Daten aus Bayern
Im März wurde weniger getankt
- Preisbereinigter Tankstellenumsatz sank um 8,1 Prozent
- Nach Iran-Krieg stiegen die Spritpreise deutlich an
- Diesel im März um 44 Cent, Super E10 um 26 Cent teurer
FÜRTH/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die hohen Spritpreise wirken sich offenbar auf das Tankverhalten der Menschen aus. Darauf deuten vom Bayerischen Landesamt für Statistik veröffentlichte Umsatzzahlen der Tankstellen hin. Zwar stieg der Umsatz nominell um 6 Prozent, bereinigt um die gestiegenen Preise sank er aber um 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.
Die Umsatzzahlen enthalten dabei nicht nur die Spritverkäufe, sondern auch Verkäufe in den Tankstellenshops, der Großteil der Umsätze von Tankstellen stammt in der Regel aber von Benzin und Diesel. Ein deutlicher Einbruch des preisbereinigten Umsatzes deutet daher darauf hin, dass die Menschen im März weniger getankt haben.
Nach Beginn des Iran-Krieges Ende Februar sind die Spritpreise kräftig gestiegen. Im März war Diesel laut ADAC im bundesweiten Monatsdurchschnitt um gut 44 Cent teurer als im Februar, Superbenzin der Sorte E10 um gut 26 Cent. Auch zum Vorjahresmonat liegen die Preisanstiege in einer ähnlichen Dimension.
Zahlen zu den bundesweiten Umsätzen liegen noch nicht vor, es ist aber anzunehmen, dass sich der Effekt auch außerhalb Bayerns gezeigt haben könnte.
Spritpreis steigt seit Tagen
Unterdessen steigen die Spritpreise in Deutschland seit mehreren Tagen. Superbenzin der Sorte Super E10 verteuerte sich laut ADAC am Montag im bundesweiten Tagesdurchschnitt um 0,3 Cent auf 2,102 Euro pro Liter. Es war der sechste leichte Anstieg in Folge. Diesel verteuerte sich das fünfte Mal in Folge - um 0,4 Cent auf 2,199 Euro pro Liter.
Auch am Dienstag deuteten die Werte rund um den mittäglichen Preissprung nach oben. Benzin und Diesel waren im bundesweiten Durchschnitt davor und danach etwas teurer als zur jeweils selben Zeit am Vortag. Das bedeutet typischerweise steigende Preise. Dazu passt auch die aktuelle Entwicklung des Ölpreises, der am Dienstag weiter anzog./ruc/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 6,816 auf Tradegate (28. April 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +7,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,32 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 104,89 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3382. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5556GBP. Von den letzten 9 Analysten der BP Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -11,62 %/+10.210,80 % bedeutet.
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Genau. Ich kenne Arbeitnehmer die brauchen in der Woche 100 € und wieviel jetzt.
Dies wirkt sich erst bei der Steuererklärung aus.
Daran sieht man, dass Lk keine Ahnung von Finanzen hat!!
Wen die aktuelle Lage persönlich nicht trifft sind Politiker und Dienstwagenfahrer.
Als Planungsgrundlage für 2026 legt der Konzern einen Referenzpreis von 60 Dollar je Barrel Brent zugrunde. Derzeit notiert Brent bei rund 69 Dollar. Das Unternehmen betont, dass das Volumen der Rückkäufe im Jahresverlauf flexibel an die Preisentwicklung angepasst werden kann. Unverändert bleibt jedoch die angestrebte Bandbreite für das Gesamtjahr: 3 bis 6 Milliarden Dollar sollen weiterhin an die Aktionäre über Rückkäufe fließen.
Dividende steigt trotz niedrigerer Gewinne
Während die Rückkäufe reduziert werden, bleibt die Dividendenpolitik expansiv. Der Vorstand schlägt für das vierte Quartal eine Schlussdividende von 0,85 Euro je Aktie vor. Für das Gesamtjahr 2025 würde sich die Ausschüttung damit auf 3,40 Euro je Aktie summieren. Gegenüber 2024 entspricht das einem Anstieg von 5,6 Prozent.
Die Zwischendividende in Höhe von 0,85 Euro bleibt unverändert. Damit setzt der Konzern trotz rückläufiger Gewinne ein Signal der Stabilität in der laufenden Ausschüttungspolitik, während er bei den flexibleren Aktienrückkäufen deutlich zurückhaltender agiert.
Die Kombination aus moderatem Ergebnisrückgang, höheren Abschreibungen und einer vorsichtigeren Kapitalallokation spiegelt ein Umfeld wider, das stärker von Preisschwankungen und Unsicherheiten im Energiemarkt geprägt ist.