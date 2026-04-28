Meta Critical Minerals unterzeichnet Optionsvereinbarung zum Erwerb eines hochgradigen US-amerikanischen Projekts mit kritischen Mineralien, das zwei historische Lagerstätten umfasst, die reich an Zirkon, Titan und Seltenen Erden sind

28. April 2026 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Meta Critical Minerals Inc. (vormals Troy Minerals Inc.) (das „Unternehmen“ oder „Meta“) (CSE: MTTA; OTCQB: MTTAF; FWB: VJ3) freut sich, bekannt zu geben, dass es am 27. April 2026 eine Kaufoptionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) mit Arcadia Minerals Inc. („Arcadia“), einem privaten US-amerikanischen Unternehmen, zum Erwerb einer Beteiligung von 100 % an einem Portfolio von Projekten für kritische Mineralien im nördlichen Zentrum von Wyoming, USA (das „Arcadia-Projekt“ oder das „Projekt“) abgeschlossen hat.

Das Projekt umfasst ca. 3.760 Acres an Konzessionen des Bureau of Land Management (BLM) sowie staatliche Pachtflächen und zwei Schwermineralsandlagerstätten im fortgeschrittenen Stadium, bekannt als Grass Creek und Dugout Creek, die hochgradigen Zirkon (Zirkonium), Ilmenit (Titan) und Monazit (Seltenerdmetalle (REE)) enthalten.

HIGHLIGHTS

- Das Projekt befindet sich in Wyoming (siehe Abbildung 1), einer der bestbewerteten Bergbaujurisdiktionen der Welt.

- Starke Infrastruktur: Straßenanbindung, Strom, Eisenbahn und qualifizierte Arbeitskräfte in der Nähe.

- Fortgeschrittenes Projekt im Bereich kritischer Mineralien, für das bereits umfangreiche historische Bohrungen, metallurgische Untersuchungen und ingenieurtechnische Arbeiten von unabhängigen Beratungsunternehmen in den USA, Kanada und Australien durchgeführt wurden.

- Hohe Zirkongehalte, unter anderem gemeldete Durchschnittswerte von bis zu ~2,2 % ZrSiO₄ in Grass Creek, die deutlich über dem weltweiten Durchschnitt (~0,7 %) liegen.

- Zwei oberflächennahe Lagerstätten, die für eine kostengünstige Tagebauförderung geeignet sind.

- Aus den bisherigen Bohrungen geht hervor, dass beide Lagerstätten ein erhebliches Potenzial hinsichtlich ihrer Größe aufweisen; so erstreckt sich die Lagerstätte Grass Creek schätzungsweise über eine Länge von ca. 7.800 Fuß (2.377 Meter) und eine Breite von 500 Fuß (152 Meter). Das mineralisierte Material in beiden Lagerstätten ist in mehrere Richtungen offen, und in beiden Fällen sind weitere Explorationsarbeiten zur Ressourcendefinition gerechtfertigt.

- Vorhandensein von Monazit in signifikanten Konzentrationen, einer wichtigen Quelle für Seltenerdmetalle, einschließlich kritischer Mineralien, die in der Magnetproduktionsindustrie verwendet werden.

- Das Projekt ist derart positioniert, dass es von Initiativen der US-Regierung zur Unterstützung inländischer Lieferketten für kritische Mineralien profitieren kann.

- Zu den unmittelbaren Aufgaben gehören unter anderem weitere Explorationsstudien zur Erstellung einer NI-43-101-konformen Mineralressourcenschätzung (MRS), zusätzliche metallurgische Prüfarbeiten anhand einer Massenprobe, eine vorläufige Machbarkeitsstudie (VMS) und die Genehmigungsverfahren.

Rana Vig, Chief Executive Officer von Meta, äußerte sich dazu wie folgt: „Diese Akquisition stellt einen bedeutenden Schritt dar, um Meta als potenziellen nordamerikanischen Lieferanten von kritischen Mineralien zu positionieren, die für die Bereiche Verteidigung, Kernenergie und fortgeschrittene Fertigung von wesentlicher Bedeutung sind. Was uns an den Arcadia-Projekten am meisten überzeugt hat, war die Kombination aus Erzgehalt, Größe und Einfachheit – mit oberflächennahen Lagerstätten und einem Standort in einer der bergbaufreundlichsten Jurisdiktionen der Vereinigten Staaten. Angesichts von Zirkongehalten, die ein Vielfaches des globalen Durchschnitts betragen, und des Vorhandenseins von seltenerdhaltigem Monazit sind wir davon überzeugt, dass dieses Projekt das Potenzial hat, sich zu einer strategisch wichtigen inländischen Quelle für kritische Mineralien zu entwickeln, und dies in einer Zeit, in der Ressourcen-Nationalismus und Versorgungssicherheit wichtiger denn je sind.“

Abbildung 1: Lage des Projekts, Wyoming, USA

STRATEGISCHE GRÜNDE – POSITIONIERUNG IN DEN LIEFERKETTEN DER VERTEIDIGUNGS- UND NUKLEARINDUSTRIE

Durch die Akquisition des Arcadia-Projekts erhält Meta Zugang zu einer Reihe von Mineralien, die für die nationale Sicherheit, die fortschrittliche Fertigung und Energiesysteme zunehmend an Bedeutung gewinnen:

Zirkon (ZrSiO₄) ist eine primäre Quelle für Zirkonium, das aufgrund seiner Korrosionsbeständigkeit und geringen Neutronenabsorption in der Ummantelung von Kernbrennstoffen eingesetzt wird und daher für Kernreaktoren unverzichtbar ist. Zirkoniumlegierungen kommen auch in militärischen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in Panzerungen, Leitsystemen und Hochleistungskeramiken.

Monazit (ein Phosphatmineral) enthält Thorium und Seltenerdmetalle, unter anderem Neodym und Praseodym, die für Permanentmagnete, die in Verteidigungssystemen, Elektromotoren und fortschrittlicher Elektronik verwendet werden, unverzichtbar sind.

Ilmenit (TiO₂) ist ein wichtiger Ausgangsstoff für Titan und findet breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie und bei hochfesten Leichtmetalllegierungen.

Abbildung 2: Schwermineralanteile in Grass Creek, einschließlich der Verteilung von Monazit-Seltenerdoxiden*

* Aus der Datenbank von Arcadia und den Arbeiten unabhängiger Beratungsunternehmen zur Ressourcencharakterisierung.

Da die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten aktiv bestrebt sind, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferungen zu verringern, stellen Projekte wie das von Arcadia eine strategisch wichtige inländische Quelle für kritische Mineralien dar.

PROJEKTÜBERSICHT

Das Arcadia-Projekt umfasst zwei wichtige Lagerstätten, Grass Creek bzw. Dugout Creek. Die Lagerstätten sind in fossilen Strand-Seifenerzsystemen aus der Kreidezeit gelagert, einem weltweit gut erforschten geologischen Umfeld für Schwermineralsande.

Grass Creek

- Die historische Exploration und Bohrtätigkeit lässt auf hochgradige Schwermineralsande schließen.

- Gemeldete Zirkongehalte von durchschnittlich ca. 2,2 % und Titangehalte von bis zu 19 %

- Oberflächennahe und offene Mineralisierung, die Erweiterungspotenzial bietet

- Zwei zusätzliche Zielgebiete im Bereich der Grass-Creek-Konzessionen, bekannt als Cottonwood Creek und Grass Creek North

Dugout Creek

- System mit größerer Tonnage und erheblichem Explorationspotenzial

- Die Mineralisierung bleibt in mehrere Richtungen offen.

- Ähnliche Vergesellschaftung von Schwermineralien, einschließlich Zirkon, Ilmenit und Monazit

Die bisherigen Arbeitsprogramme umfassen:

- Bohrungen über mehr als 7.000 Fuß (2.134 Meter) mit über 60 Bohrlöchern

- Metallurgische Untersuchungen durch Mineral Technologies (Queensland, Australien)

- Analysen durch SGS Lakefield (Ontario, Kanada)

- Mineralogische Studien und Mineralressourcencharakterisierung durch unabhängige Firmen, unter anderem Hazen Research Inc. (Golden, Colorado) und Disa Technologies Inc. (Casper, Wyoming)

- Geophysikalische Arbeiten und luftgestützte photometrische Untersuchungen

- Vorläufige Tagebau-Produktionsmodelle und -Studien

- Umwelt-Basisuntersuchungen, einschließlich archäologischer Untersuchungen und Artenstudien

Abbildung 3: Typisches Gelände im Projekt von Arcadia

ZUSAMMENFASSUNG DER TRANSAKTION

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung kann Meta den Erwerb des Projekts abschließen, indem es dem Verkäufer insgesamt 500.000 USD in bar zahlt, Stammaktien des Unternehmens im Gesamtwert von 7 Millionen USD ausgibt (vorbehaltlich erfolgsabhängiger Meilensteine) und über einen Zeitraum von drei (3) Jahren Explorationsaufwendungen in Höhe von 2.500.000 USD tätigt.

Meta behält sich das Recht vor, die Option jederzeit zu kündigen. In einem solchen Fall behält Arcadia lediglich die bis zum Zeitpunkt der Kündigung eingegangenen Barzahlungen sowie Meta-Aktien im Wert von 250.000 USD aus der ersten Aktienemission. Alle übrigen Meta-Aktien werden treuhänderisch verwahrt und bei Beendigung der Vereinbarung entwertet. Diese Struktur stellt sicher, dass das Gesamtrisiko von Meta bei einem Ausstieg auf die bis dahin geleisteten Barzahlungen und Aktien im Wert von 250.000 USD begrenzt ist.

Der detaillierte Zahlungsplan lautet wie folgt:

- Eine erste Barzahlung von 150.000 USD bei Bestätigung des Erhalts aller erforderlichen unternehmensinternen Genehmigungen des Verkäufers, gefolgt von der Ausgabe von Meta-Stammaktien an den Verkäufer im Wert von 750.000 USD innerhalb von 60 Tagen danach;

- eine weitere Barzahlung von 150.000 USD und die Lieferung von Meta-Stammaktien im Wert von 750.000 USD an den Verkäufer innerhalb von 12 Monaten nach der ersten Barzahlung;

- spätestens am dritten Jahrestag der ersten Barzahlung:

(a) Tätigung von Explorationsaufwendungen in Höhe von mindestens 2.500.000 USD für das Projekt, wobei ein etwaiger Fehlbetrag durch die Ausgabe von Stammaktien von Meta an den Verkäufer in Höhe des Fehlbetrags ausgeglichen werden kann;

(b) Lieferung von Meta-Stammaktien im Wert von 750.000 USD an den Verkäufer bei Abschluss der metallurgischen Untersuchungen des mineralisierten Materials aus dem Projekt, sofern die Gewinnungsgrade für das Unternehmen zufriedenstellend sind. Ungeachtet der Erzielung zufriedenstellender Gewinnungsgrade kann das Unternehmen beschließen, eine vorstehende Aktienausgabe vorzunehmen, um sein Recht auf Ausübung der Option aufrechtzuerhalten; und

(c) eine Barzahlung von 200.000 USD und Lieferung von Meta-Stammaktien im Wert von 4.750.000 USD an den Verkäufer bei Abschluss einer vorläufigen Machbarkeitsstudie, die für das Unternehmen in angemessenem Maße zufriedenstellend ist. Ungeachtet des Vorstehenden kann das Unternehmen die vorstehende Barzahlung und Aktienausgabe vornehmen, um sein Recht auf Ausübung der Option aufrechtzuerhalten.

Alle an den Verkäufer ausgegebenen Meta-Stammaktien werden zum volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der letzten 10 Tage zum jeweiligen Zahlungstermin bewertet. Von den zu Beginn ausgegebenen Aktien im Wert von 750.000 US-Dollar werden 250.000 US-Dollar sofort an Arcadia freigegeben; die verbleibenden 500.000 US-Dollar sowie alle nachfolgenden Aktienemissionen werden treuhänderisch verwahrt und erst bei vollständiger Ausübung der Option freigegeben.

Arcadia Minerals Inc. und deren Principals stehen in keinem nahen Verhältnis zur Gesellschaft. Die im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Aktien der Gesellschaft unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange einer viermonatigen Haltefrist und unterliegen gemäß den geltenden US-Bundeswertpapiergesetzen Beschränkungen hinsichtlich ihrer Weiterveräußerung. Die hierin genannten Aktien wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen weder angeboten noch verkauft werden.

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Ted Vander Wart, P.Geo., einem Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß der Definition in National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARDS,

Rana Vig | CEO und Direktor

Telefon: 604-218-4766

rana@meta-cm.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält neben historischen Informationen auch bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Leser sollten sich nicht auf die Informationen in dieser Zusammenfassung stützen, es sei denn, sie dienen dem Zweck, sich einen allgemeinen Überblick über das Unternehmen zu verschaffen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem die Aufnahme des Handels mit den Stammaktien des Unternehmens an der CSE. Begriffe wie „erwartet“, „wird“ und ähnliche Ausdrücke sollen dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass seine in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sind solche Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Einschätzungen, Schätzungen, Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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Die Meta Critical Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,50 % und einem Kurs von 0,262EUR auf Tradegate (28. April 2026, 12:55 Uhr) gehandelt.