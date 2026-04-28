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    Industrieverband

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    Düngerversorgung in Europa ungefährdet

    Für Sie zusammengefasst
    • Europa trotz Irankonflikt nicht von Düngerknappheit
    • Europa deckt Harnstoffbedarf zu etwa 75 Prozent
    • Stimmung der Landwirte so schlecht wie seit 2016
    Industrieverband - Düngerversorgung in Europa ungefährdet
    Foto: K+S Aktiengesellschaft

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Düngerversorgung in Europa ist nach Einschätzung der Produzenten trotz des Iran-Kriegs nicht gefährdet. Durch die vom Iran blockierte Straße von Hormus gingen zwar rund 30 Prozent des globalen Handels mit Harnstoff, aber Deutschland und Europa versorgten sich weitgehend selbst oder aus anderen Importmärkten wie Algerien und Ägypten. Dort gebe es belastbare Lieferketten, sagte Marco Fleischmann, Experte für Pflanzenernährung beim Industrieverband Agrar (IVA) in Frankfurt.

    Hoher Selbstversorgungsgrad in Europa

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    Harnstoffdünger ist einer der weltweit am häufigsten verwendeten Stickstoffdünger. Der europäische Selbstversorgungsgrad in diesem Segment liegt laut IVA bei 75 Prozent, Kalidünger könnten sogar vollständig selbst hergestellt werden.

    Natürlich treibe der Iran-Krieg den Weltmarktpreis. Im laufenden Jahr sei der Preis um rund 50 Prozent auf 750 Euro pro Tonne Harnstoff gestiegen, berichtete Fleischmann. Von den Höchstwerten zu Beginn des Ukraine-Kriegs mit knapp 1.300 Euro sei man aber noch weit entfernt.

    Schlechte Stimmung bei den Landwirten

    Die teuren Betriebsmittel und niedrige Preiserwartungen für pflanzliche Produkte drücken auf die Stimmung der Landwirte. Aktuell bewerten sie die wirtschaftliche Lage so negativ wie seit 2016 nicht mehr, berichtet die Landwirtschaftliche Rentenbank in ihrem vierteljährlich erhobenen Agrarbarometer. Die Investitionsbereitschaft sinke. Immerhin noch 69 Prozent der Befragten beurteilten ihre derzeitige Lage als befriedigend oder besser. Im Dezember waren es noch 73 Prozent.

    Mehr als 80 Prozent der befragten Landwirte schätzen ihre betriebliche Liquidität als mittel bis sehr gut ein. Bei einer länger anhaltenden Krise erwartet der Agrarökonom Oliver Mußhoff aber, dass sich die Zahlungsfähigkeit verschlechtern wird. Nach seiner Einschätzung sollte der Staat auf nicht rückzahlbare Zuschüsse verzichten und stattdessen Schnellkredite mit subventionierten Zinsen anbieten. Die Rentenbank bereitet sich nach Angaben ihres Vorstands darauf vor, ihr Programm "Liquiditätssicherung" zu öffnen./ceb/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

    Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 16,22 auf Tradegate (28. April 2026, 13:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um +9,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,87 Mrd..

    K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Von den letzten 6 Analysten der K+S Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -37,69 %/-6,54 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Debatten (Dreieck vs. bullischer Keil, jüngster Ausbruch), fundamentale Treiber (gutes Q1 mit erhöhter Prognose, Hormuz‑Risiko, steigende Dünger-/Kali‑Preise), Handelsdynamik durch Covalis‑Transaktionen, uneinheitliche Short‑Angaben und mögliche Short‑Coverings sowie politische Effekte (Vance/Trump) und ein mögliches Vor‑HV‑Push.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber K+S eingestellt.

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