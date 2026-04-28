West Point Gold durchteuft 18,3 m mit 6,05 g/t Au und 35,1 m mit 2,23 g/t Au, wodurch die hochgradige Zone Northeast Tyro auf eine Streichenlänge von über 400 m und Tiefe von eine 300 m erweitert wird

Vancouver, Kanada – 28. April 2026 / IRW-Press / West Point Gold Corp. („West Point Gold“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: WPG ) (OTCQB: WPGCF ) (FWB: LRA0 ) freut sich, die Ergebnisse der Step-out-Bohrungen in der hochgradigen Zone Northeast („NE“) Tyro seines Vorzeigeprojekts Gold Chain in Arizona bekannt zu geben. Die Gehalte sind nach wie vor stark, wie Bohrloch GC26-140 verdeutlicht, in dem ein 18,3-m-Intervall mit einem Gehalt von 6,05 Gramm pro Tonne („g/t“) Gold („Au“) verzeichnet wurde. Die hierin gemeldeten Bohrlöcher stellen Step-outs von bis zu 140 m nordöstlich der zuvor gemeldeten Ergebnisse dar. Die durchteufte hochgradige Mineralisierung hat das Mineralisierungsvolumen nun um über 100 m entlang des Streichens und um 100 m in die Tiefe erweitert. Die hochgradige Zone NE Tyro erstreckt sich über eine Streichenlänge von über 400 m und reicht bis in eine Tiefe von mehr als 300 m, wobei sie in alle Richtungen weiterhin offen ist. Bisher wurden 17.536 m des laufenden Bohrprogramms im Projekt Gold Chain abgeschlossen. Für die Zielgebiete Zone Tyro Main, NE Tyro, Bull 8 und Black Dyke, also für 29 Bohrlöcher (5.424 m), stehen die Untersuchungsergebnisse noch aus.

Höhepunkte:

- Die Streichenlänge der hochgradigen Zone bei NE Tyro wurde auf 400 m erweitert (Abbildung 1), wobei signifikante Werte (d. h. 7,83 g/t Au) bis in Tiefen von 300 m unter der Oberfläche nachgewiesen wurden.

- Bohrloch GC26-140 ergab 18,3 m (wahre Mächtigkeit von etwa 17,5 m) mit 6,05 g/t Au zwischen 181,4 m und 199,6 m unterhalb einer breiten, sandgefüllten Ablagerung zwischen der Zone NE Tyro und der Verwerfung Frisco Mine, einer Begrenzungsstruktur des Zielgebiets Frisco Graben.

- Bohrloch GC25-151 ergab 35,1 m mit 2,23 g/t Au zwischen 167,6 m und 202,7 m, etwa 75 m nordöstlich von GC26-140 und etwa 150 m unterhalb des Oberflächenalluviums.

- Derzeit führen alle drei Bohrgeräte (2 RC-Bohrgeräte, 1 Kernbohrgerät) Bohrungen in den Zielgebieten Tyro Main und NE Tyro durch, damit West Point Gold ein besseres Verständnis der Lagerstätte Tyro entlang der Streichrichtung, in der Tiefe und im Inneren gewinnt.

„Die kontinuierliche Erweiterung der hochgradigen Zone bei NE Tyro ist ein gutes Omen für die erste Ressource. Da sich diese Zone zudem in Richtung des Frisco Grabens ausdehnt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Frisco Graben eine Goldlagerstätte beherbergt. Die Konsistenz des Gehalts und der Struktur, sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe, weist darauf hin, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir diese Zone mit der geplanten ersten Ressourcenschätzung im Laufe dieses Jahres vollständig abgrenzen können. Wir liegen weiterhin im Zeitplan, das laufende, 20.000 m umfassende Bohrprogramm bei Gold Chain im zweiten Quartal dieses Jahres abzuschließen, und erwarten Ergebnisse von mehreren Zonen, einschließlich der Tiefenerweiterungen von Tyro und zweier Step-out-Ziele“, sagte President und CEO Derek Macpherson.

Tabelle 1: Bohrergebnisse

Bohrlöcher von (m) bis (m) Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t Au) GC26-140 181,4 199,6 18,3 6,05 einschl. 181,4 187,5 6,1 13,46 GC26-145 214,9 243,8 28,9 1,22 GC26-147 283,5 295,8 12,2 1,68 einschl. 285,0 286,5 1,5 7,83 GC26-151 167,6 202,7 35,1 2,23

Hinweis: Alle angegebenen Mächtigkeiten entsprechen Bohrlochlängen; die wahren Mächtigkeiten entsprechen etwa 60 bis 95 % der Bohrlochabschnitte.

Abbildung 1: Planansicht des Erzgangs NE Tyro, der Verwerfung Frisco Mine und des Frisco Graben mit der Geologie und den Bohrungen der Jahre 2021, 2023, 2024, 2025 und 2026. Beachten Sie den Standort der Bohrlöcher GC26-140, GC26-145, GC26-147 und GC26-151.

Abbildung 2: Längsschnitt entlang der Zone NE Tyro mit Bohrpunkten, geschätzter wahrer Mächtigkeit und Gehalt der Abschnitte. Die Gehalte sind farblich gekennzeichnet, um die Form und Ausrichtung der hochgradigen Zone besser zu veranschaulichen.

Zusammenfassung

Die Bohrlöcher GC26-140, GC26-145, GC26-147 und GC26-151 haben das teilweise definierte Erzgangsystem bei NE Tyro um etwa 140 m in Richtung Nordosten erweitert und deutlich näher an die Verwerfung Frisco Mine sowie an die stark alterierten Lavadome und die damit einhergehenden Vulkangesteine von Frisco Graben herangeführt (Abbildung 1). Die vier Bohrlöcher, die Gegenstand dieser Pressemitteilung sind, umfassen 1.196 m an RC-Bohrungen entlang zweier Bohrprofile (Abbildungen 3 und 4).

Jedes Bohrloch wird im Folgenden kurz beschrieben und grafisch sowohl in Schnitt- als auch in Längsschnittansicht dargestellt. Darüber hinaus zeigt Abbildung 2 eine allgemeine Längsschnittansicht der Zone NE Tyro mit dem Mittelpunkt des Abschnitts, dem zusammengesetzten Goldgehalt und der geschätzten wahren Mächtigkeit auf der Grundlage geologischer Schnitte. Der Kern dieser Zone wird durch eine Gehalt-x-Mächtigkeit-(GT)-Schätzung (Grammmeter) von über 50 (Höchstwert: 239) unterstützt und ist in Richtung Nordosten, neigungsaufwärts und in die Tiefe größtenteils weiterhin offen. Abbildung 2 zeigt, dass umfangreiche Bohrungen erforderlich sein werden, um die mineralisierte Zone vollständig zu definieren.

Diese Bohrlöcher sind für West Point Gold von besonderer Bedeutung und stellen aufgrund des Erhalts des Explorationsbetriebsplans (POO #1) bedeutende Step-out-Bohrungen dar. Die Identifizierung einer breiten Zone mit Quarzerzgängen und Brekzien in allen vier Bohrlöchern bestätigt die Kontinuität der Erzgänge und bringt die Exploration näher an die ausgedehnten Gebiete der durch Dampf alterierten felsischen Lavadome des Frisco Graben heran. Im Rahmen der Bohrungen, die das Unternehmen im Jahr 2025 bei Frisco Graben durchgeführt hat, wurden ausgedehnte Bereiche mit starken Kaolinit-Siliziumdioxid-Eisenoxiden identifiziert, was zur Schlussfolgerung führte, dass die vermutete Goldmineralisierung wahrscheinlich tiefer im System liegt. Dies ist nach wie vor wahrscheinlich, doch die aktuellen Bohrungen im Liegenden der Verwerfung Frisco Mine führen Goldwerte in Richtung eines potenziellen „Eingangs“ zu diesem vielversprechenden Umfeld.

In der Zone Tyro Main sind zurzeit Bohrungen im Gange, wobei ein Bohrgerät die Erzgänge über die gesamte Streichenlänge in die Tiefe verfolgt. Zwei Bohrgeräte sind zurzeit in der Zone NE Tyro im Einsatz, um die Grenzen der Goldmineralisierung neigungsabwärts von den oberflächennahen Erzgangausbissen und seitlich in Richtung Nordosten zu erweitern. Diese Arbeiten werden bis Mai andauern und wahrscheinlich das von West Point Gold geplante, 20.000 m umfassende Bohrprogramm überschreiten.

Bohrlöcher GC26-140 und GC26-145

Bohrloch GC26-140 wurde von außerhalb der patentierten Tyro-Schürfrechte (Abbildung 1) gebohrt und war als Versatzbohrloch von GC26-93 konzipiert, das in einer Tiefe von etwa 120 m unterhalb der Oberfläche 30,5 m mit 3,09 g/t Au enthielt. Bohrloch GC26-140 stieß in einer Tiefe von etwa 150 m auf die hochgradige Zone, die in einem gespaltenen Erzgangkomplex über 18,3 m (181,4 bis 199,6 m) einen Gehalt von 6,05 g/t Au ergab (Abbildung 3). Jeglicher Oberflächenausdruck in Zusammenhang mit dieser Mineralisierung liegt verborgen unter einem breiten, mit Alluvium aufgefüllten Tal.

Bohrloch GC26-145, das vom selben Standort wie GC26-140 gebohrt wurde, durchquerte den Erzgangkomplex etwa 80 m neigungsabwärts (Abbildung 3) und durchteufte dabei einen breiteren, jedoch niedriggradigeren Erzgangkomplex mit Erzgängen bzw. hydrothermalen Brekzien sowohl im Hangenden als auch im Liegenden des Erzgangs. Der Erzgang kam zwischen 214,9 und 243,8 m vor und enthielt 1,22 g/t Au auf 28,9 m. Bemerkenswert ist, dass Abbildung 3 eine Abflachung im Erzgangsystem zeigt, wo eine Neigung von 50 Grad zu beobachten ist – im Gegensatz zu den über 70 Grad in Abschnitten in Richtung Südwesten und Nordosten.

Abbildung 3: Geologischer Schnitt entlang der Bohrlöcher GC26-140 und GC26-145, der die interpretierte Geologie des Erzgangs, den Erzgangtyp und die zusammengesetzten Goldwerte zeigt

Bohrlöcher GC26-147 und GC26-151

Bohrloch GC26-147 wurde vom selben Standort gebohrt wie die Bohrlöcher GC26-140 und GC26-145, peilte jedoch den Strukturkorridor Tyro weiter nördlich an, in Richtung des Schnittpunkts des Erzgangs Tyro und der Verwerfung Frisco Mine. Bohrloch GC26-147 wurde konzipiert, um den Erzgang etwa 300 m unterhalb der Oberfläche (Abbildung 4) und unterhalb des breiten, mit Alluvium gefüllten Tals zu erproben. Das Bohrloch durchteufte eine breite Zone mit Quarzerzgängen, die ein begrenzteres Intervall mit 1,68 g/t Au auf 12,2 m zwischen 283,5 und 295,8 m enthielt, einschließlich 1,5 m mit 7,83 g/t Au.

Auf dieses Bohrloch folgte das Bohrloch GC26-151, das das Erzgangsystem etwa 130 m neigungsaufwärts durchquerte (Abbildung 4) und aus einem breiten Intervall mit Quarzerzgängen und schmalen Erzgängen oder Brekzienkörpern bestand. Zwischen 167,6 und 202,7 m enthielt das Erzgangintervall 2,23 g/t Au auf 35,1 m. Dieses Intervall liegt etwa 150 m unterhalb der Oberfläche, wo das Erzgangsystem Tyro in Frisco Graben hineinragt. Obwohl nur schwach ausgeprägt, enthalten lokale Ausbisse in diesem Gebiet dennoch geringfügige Quarzerzgänge in stark propylitisiertem Granit, was mit den Bohrergebnissen übereinstimmt. Im Rahmen weiterer Bohrungen wird versucht, diese breite, niedriggradige Zone näher an der Oberfläche zu definieren.

Abbildung 4: Geologischer Schnitt entlang der Bohrlöcher GC26-147 und GC26-151, der die interpretierte Geologie des Erzgangs, den Erzgangtyp und die zusammengesetzten Goldwerte zeigt

Tabelle 2: Standorte und Beschreibungen der Bohrlöcher

Bohrloch-Nr. Azimut (Grad) Neigung (Grad) Easting Northing Länge GC26-140 290 -55 732,559 3,901,597 251,5 GC26-145 290 -75 732,560 3,901,597 274,3 GC26-147 340 -75 732,562 3,901,598 335,3 GC26-151 340 -55 732,562 3,901,599 335,3

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger („QP“) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war zudem für die Überwachung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, Kennzeichnung, Verpackung und des Transports vom Projektstandort zu American Assay Laboratories in Sparks, Nevada. Die Bohrlöcher haben einen Durchmesser von etwa 10 cm, und die Proben wiegen etwa 5 bis 10 kg. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und geteilt, und es wurden Pulp-Proben für die Analyse vorbereitet. Gold wurde mittels Feuerprobe mit ICP-Abschluss bestimmt, und Proben mit Werten über dem Grenzwert wurden mittels Feuerprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber sowie 15 weitere Elemente wurden mittels Aqua Regia ICP-AES (IM-2A16) bestimmt, und Proben mit Werten über dem Grenzwert wurden mittels Feuerprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards als auch Leerproben wurden vor Ort eingesetzt, zusammen mit Duplikaten, Standards und Leerproben, die von American Assay bereitgestellt wurden. Die oben zusammengefassten Ergebnisse wurden unter Bezugnahme auf die QA/QC-Ergebnisse sorgfältig überprüft. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an das Analyselabor wurden standardmäßige Verfahren zur Nachverfolgbarkeit der Probenkette angewendet.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Wertpotenzialen in vier strategisch günstig gelegenen Projekten entlang des produktiven Walker-Lane-Trends in Nevada und Arizona (USA) konzentriert und seinen Aktionären damit Zugang zu zahlreichen Entdeckungsmöglichkeiten in einer der produktivsten Goldregionen Nordamerikas bietet. Die kurzfristige Priorität des Unternehmens liegt auf der Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Gold Chain in Arizona.

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Die West Point Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,94 % und einem Kurs von 1,00EUR auf Tradegate (27. April 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.