Das Finale der prestigeträchtigen U.S. Open Polo Championship(R) bildet den Abschluss einer rekordbrechenden amerikanischen Polosaison, unterstützt von der U.S. Polo Assn. und ESPN

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 28. April 2026 / Die U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), krönte die amerikanische Polosaison mit einem spannenden Finale, als am 26. April im USPA National Polo Center in Palm Beach County, Florida, das Finale der U.S. Open Polo Championship 2026 im Mittelpunkt stand.

Das auf dem legendären U.S. Polo Assn. Stadium Field ausgetragene Turnier, das prestigeträchtigste im amerikanischen Polo, bot internationalen Spitzenwettbewerb, weltweite Fernsehübertragung auf ESPN und ein spannendes Meisterschaftserlebnis am Sonntag, das vor einer Rekordkulisse sowohl auf als auch abseits des Feldes für Begeisterung sorgte.

1. Die Trophäe der U.S. Open Polo Championship mit dem Team Pilot (von links nach rechts: Patron Curtis Pilot, Mackenzie Weisz, Camilo „Jeta“ Castagnola, Lorenzo Chavanne)

2. Camilo „Jeta“ Castagnola von Pilot erzielt das letzte Tor im Finale der U.S. Open Polo Championship und sichert Pilot mit einem Ergebnis von 15:10 den Sieg

3. Bob Bryan (rechts), einer der größten Tennis-Doppelspieler aller Zeiten, zusammen mit Scott Williams (links), Tennisprofi des USPA National Polo Center, bei der zeremoniellen Münzwurf-Zeremonie vor dem Finale der U.S. Open Polo Championship

4. Die Country-Sängerin Abbey Cone aus Nashville singt die Nationalhymne vor einer Rekordkulisse beim Finale der U.S. Open Polo Championship im USPA National Polo Center

5. BTA im Sattel und bereit für das Duell gegen Pilot im prestigeträchtigen Finale der U.S. Open Polo Championship

6. Models der U.S. Polo Assn. im USPA-Shop im NPC anlässlich des Finales der U.S. Open Polo Championship

Bildnachweis: Agustina Fonda

Das dritte und letzte Kapitel der aus drei Turnieren bestehenden Gauntlet of Polo-Serie brachte 11 Top-Teams und viele der erfolgreichsten Spieler des Sports zusammen, darunter die 10-Goal-Stars Adolfo und Poroto Cambiaso, Hilario Ulloa, Tomas Panelo sowie Jeta und Barto Castagnola. Zu den weiteren herausragenden Talenten zählen Jesse Bray (7-Goal), Lorenzo Chavanne (7-Goal), Mackenzie Weisz (6-Goal), Rufino Merlos (6-Goal), Nico Escobar (6-Goal) und Timmy Dutta (4-Goal), um nur einige zu nennen. Sowohl aufstrebende Stars als auch erfahrene Konkurrenten trugen zusammen mit ihren Pferden zu einer hart umkämpften Saison bei, die in einem Finale gipfelte, das für jeden etwas zu bieten hatte.

Um die globale Reichweite der Veranstaltung zu verstärken, wird das Finale der U.S. Open Polo Championship erneut auf allen ESPN-Plattformen übertragen, wobei der legendäre Kommentator Chris Fowler zum zweiten Mal in Folge gemeinsam mit Kenny Rice, dem Polo-Hall-of-Famer Adam Snow und Karl Ude-Martinez moderiert. Die Übertragung, die auch über den YouTube-Kanal von Global Polo verfügbar ist, bringt die Spannung der U.S. Open Polo Championship einem weltweiten Publikum näher. Die Sendezeiten entnehmen Sie bitte Ihrem lokalen Fernsehprogramm.

U.S. Open Polo Championship Finale auf einen Blick:

- Finale: Pilot (#1 Curtis Pilot – 0, #2 Mackenzie Weisz – 6, #3 Lorenzo Chavanne – 7, #4 Camilo „Jeta“ Castagnola – 10) gegen BTA (#1 KC Krueger – 1, #2 Steve Krueger – 5, #3 Tomas Panelo – 10, #4 Ignacio „Nachi“ Viana – 7)

- Datum: 26. April 2026

- Ort: USPA National Polo Center, Wellington, Florida, auf dem U.S. Polo Assn. Stadium Field

- Endstand: 15 (Pilot) – 10 (BTA)

- MVP: Lorenzo Chavanne (Pilot)

- Best Playing Pony: Open Texas, geritten von Lorenzo Chavanne

- Best Playing Pony, argentinische Zucht: Open Silaba, geritten von Lorenzo Chavanne

- U.S. Polo Assn. Sportsmanship Award, präsentiert von YETI: Steve Krueger (BTA)

- Skeeter Johnston – Sponsor des Jahres: KC Krueger (BTA)

- Begünstigte Wohltätigkeitsorganisationen: Polo Training Foundation (Pilot) und Museum of Polo & Hall of Fame (BTA)

- Übertragung: ESPN-Plattformen (moderiert von Chris Fowler mit Kenny Rice, Adam Snow und Karl Ude-Martinez) sowie Global Polo YouTube

- Spielhighlights: Pilot bestimmte das Tempo vom ersten Chukker an und baute einen soliden Vorsprung von mehreren Toren auf, der sich bis zur Mitte des dritten Chukkers auf fünf Tore vergrößerte. Trotz des Rückstands sammelte sich BTA in der Halbzeitpause neu und startete einen beeindruckenden Vorstoß, wodurch der Rückstand in der zweiten Hälfte auf ein Tor schrumpfte. Pilot gab die Kontrolle jedoch nie ab, reagierte präzise, um den Schwung des Gegners zu bremsen, und baute seinen Vorsprung wieder aus. Im letzten Chukker erzielte Pilot zwei weitere Tore und sicherte sich damit einen 15:10-Sieg sowie den zweiten Turniersieg in Folge nach dem USPA Gold Cup. Lorenzo Chavanne und Camilo „Jeta“ Castagnola führten die Torschützenliste an und erzielten jeweils sieben Tore in einer herausragenden Offensivleistung im Finale der U.S. Open Polo Championship.

Am Sonntag schrieb das BTA-Team Geschichte mit seiner allerersten Teilnahme am Finale der U.S. Open Polo Championship, bei dem ein Ehepaar Seite an Seite antrat. Das Spiel war zudem ein bedeutender Moment für den Sport, da die Spielerin des BTA-Teams ihr Debüt bei der U.S. Open Polo Championship gab – als erste Frau, die es ins Finale schaffte, seit Gillian Johnston 2002 die U.S. Open Polo Championship gewann. Dies spiegelt das einzigartige Format des Sports wider, bei dem Männer und Frauen gemeinsam auf dem Feld spielen. Team Pilot ging mit starkem Schwung ins Finale und strebte nach dem Sieg beim USPA Gold Cup 2026 den zweiten großen Titel in Folge an.

Als offizielle Sportmarke der USPA war die U.S. Polo Assn. während des gesamten prestigeträchtigen Turniers präsent – von der Ausstattung der Teams und des gesamten NPC-Personals mit dem ikonischen „Double Horsemen“-Logo der Marke bis hin zur Schaffung immersiver Fan-Erlebnisse auf dem gesamten Gelände. Die Sportmarke bekräftigte zudem ihr Engagement für den Polosport und seine Community durch Spenden an verschiedene Polo- und Pferdesport-Wohltätigkeitsorganisationen, die von den Finalisten-Teams bei allen Turnieren der Saison ausgewählt wurden.

„Von einer rekordverdächtigen Saison im USPA National Polo Center bis hin zu einem der mit Spannung erwarteten Meisterschaftsfinale im Polosport – die U.S. Open Polo Championship legt die Messlatte für unseren Sport in den Vereinigten Staaten und weltweit immer höher“, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet. „Dank der kontinuierlichen Unterstützung durch U.S. Polo Assn. und Plattformen wie ESPN können wir die Energie und Tradition dieses Meisterschaftsfinales einem Publikum auf der ganzen Welt näherbringen und gleichzeitig neue Fans gewinnen sowie unseren Sport und unsere Marke für zukünftige Generationen weiterentwickeln.“

Über den Wettkampf hinaus bot der Meisterschaftssonntag der U.S. Open Polo Championship eine lebhafte, unterhaltsame Atmosphäre, die sowohl langjährige Fans als auch ein neues Publikum begeisterte. Tennislegende Bob Bryan von den Bryan Brothers führte den zeremoniellen Münzwurf durch, während die aufstrebende Künstlerin Abbey Cone aus Nashville die Nationalhymne sang. Die Gäste genossen den ganzen Tag über Live-Musik von Cone, von den Momenten vor dem Spiel im Asado-Bereich bis hin zu beschwingten Klängen während des traditionellen Divot Stomp in der Halbzeitpause.

Die U.S. Polo Assn. steigerte das Erlebnis vor Ort durch kuratierte Einzelhandels- und Lifestyle-Aktivitäten im USPA Shop im NPC, darunter eine atemberaubende Polo-Kunstgalerie mit Werken des weltweit gefeierten Pferdekünstlers Eduardo Marquez, die Rückkehr der interaktiven und auffälligen Briny Brim Custom Hat Bar sowie ein kostenloser, gekühlter Limited Edition U.S. Polo Assn. Rosé, der auf der Veranda des Shops serviert wurde – direkt neben der Polo-Ball-Fotowand der Marke für die perfekte Erinnerung an den Spieltag. Die Fans nahmen zudem an der legendären Divot-Stomp-Tradition teil und erhielten zu Ehren des 250. Jahrestags der Vereinigten Staaten rote, weiße und blaue Erinnerungskappen.

Die 1904 ins Leben gerufene U.S. Open Polo Championship ist nach wie vor der ultimative Test für Spitzenleistungen im amerikanischen Polo und ein Eckpfeiler des internationalen Polo-Kalenders, der jede Saison die besten Talente des Sports und leidenschaftliche Fans nach Wellington, der Winter-Reitsport-Hauptstadt der Welt, lockt.

B-Roll: https://f.io/lT0GXdwC

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Polo-Clubs und Polo-Spielern in den Vereinigten Staaten, der 1890 gegründet wurde. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Retail-Geschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Die Marke sponsert weltweit bedeutende Polo-Veranstaltungen, darunter die U.S. Open Polo Championship, die jährlich im NPC in The Palm Beaches stattfindet und das wichtigste Polo-Turnier in den Vereinigten Staaten ist. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten, TNT und Eurosport in Europa, Star Sports in Indien und BeIn Sports im Nahen Osten werden nun mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, PGA Tour und Formel 1. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales Wachstum und Sportinhalte anerkannt. Aufgrund ihres enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige namhafte Medienquellen weltweit zu nennen. Weitere Informationen finden Sie unter uspoloassnglobal.com und folgen Sie uns unter @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft der United States Polo Association (USPA) und verwaltet die milliardenschwere Sportmarke U.S. Polo Assn. USPA Global verwaltet auch die Tochtergesellschaft Global Polo, die weltweit führend im Bereich Polo-Sportinhalte ist. Weitere Informationen finden Sie unter globalpolo.com oder Global Polo auf YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Stacey Kovalsky - VP, Global PR and Communications

Telefon: +001.561.790.8036 - E-Mail: skovalsky@uspagl.com

Shannon Stilson - VP, Sports Marketing and Media

Telefon: +001.561.227.6994 - E-Mail: sstilson@uspagl.com

QUELLE: U.S. Polo Assn.

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