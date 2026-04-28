General Motors Aktie legt weiter zu - 28.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von General Motors. Mit einer Performance von +5,02 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die General Motors Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 69,85€, mit einem Plus von +5,02 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

General Motors ist ein globaler Auto- und Mobilitätskonzern (u.a. Chevrolet, GMC, Cadillac). Kern: Pkw, SUVs, Pick-ups, leichte Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen, E-Mobilität (Ultium-Plattform), autonomes Fahren (Cruise). Starke Position in Nordamerika, schwächer global. Hauptkonkurrenten: Toyota, VW, Ford, Stellantis, Hyundai/Kia. USPs: starke Truck-/SUV-Marken, vertikale E‑Antriebsplattform, Software- und Flottenlösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der General Motors Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -7,34 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die General Motors Aktie damit um +2,65 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,40 %. Im Jahr 2026 gab es für General Motors bisher ein Minus von -3,66 %.

Während General Motors heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,22 %. Damit gehört General Motors heute zu den auffälligeren Werten.

General Motors Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,65 % 1 Monat +10,40 % 3 Monate -7,34 % 1 Jahr +61,31 %

Informationen zur General Motors Aktie

Stand: 28.04.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 904 Mio. General Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 62,86 Mrd.EUR € wert.

Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

So schlagen sich die Wettbewerber von General Motors

Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. Ford Motor notiert im Plus, mit +1,03 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,21 %. Tesla verliert -0,94 % Stellantis notiert im Plus, mit +1,29 %.

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Ob die General Motors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur General Motors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.