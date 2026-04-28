BERNSTEIN RESEARCH stuft SANOFI auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die neue Chefin habe zwar bei der Merck KGaA eine durchwachsene Zeit gehabt, schrieb Justin Smith am Montag. Bei den Franzosen finde sie jedoch bessere Voraussetzungen vor, denn die Großaktionäre seien offenbar für Veränderungen. Smith hob seine Schätzungen bis 2030 aufgrund besserer Margen an./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 79,19EUR auf Tradegate (28. April 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 107
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Justin Smith
Analysiertes Unternehmen: SANOFI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 107
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
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