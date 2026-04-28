Myriad Uranium ernennt Eric Miller zum strategischen Berater für kritische Mineralien in den USA

Vancouver, British Columbia – 28. April 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) („Myriad“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Eric Miller mit sofortiger Wirkung zum strategischen Berater (Strategic Advisor) bestellt wird. Herr Miller wird sich in erster Linie mit dem Ausbau von Myriads Vorzeigeprojekt, dem Uranprojekt Copper Mountain in Wyoming, befassen und dabei das wachsende Spektrum an politischen Instrumenten auf Bundes- und Landesebene zur Förderung der heimischen Uranversorgung in den Vereinigten Staaten nutzen.

CEO Thomas Lamb erläutert: „Eric Miller verfügt über umfangreiche Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen der Politik der US-Regierung und der Erschließung kritischer Mineralien. Er war direkt in hochkarätige Initiativen im Bereich kritischer Mineralien der US-Bundesregierung involviert und hat Ressourcenunternehmen dabei unterstützt, sich im regulatorischen Umfeld von Förderinitiativen, Förderprogrammen und der behördenübergreifenden Koordination auf US-Bundesebene zurechtzufinden. Sein Netzwerk erstreckt sich über Regierungsstellen und Kongressbüros, die für die Umsetzung der Befugnisse gemäß Titel III des sogenannten Verteidigungsproduktionsgesetzes (DPA), die Programme des Energieministeriums und die Reform des Genehmigungswesens zuständig sind. Damit ist er in der Lage, jene Kontakte zu knüpfen, die für den weiteren Ausbau von Copper Mountain von entscheidender Bedeutung sind.“

US-Regelwerk für kritische Mineralien und Defense Production Act

Die Vereinigten Staaten sind bei Uran derzeit mit einer strukturellen Unterversorgung konfrontiert. Obwohl die USA über die weltweit größte Flotte an Kernreaktoren verfügen, decken sie derzeit einen Großteil ihres Uranbedarfs durch Importe aus Russland, Kasachstan und Usbekistan. Diese starke geographische Konzentration von Bezugsquellen wird auf höchster Regierungsebene als Schwachstelle für die nationale Sicherheit eingestuft.

Uran wurde von der US-Bundesregierung offiziell als „kritischer Rohstoff“ eingestuft, und die derzeitige Regierung beruft sich auf das sogenannte Verteidigungsproduktionsgesetz (Defense Production Act, DPA) – insbesondere auf Titel III, der direkte finanzielle Unterstützung wie Zuwendungen, Darlehen und Abnahmeverpflichtungen für inländische Produzenten von für die Landesverteidigung unverzichtbaren Materialien vorsieht –, um die heimische Uranproduktion entsprechend anzukurbeln. Diese Einstufung und die damit betrauten DPA-Behörden eröffnen zudem Möglichkeiten für beschleunigte Genehmigungsverfahren, eine vorrangige Berücksichtigung bei der Beschaffung auf Bundesebene sowie die Teilnahmeberechtigung an Förderprogrammen des Energieministeriums.