Silber crasht auf 73,20 USD

-3,04 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,02 % 1 Monat +5,94 % 3 Monate -35,63 % 1 Jahr +125,64 %

Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 73,20. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 25,99297USD. Heute steht er bei 73,20USD. Das Investment wäre auf 28.161,1USD gewachsen – eine Steigerung von +181,61 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Kurzfristig deutet der Hinweis, dass die Bodenbildung unter 73,80 gescheitert ist, auf weiteren Druck; nahe Supports bleiben spannend (Beitrag 1,2). Über 14 Tage war der Kurs volatil; eine frühere Korrektur von 121 auf 73 wird diskutiert (Beitrag 3). Fundamental bullish, aber kurzfristig volatil; Chinas Rekordimporte und knappe Bestände könnten bald zu einem Preisanstieg führen (Beitrag 11).