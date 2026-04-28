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    Deep Sea Minerals Corp. präsentiert die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Deep Sea Mining Summit 2026 in London

    Deep Sea Minerals Corp. präsentiert die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Deep Sea Mining Summit 2026 in London
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, BC, 28. April 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Erschließung von Projekten für kritische Mineralien in der Tiefsee legt – freut sich, über die wichtigsten Erkenntnisse aus seiner Teilnahme am Deep Sea Mining Summit 2026 (22.-23. April 2026) in London im Vereinigten Königreich zu berichten.

     

    Am Gipfeltreffen nahm ein breitgefächertes Publikum aus Branchenführern, Rechtsexperten und Technologie-Innovatoren teil, darunter auch Referenten aus Organisationen wie Roland Berger, Impossible Metals, Vinson & Elkins und Matrix Chambers sowie Vertreter von Forschungsinstituten wie SAMS und UCL.

     

    James Deckelman, Chief Executive Officer von Deep Sea Minerals Corp., beteiligte sich als einer der Vortragenden aktiv an den Gesprächen über eine verantwortungsvolle Erschließung von Ressourcen am Meeresboden und über die stetig wachsende Rolle von kritischen Mineralien in der globalen Energiewende.

     

    Im Rahmen der Diskussionen während des zweitägigen Programms wurden mehrere zentrale Themen hervorgehoben, welche die Branche entscheidend prägen:

     

    -          Regulatorische Dynamik und Divergenzen: Die laufenden Entwicklungen im internationalen Regelwerk, wie etwa die ISA-Vorschriften sowie neu entstehende Regelungen auf nationaler Ebene, eröffnen den Betreibern einerseits Chancen, stellen sie aber auch vor Herausforderungen.

     

    -          Technischer Fortschritt: In den Vorträgen wurden Fortschritte bei autonomen Sammelsystemen, KI-gesteuerten Unterwasserfahrzeugen sowie Innovationen im Schiffsdesign vorgestellt, die auf eine Effizienzsteigerung und Verringerung der Umweltbelastung abzielen.

     

    -          Umweltverantwortung: Ein starker Fokus lag auf der Wahrung der ökologischen Integrität, wobei Strategien zur Schadensminderung und verantwortungsvolle Betriebspraktiken zunehmend in den Vordergrund rücken.

     

    -          Weg zur Vermarktung: Im Branchendialog kam auch das wachsende Vertrauen darin zum Ausdruck, dass sich der Tiefseebergbau – gestärkt durch die steigende Nachfrage nach kritischen Mineralien – immer mehr von der Exploration hin zu skalierbaren Aktivitäten im kommerziellen Bereich entwickelt.

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