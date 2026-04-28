🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMyriad Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Myriad Uranium
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Myriad Uranium ernennt Eric Miller zum strategischen Berater für kritische Mineralien in den USA

    Myriad Uranium ernennt Eric Miller zum strategischen Berater für kritische Mineralien in den USA
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia – 28. April 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) („Myriad“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Eric Miller mit sofortiger Wirkung zum strategischen Berater (Strategic Advisor) bestellt wird. Herr Miller wird sich in erster Linie mit dem Ausbau von Myriads Vorzeigeprojekt, dem Uranprojekt Copper Mountain in Wyoming, befassen und dabei das wachsende Spektrum an politischen Instrumenten auf Bundes- und Landesebene zur Förderung der heimischen Uranversorgung in den Vereinigten Staaten nutzen.

     

    CEO Thomas Lamb erläutert: „Eric Miller verfügt über umfangreiche Erfahrungen an der Schnittstelle zwischen der Politik der US-Regierung und der Erschließung kritischer Mineralien. Er war direkt in hochkarätige Initiativen im Bereich kritischer Mineralien der US-Bundesregierung involviert und hat Ressourcenunternehmen dabei unterstützt, sich im regulatorischen Umfeld von Förderinitiativen, Förderprogrammen und der behördenübergreifenden Koordination auf US-Bundesebene zurechtzufinden. Sein Netzwerk erstreckt sich über Regierungsstellen und Kongressbüros, die für die Umsetzung der Befugnisse gemäß Titel III des sogenannten Verteidigungsproduktionsgesetzes (DPA), die Programme des Energieministeriums und die Reform des Genehmigungswesens zuständig sind. Damit ist er in der Lage, jene Kontakte zu knüpfen, die für den weiteren Ausbau von Copper Mountain von entscheidender Bedeutung sind.“

     

    US-Regelwerk für kritische Mineralien und Defense Production Act

     

    Die Vereinigten Staaten sind bei Uran derzeit mit einer strukturellen Unterversorgung konfrontiert. Obwohl die USA über die weltweit größte Flotte an Kernreaktoren verfügen, decken sie derzeit einen Großteil ihres Uranbedarfs durch Importe aus Russland, Kasachstan und Usbekistan. Diese starke geographische Konzentration von Bezugsquellen wird auf höchster Regierungsebene als Schwachstelle für die nationale Sicherheit eingestuft.

     

    Uran wurde von der US-Bundesregierung offiziell als „kritischer Rohstoff“ eingestuft, und die derzeitige Regierung beruft sich auf das sogenannte Verteidigungsproduktionsgesetz (Defense Production Act, DPA) – insbesondere auf Titel III, der direkte finanzielle Unterstützung wie Zuwendungen, Darlehen und Abnahmeverpflichtungen für inländische Produzenten von für die Landesverteidigung unverzichtbaren Materialien vorsieht –, um die heimische Uranproduktion entsprechend anzukurbeln. Diese Einstufung und die damit betrauten DPA-Behörden eröffnen zudem Möglichkeiten für beschleunigte Genehmigungsverfahren, eine vorrangige Berücksichtigung bei der Beschaffung auf Bundesebene sowie die Teilnahmeberechtigung an Förderprogrammen des Energieministeriums.

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Myriad Uranium ernennt Eric Miller zum strategischen Berater für kritische Mineralien in den USA Vancouver, British Columbia – 28. April 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) („Myriad“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Eric Miller mit sofortiger Wirkung zum strategischen Berater …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     