BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith hob nach dem Quartalsbericht am Dienstag hervor, dass die Schweizer trotz höherer Forschungskosten ihre Jahresziele bestätigt haben./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:17 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:17 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 120,5EUR auf Lang & Schwarz (28. April 2026, 13:24 Uhr) gehandelt.



