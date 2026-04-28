Blue Moon Metals bestätigt endgültige Investitionsentscheidung zum Bau der Mine im Rahmen des Nussir-Projekts, Absicht zum Bau der Springer-Wolframmine sowie gleichzeitige Aktienemissionen im Rahmen eines Bought-Deal-Verfahrens im Wert von 150 Millionen C

Der Rahmenprospekt ist verfügbar, und der Nachtrag wird innerhalb von zwei Werktagen unter dem Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar sein.

TORONTO, Ontario – 27. April 2026 – Blue Moon Metals Inc. („Blue Moon“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM), (- https://www.commodity-tv.com/play/blue-moon-metals-construction-of-two ... -) freut sich bekannt zu geben, dass sein Vorstand eine endgültige Investitionsentscheidung über den Bau seines Nussir-Projekts („Projekt“) im Norden Norwegens genehmigt hat. Die jüngste Machbarkeitsstudie zum Projekt, die am 16. April 2026 bekannt gegeben wurde, ergab eine Betriebsdauer von 13 Jahren für einen Untertagebau mit einer Nennkapazität von 6.000 Tonnen pro Tag sowie eine Aufbereitungsanlage, wobei die Erzproduktion im dritten Quartal 2027 beginnen soll. Darüber hinaus unterstreichen die kürzlich bekannt gegebenen Explorationserfolge im Rahmen des Projekts (siehe Pressemitteilung vom 15. April 2026) das Aufwärtspotenzial und die Langlebigkeit der Anlage zusätzlich zu den in der Machbarkeitsstudie erörterten möglichen Verlängerungen der Lebensdauer der Mine. Das Unternehmen geht davon aus, dass die verbleibenden geschätzten Kapitalkosten in Höhe von 184 Mio. US-Dollar, die zur Fertigstellung des Projekts erforderlich sind, durch die vorhandenen Barmittel des Unternehmens, die verfügbaren nicht in Anspruch genommenen Beträge aus dem am 19. August 2025 angekündigten Projektfinanzierungspaket in Höhe von 140 Mio. US-Dollar sowie die Erlöse aus der gleichzeitig mit dieser Mitteilung angekündigten und weiter unten näher beschriebenen Buy-Deal-Eigenkapitalfinanzierung des Unternehmens gedeckt werden.

Unabhängig davon freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass sein Vorstand beschlossen hat, mit den Planungsarbeiten für eine mögliche Wiederaufnahme der Produktion im Springer-Bergwerks- und Aufbereitungskomplex („Springer“) von Blue Moon in Nevada zu beginnen. Das Unternehmen hat die Übernahme von Springer am 10. Februar 2026 abgeschlossen. Springer ist eine Wolfram-Produktionsanlage, bestehend aus einem bestehenden 1.300 Fuß tiefen vertikalen Schacht und Untertagebauwerken, einer Mühle mit einer Nennkapazität von 1.200 Tonnen pro Tag mit Stab- und Kugelmühlen, Mahl- und Flotationskreisläufen sowie einem stillgelegten Ammoniumparatungstat („APT“)-Kreislauf einschließlich Autoklav und zugehöriger Reagenziensysteme. Springer verfügt weiterhin über die erforderlichen Wasserrechte für den Komplex, und Blue Moon treibt den Genehmigungsprozess aktiv voran, um die Wiederaufnahme des Betriebs so bald wie möglich zu ermöglichen. Von 1914 bis 1958 war Springer eine der größten Wolfram produzierenden Minen in den Vereinigten Staaten und ist eine der wolframreichsten Lagerstätten der Welt. Die Lagerstätte befindet sich vollständig auf privatem Grundbesitz.

Die historische Mineralressource auf dem Grundstück, die nur zwei mechanisierte Scheelit-Untertageabbau-Lagerstätten umfasst, beträgt: ([i] )([ii] )([iii] )

Historische Schätzung der angezeigten Ressourcen von 355.000 Tonnen mit 0,537 % WO 3

Historische Schätzung der abgeleiteten Ressourcen von 1.933.600 Tonnen mit 0,493 % WO 3

Die Wolframpreise sind in den letzten sieben Monaten von 500 US-Dollar/MTU auf über 3000 US-Dollar/MTU gestiegen.[iv] Nach Ansicht des Unternehmens ist dieser Anstieg auf den starken Bedarf im militärischen Bereich und in der Pulvermetallurgie sowie auf den Rückgang der Exporte aus China zurückzuführen, auf das etwa 80 % des weltweiten Wolframangebots entfallen.[v] Da die meisten Genehmigungen für Springer weiterhin gültig sind und die Infrastruktur vor Ort in gutem Zustand ist, prüft das Unternehmen verschiedene Pläne mit dem Ziel, die Anlage schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen, und zwar bis zum vierten Quartal 2027. Das Management von Blue Moon hat eine interne vorläufige Kostenschätzung für die Wiederinbetriebnahme in Höhe von 50 Mio. US-Dollar erstellt, die voraussichtlich hauptsächlich durch geplante strategische Finanzierungsmaßnahmen und die derzeitigen Barreserven gedeckt werden soll. Aufgrund interner Modellrechnungen geht das Management von Blue Moon davon aus, dass der Springer-Komplex eine potenzielle Produktion von 107.000 bis 124.000 MTU in Form eines Scheelit-Konzentrats guter Qualität erreichen könnte, vorbehaltlich bestimmter Annahmen und Einschränkungen, wie nachstehend unter der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ näher erläutert. Dies würde einen wesentlichen Anteil am US-Binnenmarkt ausmachen, und Springer würde zum einzigen großen Produzenten in Nordamerika werden. Das Management schätzt die Cash-Kosten abzüglich der Molybdänproduktion auf 300 bis 400 US-Dollar pro MTU. Blue Moon prüft zudem die Wiederinbetriebnahme der APT-Anlage für 2028 und untersucht strategische Alternativen, darunter Joint Ventures mit anderen Wolframproduzenten aus dem westlichen Raum und potenziellen Partnern im nachgelagerten Bereich sowie die Errichtung einer Pulvermetallurgieanlage neben der APT-Anlage.[vi]

Die Genehmigung des Vorstands zur Wiederaufnahme der kommerziellen Produktion in Springer erfolgte, ohne dass das Unternehmen den Beginn der kommerziellen Förderung in Springer erklärt hatte und ohne dass eine aktuelle Machbarkeitsstudie über die Mineralreserven vorlag, die die wirtschaftliche und technische Rentabilität belegt. Obwohl das Management auf der Grundlage der oben genannten internen Arbeiten und Schätzungen davon ausgeht, dass diese Aktivitäten zu einem wirtschaftlich tragfähigen Betrieb bei Springer führen werden, kann erhebliche Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Ausbeutegrades bestehen, und die Kosten für diese Gewinnung können wesentlich höher ausfallen, als wir derzeit erwarten. Die aktuellen Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Gewinnung, der Gewinnungskosten und anderer Aspekte der kommerziellen Produktion unterliegen bestimmten Annahmen und Einschränkungen, wie im Folgenden unter der Überschrift „Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ näher erläutert. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Mineralprojekte, die ohne eine aktuelle Machbarkeitsstudie zur kommerziellen Produktion vorangetrieben werden, historisch gesehen ein wesentlich höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Scheiterns aufweisen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die kommerzielle Produktion in Springer wieder aufgenommen wird, wie erwartet oder überhaupt fortgesetzt wird, dass die geschätzten Investitionskosten realisiert werden, dass das erwartete Produktionsprofil erreicht wird oder dass die erwarteten Cash-Kosten zutreffend sind. Das Scheitern der Aufnahme oder Fortsetzung der Produktion hätte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung des Betriebs in Springer zu generieren.

Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierungen

Öffentliches Angebot

Blue Moon freut sich zudem bekannt zu geben, dass es eine schriftliche Vereinbarung mit Scotiabank, ATB Cormark Capital Markets und Canaccord Genuity im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (zusammen die „Konsortialbanken“) geschlossen hat, wonach sich die Konsortialbanken bereit erklärt haben, auf „Bought-Deal“-Basis von der Gesellschaft 10.000.000 Stammaktien von Blue Moon („Stammaktien“) zu einem Preis von 10,00 C$ pro Stammaktie (der „Ausgabepreis“) zu erwerben, was einem Bruttoerlös von 100.000.000 C$ entspricht (das „öffentliche Angebot“). Diese Stammaktien werden in allen Provinzen und Territorien Kanadas (mit Ausnahme von Quebec) im Rahmen eines Prospektnachtrags (der „Nachtrag“) zum Kurzform-Basis-Rahmenprospekt des Unternehmens vom 23. September 2025 (der „Rahmenprospekt“) und in den Vereinigten Staaten gemäß einem US-Prospektzusatz (der „US-Prospektzusatz“) zum Rahmenprospekt des Unternehmens, der Teil der US-Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-10 ist, öffentlich angeboten.

Blue Moon hat den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption (die „Mehrzuteilungsoption“) eingeräumt, um zu denselben Bedingungen wie beim öffentlichen Angebot bis zu 1.300.000 weitere Stammaktien zum Emissionspreis zu erwerben. Die Mehrzuteilungsoption kann von den Konsortialbanken jederzeit bis einschließlich 30 Tage nach Abschluss des öffentlichen Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden.

Das öffentliche Angebot wird voraussichtlich am oder um den 6. Mai 2026 abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich aller erforderlichen börslichen und sonstigen behördlichen Genehmigungen.

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot beabsichtigt das Unternehmen, den Nachtrag bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas (mit Ausnahme von Quebec) einzureichen. Kopien des Rahmenprospekts sind unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu finden, und der im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot einzureichende Nachtrag wird dort innerhalb von zwei Werktagen nach dem Datum dieses Dokuments gemäß den „Access equals delivery“-Bestimmungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze verfügbar sein. Alternativ können Sie diese in Kanada bei der Scotiabank per Post unter der Adresse 40 Temperance Street, 6th Floor, Toronto, Ontario M5H 0B4, z. Hd.: Equity Capital Markets, per E-Mail unter equityprospectus@scotiabank.com oder telefonisch unter (416) 863-7704 anfordern; in den Vereinigten Staaten können Sie diese bei Scotia Capital (USA) Inc. per Post unter der Adresse 250 Vesey Street, 24th Floor, New York, NY 10281, z. Hd.: Equity Capital Markets, oder telefonisch unter (212) 255-6854 oder per E-Mail an us.ecm@scotiabank.com. Der Rahmenprospekt enthält und der Nachtrag wird wichtige detaillierte Informationen über das Unternehmen und das öffentliche Angebot enthalten, einschließlich der geplanten Verwendung der Erlöse daraus. Potenzielle Anleger sollten den Nachtrag und den dazugehörigen Rahmenprospekt sowie die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

Das Unternehmen hat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der „SEC“) eine Registrierungserklärung auf Formular F-10 (einschließlich des Rahmenprospekts) und einen vorläufigen US-Prospektnachtrag für das öffentliche Angebot eingereicht, auf das sich diese Mitteilung bezieht. Bevor Sie investieren, sollten Sie den Rahmenprospekt, den vorläufigen US-Prospektzusatz und andere Dokumente, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat, lesen, um umfassendere Informationen über das Unternehmen und das öffentliche Angebot zu erhalten. Sie können diese Dokumente kostenlos über EDGAR auf der SEC-Website unter www.sec.gov abrufen. Alternativ wird das Unternehmen, ein Konsortialbank oder ein am öffentlichen Angebot beteiligter Händler Ihnen den Basis-Rahmenprospekt und gegebenenfalls den entsprechenden Prospektnachtrag zusenden, oder Sie können diese in Kanada bei der Scotiabank per Post unter der Adresse 40 Temperance Street, 6th Floor, Toronto, Ontario M5H 0B4, z. Hd.: Equity Capital Markets, per E-Mail unter equityprospectus@scotiabank.com oder telefonisch unter (416) 863-7704 anfordern; in den Vereinigten Staaten können Sie diese bei Scotia Capital (USA) Inc. per Post unter der Adresse 250 Vesey Street, 24th Floor, New York, NY 10281, z. Hd.: Equity Capital Markets, oder telefonisch unter (212) 255-6854 oder per E-Mail an us.ecm@scotiabank.com.

Parallele Privatplatzierung

Zusätzlich zum öffentlichen Angebot haben sich die Konsortialbanken bereit erklärt, im Rahmen einer „Bought-Deal“-Transaktion von der Gesellschaft 5.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 10,00 C$ pro Stammaktie im Rahmen einer Privatplatzierung (die „gleichzeitige Privatplatzierung“) zu erwerben oder Ersatzkäufer für den Erwerb dieser Aktien in einer oder mehreren Tranchen zu vermitteln, was einem Bruttoerlös von rund 50 Millionen C$ entspricht. Die gleichzeitige Privatplatzierung wird durchgeführt: (i) in allen Provinzen und Territorien Kanadas gemäß den verfügbaren Ausnahmen von der Prospektpflicht nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, (ii) in den Vereinigten Staaten auf Basis einer Privatplatzierung gemäß einer oder mehreren Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „U.S. Securities Act“) und (iii) in solchen anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt, dass in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder ein ähnliches Dokument eingereicht werden muss. Stammaktien, die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung verkauft werden, unterliegen in Kanada einer gesetzlichen viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Stammaktien, die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung in den USA oder an US-Personen (im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes) verkauft werden, gelten nach den geltenden US-Wertpapiergesetzen als beschränkte Wertpapiere.

Die gleichzeitige Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 6. Mai 2026 abgeschlossen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich aller erforderlichen Börsen- und sonstigen behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss des öffentlichen Angebots ist nicht vom Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung abhängig.

Der Bruttoerlös aus dem öffentlichen Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung wird sich auf insgesamt etwa 150 Mio. CAD belaufen (bzw. auf etwa 163 Mio. CAD, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird). Der Nettoerlös aus dem öffentlichen Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung soll für Baukapital bei Nussir und Blue Moon, Entwicklungskapital für die Projekte Springer Tungsten und Apex, zusätzliche Exploration bei den vorgenannten Projekten, Betriebskapital, Wachstumsaktivitäten in den USA sowie allgemeine und administrative Unternehmensaktivitäten verwendet werden, wie im Nachtrag näher beschrieben wird.

Als Gegenleistung für die von den Konsortialbanken im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung erbrachten Dienstleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 5,0 % des gesamten Bruttoerlöses aus dem öffentlichen Angebot (einschließlich der Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und der gleichzeitigen Privatplatzierung zu zahlen. Die auf Zeichnungen durch bestimmte ausgewählte Käufer zu zahlende Barprovision wird auf 2,5 % reduziert.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Qualifizierte Personen

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Reza Ehsani, P.Eng., Senior Vice President, Projects von Blue Moon, und einer nicht unabhängigen qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Einnahmen aus der jüngsten Finanzierungsrunde

Blue Moon bestätigt, dass sich der Bruttoerlös aus der am 22. April 2026 angekündigten und am 24. April 2026 abgeschlossenen Finanzierung (die „ Hartree - Finanzierung “) auf 4.771.150,02 $ belief. Die Hartree-Finanzierung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Im Zusammenhang mit der Hartree-Finanzierung wurden keine Vermittlergebühren gezahlt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Gallium-, Germanium-, Kupfer- und Silber-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte befinden sich in günstiger Lage und verfügen über eine bestehende lokale Infrastruktur, einschließlich Straßen, Stromversorgung und historischer Infrastruktur. Zink, Kupfer, Wolfram, Gallium und Germanium stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind. Zu den Hauptaktionären zählen Oaktree Capital Management, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Direktor

Telefon: (416) 230 3440

E-Mail: christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

WARNHINWEIS BEZÜGLICH SCHÄTZUNGEN VON MINERALRESSOURCEN

In dieser Pressemitteilung werden die Begriffe „angezeigte“ und „abgeleitete“ Mineralressourcen als relatives Maß für den Grad der Zuverlässigkeit der Mineralressourcenschätzung verwendet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind und dass die wirtschaftliche Rentabilität von Ressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Die in dieser Pressemitteilung genannte Mineralressourcenschätzung kann durch geologische, umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, eigentumsrechtliche, soziopolitische, vermarktungsbezogene oder andere relevante Faktoren wesentlich beeinflusst werden. Die Mineralressourcen im technischen Bericht von Springer wurden gemäß den zum damaligen Zeitpunkt geltenden CIM-Richtlinien für angezeigte und abgeleitete Ressourcen ermittelt. Gemäß NI 43-101 dürfen Schätzungen abgeleiteter Mineralressourcen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vor-Machbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien dienen, mit Ausnahme vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen. Leser werden darauf hingewiesen, nicht davon auszugehen, dass weitere Arbeiten an den angegebenen Mineralressourcen zu Mineralreserven führen werden, die wirtschaftlich abgebaut werden können.

WARNHINWEIS FÜR US-ANLEGER

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Schätzungen der Mineralreserven und Mineralressourcen wurden gemäß NI 43-101 erstellt, die sich von den von der SEC übernommenen Standards, einschließlich Regulation S-K Subpart 1300, unterscheiden. Dementsprechend sind die hierin enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen, einschließlich etwaiger Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Offenlegungspflichten der SEC unterliegen.

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen bzw. US-amerikanischen Wertpapiergesetze (im Folgenden zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen in Bezug auf das Unternehmen stellen die hierin enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Aussagen dar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen über die Strategie, die Ziele, die Pläne oder die künftige finanzielle oder operative Leistung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie „planen“, „erwarten“, „budgetieren“, „anstreben“, „prognostizieren“, „beabsichtigen“, „glauben“, „voraussehen“, „schätzen“ und andere ähnliche Wörter oder deren Verneinungen gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen „eintreten können“, „eintreten werden“, „eintreten sollten“, „eintreten würden“ oder „eintreten könnten“. Insbesondere umfassen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem Aussagen hinsichtlich der Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Erfüllung der Produktions-, Entwicklungs- und Expansionspläne für das Projekt; der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Leistung des Projekts und von Springer; der Pläne des Unternehmens, die Produktion bei Springer aufzunehmen; der Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven; den Zeitpunkt und Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion; die Schätzung der Lebensdauer der Mine des Projekts; den Zeitpunkt und Umfang der geschätzten zukünftigen Kapital- und Betriebskosten; die Kosten und den Zeitplan der Erschließungsmaßnahmen; die Auswirkungen staatlicher Vorschriften (oder Änderungen daran) in Bezug auf Produktionsbeschränkungen, Exportkontrollen, Ertragsteuern, Lizenzgebühren, Beteiligungen, Enteignung von Eigentum, Rückführung von Gewinnen, Umweltgesetzgebung, Landnutzung, Wassernutzung, Landansprüche der lokalen Bevölkerung, Bergwerkssicherheit und den Erhalt erforderlicher Genehmigungen; die Beziehungen des Unternehmens zu den Gemeinden an den Standorten, an denen es tätig ist, sowie die Weiterentwicklung der Programme des Unternehmens zur sozialen Verantwortung; die Aussichten und Prognosen des Unternehmens; die Verwendung des Nettoerlöses aus dem öffentlichen Angebot und der gleichzeitigen Privatplatzierung; der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, das öffentliche Angebot und die gleichzeitige Privatplatzierung zu den hierin beschriebenen Bedingungen und innerhalb der jeweiligen vorgeschlagenen Zeitpläne abzuschließen; sowie die Fähigkeit, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich der bedingten Zulassung durch die TSX Venture Exchange und/oder der Zulassung zur Notierung am NASDAQ Capital Market.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen und Vorbehalte im Zusammenhang mit der Machbarkeitsstudie (unter anderem hinsichtlich der Mineralressourcen, Mineralreserven, des Produktionsprofils, der Grubenplanung und der Wirtschaftlichkeit des Projekts); die Baureife und Betriebsbereitschaft des Unternehmens sowie der Zeitpunkt für den Beginn der Bauarbeiten; die Fähigkeit und der Zeitpunkt des Unternehmens, ein Projektfinanzierungspaket zur Finanzierung der Bauarbeiten am Projekt zu sichern, sowie die Bedingungen dieser Finanzierung; die Auswirkungen und das Potenzial des Projekts und von Springer auf die Aktionäre, die umliegende Gemeinde und andere Interessengruppen; die Fähigkeit, erfolgreich mit Interessengruppen in Kontakt zu treten und zusammenzuarbeiten; die Fähigkeit, mit den Gruppen, die sich gegen die Entwicklung des Projekts aussprechen, in Kontakt zu treten und deren Aktivitäten zu steuern; Nachhaltigkeit und Umweltauswirkungen des Betriebs am Projekt und in Springer; Umwandlung der Mineralressourcenkategorie; der Zeitplan und Status etwaiger zusätzlich erforderlicher Genehmigungen oder Änderungen daran oder anderer behördlicher Genehmigungsanforderungen; die zukünftige Entwicklung und der Betrieb am Projekt und in Springer; die dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Kapitalressourcen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Aktivitäten durchzuführen, einschließlich aufgrund seiner Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; die Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen; die Fähigkeit und der Zeitpunkt, zu dem das Projekt und Springer die kommerzielle Produktion erreichen (falls überhaupt); der erwartete Cashflow (und die zugrunde liegenden Annahmen) in Bezug auf das Projekt und Springer; die Ergebnisse (sofern vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Abgrenzung und Erweiterung der Mineralressourcen; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), Mineralisierungen genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern und einige oder alle dieser Mineralressourcen in höhere Kategorien von Mineralressourcen oder in Mineralreserven umzuwandeln; die Fähigkeit des Unternehmens, den Durchsatz zu steigern oder die Produktion im Projekt zu erhöhen; die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Lagerstätten innerhalb des Projektgebiets zu entdecken; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Entwicklungsziele für das Projekt und Springer innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens und im Rahmen der erwarteten Kosten zu erreichen (falls überhaupt); die Fähigkeit, sich an Veränderungen der Preise für Gold, Silber, Kupfer und andere Rohstoffe anzupassen, Schätzungen der Kosten, einschließlich der Kosten und der Verfügbarkeit der für die Erschließung und den Betrieb des Projekts erforderlichen Energieressourcen angesichts der Störungen des regulären Verkehrsflusses durch die Straße von Hormus, Schätzungen der geplanten Erschließungsausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital zu angemessenen Bedingungen zu beschaffen (sofern überhaupt); die Rentabilität (falls überhaupt) der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Verfügbarkeit zusätzlicher Optimierungsmöglichkeiten im Rahmen des Projekts und deren Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts; sowie sonstige Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Wesentliche Annahmen umfassen zudem die der Machbarkeitsstudie zugrunde liegenden Annahmen und Einschränkungen, die Einschätzung historischer Trends durch die Geschäftsleitung, das Verständnis der Geschäftsleitung hinsichtlich des Genehmigungsverfahrens und dessen Status, die Fähigkeit der Exploration (einschließlich Bohrungen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Budgetbeschränkungen und den Zugang zu Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen, einen weiterhin definierten und verständlichen regulatorischen Rahmen, die Fähigkeit, mit den Gruppen, die sich gegen die Entwicklung des Projekts aussprechen, in Kontakt zu treten und deren Aktivitäten zu steuern, die Ergebnisse weiterer Explorationsarbeiten zur Abgrenzung oder Erweiterung von Mineralressourcen, die Gold-, Silber- und/oder Kupferpreise, die Kosten, die erforderlich sind, um das Projekt bis zur Bauphase voranzutreiben, die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie als Indikator für die Qualität und Robustheit des Projekts sowie weitere Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden. Das Unternehmen hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, letztendlich als unrichtig erweisen könnten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch die Regierung, den Bedingungen am Kapitalmarkt und der Fähigkeit des Unternehmens, für die geplante Entwicklung des Projekts Kapital zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Produktionsentscheidung bei Springer nicht auf einer Machbarkeitsstudie beruhte; Risiken im Zusammenhang mit der Erfüllung der Anforderungen der TSX Venture Exchange hinsichtlich des öffentlichen Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung (sofern überhaupt); Gegenparteien-, Kredit- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seinen Schuldverpflichtungen nachzukommen; regulatorische Rahmenbedingungen und das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen für den Bergbau auferlegen könnten; die Fähigkeit von Explorationsaktivitäten (einschließlich Bohrergebnissen und Splitterproben sowie Ergebnissen von Stollenproben), die Mineralisierung genau vorherzusagen; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und Zulassungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung, dem Bau und der Inbetriebnahme neuer Minen und Bergbauaktivitäten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken sowie Gefahren, denen die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausgesetzt ist, ungünstige Umwelt- und Klimabedingungen, ungewöhnliche und unerwartete geologische Bedingungen, Ausfälle von Ausrüstung, die Verfügbarkeit und Leistung von Auftragnehmern und Lieferanten sowie Kostenüberschreitungen; das globale Wirtschaftsklima (einschließlich in Bezug auf die Kosten und die Verfügbarkeit von Energieressourcen, die für die Erschließung und den Betrieb des Projekts und von Springer erforderlich sind, angesichts der Störungen des regulären Verkehrsflusses durch die Straße von Hormus); Eigentumsstreitigkeiten oder -ansprüche; die Störung von Erschließungs- oder Betriebsaktivitäten durch Gruppen, die sich der Erschließung des Projekts widersetzen; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung von Abbaurechten; Risiken im Zusammenhang mit Sicherheit und Menschenrechten; Risiken im Zusammenhang mit der Aufbereitung und metallurgischen Ausbeute; Risiken im Zusammenhang mit der Durchsetzung von Rechtsansprüchen in ausländischen Rechtsordnungen; Wettbewerb in der Bergbauindustrie; steigende Produktionskosten, wie z. B. für Brennstoff, Stahl, Strom, Arbeitskräfte und andere Verbrauchsmaterialien; Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten (einschließlich der Wechselkurse des US-Dollars, des kanadischen Dollars und der norwegischen Krone); die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und leitenden Angestellten; Verwässerung; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Leser werden dringend gebeten, die Angaben unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie den Jahresabschluss und den Lagebericht für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr zu konsultieren, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Blue Moon eingereicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, sein Geschäft und seine Geschäftstätigkeit ausgesetzt sind. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung, und es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

[i] Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung hat eine qualifizierte Person noch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um diese historische Schätzung gemäß NI 43-101 als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Blue Moon behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Um die historische Schätzung zu verifizieren, muss das Unternehmen eine qualifizierte Person beauftragen, die historischen Daten zu überprüfen, alle seit dem Datum der Schätzung auf dem Grundstück durchgeführten Arbeiten zu begutachten und einen neuen technischen Bericht zu erstellen. Diese Schätzungen sind historischer Natur und sollten nicht als verlässlich angesehen werden; Blue Moon betrachtet diese historischen Daten jedoch als Indikator für die potenzielle Größe und den Gehalt der mineralisierten Lagerstätten, und diese Daten sind für die zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Grundstück relevant.

[ii] Die Klassifizierung der Ressourcen erfolgte gemäß den CIM-Richtlinien für angezeigte und abgeleitete Ressourcen zum Stichtag der historischen Schätzung und basiert auf Bohrabständen und -dichte; Die Schätzung wurde bei einem Cutoff-Gehalt von 0,20 % WO₃ auf der Grundlage von ungefähren Abbaukosten von 40 $/Tonne, Aufbereitungskosten von 13,50 $/Tonne, Verwaltungskosten von 7 $/Tonne, einer Ausbeute von 82 % und einem WO₃-Preis von 11,50 $/lb vorgelegt. Rundungen können zu scheinbaren Summendifferenzen zwischen Tonnen, Gehalten und Metallgehalt führen; diese werden als unwesentlich angesehen.

[iii] Das Datum des Inkrafttretens dieser Schätzung ist der 20. August 2012, und die historische Schätzung wurde durch einen technischen Bericht mit dem Titel „Preliminary Economic Assessment of the Springer Tungsten Mine, Pershing County, Nevada, USA“ vom 31. Dezember 2013 gestützt, der von Keith McCandlish von DMT Geosciences Ltd. erstellt wurde (der „Springer-Technische Bericht“).

[vi] Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Springer enthalten „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen bzw. US-amerikanischen Wertpapiergesetze (im Folgenden zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Ableitung einer Schlussfolgerung oder der Erstellung einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Einschränkungen, Vorbehalte oder Aussagen in Bezug auf: den technischen Bericht von Springer, die Dauer bis zum Erhalt aktualisierter Genehmigungen, die Verfügbarkeit ausreichender Versorgungsleistungen für die Produktion und den Zustand der vorhandenen Ausrüstung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder andere Erwartungen wesentlich von den erwarteten abweichen und sich als unrichtig erweisen können. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem: das Verständnis der aktuellen Genehmigungsanforderungen, die Anforderungen zur Entwässerung des Bergwerks und zur Wiederinbetriebnahme der Mühle, metallurgische Reaktionen, einschließlich in Bezug auf Molybdän, Molybdängehalt und Wasserrechte. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich abweichen, darunter unter anderem: die Dauer bis zum Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern, die Verfügbarkeit von Kapital sowie unerwartete Probleme im Zusammenhang mit dem Untertagebau, den abbaubaren Ressourcen und der Qualität der vorhandenen Ausrüstung.

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Die Blue Moon Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 6,80EUR auf Tradegate (27. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.