt laufen muss, sondern weil der Markt immer noch deutlich unterschätzt, was Uber bereits geworden ist und welches Potenzial noch vor ihm liegt.

Soweit meine übergeordnete These. In der heutigen Analyse werde ich die Ergebnisse von Uber im vierten Quartal aufschlüsseln, die wahrgenommene Bedrohung – oder vielmehr Chance – durch autonomes Fahren detailliert neu bewerten und anschließend meine These, meine Wertschätzung und mein Rating entsprechend aktualisieren."