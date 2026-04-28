"USA werden gedemütigt" – am Ende zahlt Deutschland den Preis, warnt Merz

Hintergrund sind festgefahrene Gespräche über ein Ende des Konflikts. US-Unterhändler waren zuletzt nach Pakistan gereist, kehrten jedoch ohne Ergebnis zurück. Präsident Donald Trump sagte weitere geplante Verhandlungen am Wochenende ab. Merz kritisierte, Washington verfüge über "keine wirklich überzeugende Strategie in den Verhandlungen".

Bundeskanzler Friedrich Merz hat die US-Strategie im Iran-Krieg ungewöhnlich scharf kritisiert und den Vereinigten Staaten Demütigung durch Teheran vorgeworfen. Bei einem Schulbesuch in Marsberg sagte Merz, die iranische Führung demütige die USA, die "ganz offensichtlich ohne jegliche Strategie in diesen Krieg gezogen sind". Die Iraner seien "offensichtlich sehr geschickt im Verhandeln – oder sehr geschickt darin, nicht zu verhandeln". Eine ganze Nation werde von der iranischen Führung gedemütigt.

Zugleich betonte der Kanzler, Europa sei vor dem gemeinsamen Angriff der USA und Israels auf Iran am 28. Februar nicht konsultiert worden. Seine Skepsis habe er Trump später direkt mitgeteilt. "Hätte ich gewusst, dass dies fünf oder sechs Wochen andauern und sich zunehmend verschlimmern würde, hätte ich ihm meinen Standpunkt deutlicher gemacht", sagte Merz. Konflikte dieser Art zeigten immer dasselbe Problem: "man steigt nicht nur ein, man muss auch wieder aussteigen". Das habe man in Afghanistan und im Irak schmerzlich erlebt.

Die Aussagen spiegeln die wachsende Nervosität in Europa wider. Mehrere Regierungen fürchten einen langwierigen neuen Nahostkrieg mit unkalkulierbaren wirtschaftlichen Folgen. Der britische Premierminister Keir Starmer warnte bereits davor, in den Konflikt hineingezogen zu werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni äußerten ebenfalls Bedenken. Norwegens Finanzminister und Ex-NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, Kriege seien gefährlich und könnten jederzeit eskalieren.

Besonders hart trifft der Konflikt energieabhängige Volkswirtschaften wie Deutschland und andere EU-Staaten. Merz sagte, der Krieg koste Deutschland "viel Geld" und müsse "so schnell wie möglich" beendet werden. Wegen gestörter Lieferketten und höherer Nachfrage nach alternativen Bezugsquellen sind Öl- und Gaspreise stark gestiegen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte zuletzt, die Europäische Union habe seit Beginn des Iran-Konflikts 25 Milliarden Euro mehr für Öl- und Gasimporte zahlen müssen.

Ein möglicher Ausweg bleibt vorerst blockiert. Teheran bot an, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, wenn die USA ihre Blockade iranischer Häfen beenden und der Krieg endet. Washington zeigte sich damit bislang unzufrieden und arbeitet Medienberichten zufolge an einem Gegenangebot.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



