Dividenden-Aktie
Warren Buffetts Lieblings-Aktie: Coca-Cola hebt die Prognose an
Warren Buffett hatte den richtigen Riecher. Die Cola-Aktie war in den 1980ern dramatisch gesunken. Er kaufte so Zahlreiche Anteile des Getränkeherstellers, es ist eines seiner erfolgreichsten Investments.
- Buffett kaufte Coca-Cola Aktien in den 1980ern billig
- Coca-Cola hob Prognose und übertraf Umsatzschätzung
- Ausbau mit zuckerarmen Produkten und kleineren Einheiten
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Allein die jährliche Dividende die Investmentlegende Warren Buffett mit den Aktien von Coca-Cola jährlich einstreicht, bewegt sich bei rund 820 Millionen US-Dollar. Das Orakel von Omaha kaufte die gefallenen und am Boden liegenden Anteilsscheine, die ehemals den sogenannten Nifty Fifty angehörten – einer Gruppe der stärksten US-amerikanischen Aktien aus den 1950er und 1960ern.
Die Entscheidung Buffetts sollte sich als goldrichtig erweisen. Heute zahlt Coca-Cola seinen ANlegern 2,04 US-Dollar je Aktie. Nun öffnete das Unternehmen seine Geschäftsbücher am Dienstag.
Coca-Cola hob seine Prognose für den bereinigten Jahresgewinn an und setzt dabei auf eine stabile Nachfrage nach seinen teureren Getränken und Limonaden in Schlüsselmärkten wie den Vereinigten Staaten.
Die Aktien des Getränkeriesen stiegen im frühen Handel um rund 3 Prozent, da das Unternehmen auch die Umsatzprognosen für das Quartal übertraf und an seinem Ziel für organisches Umsatzwachstum bis 2026 festhielt.
Der Getränkehersteller diversifiziert dabei sein Portfolio: Coca-Cola hat massiv in Marken wie Fairlife-Milch und abgefüllte Tees sowie in zuckerfreie und zuckerarme Getränke investiert, da die Verbraucher vermehrt zu gesünderen Alternativen tendieren.
Zudem bietet das Unternehmen kleinere Packungsgrößen für kostenbewusstere Haushalte an, da die höheren Lebenshaltungskosten die Verbraucher zwingen, ihre Ausgaben einzuschränken .
Das Unternehmen erwartet einen gestiegenen Jahresgewinn je Aktie um 8 bis 9 Prozentsteigen, gegenüber einer vorherigen Prognose von 7 bis 8 Prozent.
Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 12,47 Milliarden US-Dollar, während die Schätzungen der Anakysten bei durchschnittlich 12,24 Milliarden US-Dollar lagen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion