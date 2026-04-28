BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die neue Chefin habe zwar bei der Merck KGaA eine durchwachsene Zeit gehabt, schrieb Justin Smith am Montag. Bei den Franzosen finde sie jedoch bessere Voraussetzungen vor, denn die Großaktionäre seien offenbar für Veränderungen. Smith hob seine Schätzungen bis 2030 aufgrund besserer Margen an./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 79,19EUR auf Tradegate (28. April 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 107

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

