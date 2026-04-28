Silberpreis
Silber crasht auf 73,20 USD
Verkaufsdruck bei Silber: Kurs sinkt deutlich auf 73,20 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,02 %
|1 Monat
|+5,94 %
|3 Monate
|-35,63 %
|1 Jahr
|+125,64 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,99297USD. Heute steht er bei 73,20USD. Das Investment wäre auf 28.161,1USD gewachsen – eine Steigerung von +181,61 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Kurzfristig deutet der Hinweis, dass die Bodenbildung unter 73,80 gescheitert ist, auf weiteren Druck; nahe Supports bleiben spannend (Beitrag 1,2). Über 14 Tage war der Kurs volatil; eine frühere Korrektur von 121 auf 73 wird diskutiert (Beitrag 3). Fundamental bullish, aber kurzfristig volatil; Chinas Rekordimporte und knappe Bestände könnten bald zu einem Preisanstieg führen (Beitrag 11).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|360,50EUR
|-0,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|126,87EUR
|-0,99 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|261,56EUR
|-1,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|378,86EUR
|-2,67 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|100,81EUR
|-2,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|586,85EUR
|-2,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|377,98EUR
|-1,12 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|76,55EUR
|-0,94 %
|Long
|1
|0,00
|127,50EUR
|-1,83 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,338EUR
|+2,19 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.