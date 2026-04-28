Opendoor Technologies - Aktie zeigt Schwäche - 28.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Opendoor Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,48 % im Minus. Der Kursrückgang der Opendoor Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,48 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Opendoor Technologies digitalisiert den Immobilienverkauf, bietet schnelle Transaktionen und nutzt KI für Preisbewertungen. Es ist führend im iBuying in den USA, mit Konkurrenten wie Zillow Offers und RedfinNow. Einzigartig durch sofortige Barangebote und effiziente Plattform.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Opendoor Technologies, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,08 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Opendoor Technologies Aktie damit um +1,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,50 %. Im Jahr 2026 gab es für Opendoor Technologies bisher ein Minus von -6,85 %.

Opendoor Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,11 % 1 Monat +11,50 % 3 Monate -7,08 % 1 Jahr +583,33 %

Informationen zur Opendoor Technologies Aktie

Stand: 28.04.2026, 13:50 Uhr

Es gibt 958 Mio. Opendoor Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,31 Mrd. € wert.

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Ob die Opendoor Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Opendoor Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.