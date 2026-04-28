Plug Power Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 28.04.2026

Die Plug Power Aktie notiert aktuell bei 2,5310€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1015 € entspricht. Der Kursrückgang der Plug Power Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,92 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,86 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Plug Power entwickelt Wasserstoff-Brennstoffzellen und Infrastruktur (Elektrolyseure, Betankung, grüner H2) für Industrie, Logistik und Energie. Ziel ist ein integriertes H2-Ökosystem. Marktstellung: Pionier im US-Brennstoffzellenmarkt, aber defizitär und kapitalintensiv. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Bloom Energy, Nel, ITM. USP: vertikale Integration von Produktion, Speicherung und Anwendung aus einer Hand.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Plug Power-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +31,71 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um -7,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,68 %. Im Jahr 2026 gab es für Plug Power bisher ein Plus von +54,18 %.

Plug Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,51 % 1 Monat +38,68 % 3 Monate +31,71 % 1 Jahr +274,38 %

Informationen zur Plug Power Aktie

Stand: 28.04.2026, 13:50 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Mrd. € wert.

SLINGERLANDS, N.Y., April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), a global leader in comprehensive hydrogen solutions for the hydrogen economy, will announce its 2026 first quarter results on May 11, 2026. Join the call: …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -10,47 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -3,09 %. Ballard Power Systems notiert im Minus, mit -4,61 %.

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Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.