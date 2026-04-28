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    Besonders beachtet!

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    Plug Power Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 28.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Plug Power Aktie bisher Verluste von -3,86 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Plug Power Aktie.

    Besonders beachtet! - Plug Power Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 28.04.2026
    Foto: Mike Dot - stock.adobe.com

    Plug Power entwickelt Wasserstoff-Brennstoffzellen und Infrastruktur (Elektrolyseure, Betankung, grüner H2) für Industrie, Logistik und Energie. Ziel ist ein integriertes H2-Ökosystem. Marktstellung: Pionier im US-Brennstoffzellenmarkt, aber defizitär und kapitalintensiv. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Bloom Energy, Nel, ITM. USP: vertikale Integration von Produktion, Speicherung und Anwendung aus einer Hand.

    Plug Power Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.04.2026

    Die Plug Power Aktie notiert aktuell bei 2,5310 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,86 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1015  entspricht. Der Kursrückgang der Plug Power Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,92 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,86 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Plug Power-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +31,71 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um -7,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +38,68 %. Im Jahr 2026 gab es für Plug Power bisher ein Plus von +54,18 %.

    Plug Power Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,51 %
    1 Monat +38,68 %
    3 Monate +31,71 %
    1 Jahr +274,38 %
    Stand: 28.04.2026, 13:50 Uhr

    Informationen zur Plug Power Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,53 Mrd. € wert.

    Plug To Announce 2026 First Quarter Results on May 11, 2026


    SLINGERLANDS, N.Y., April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG), a global leader in comprehensive hydrogen solutions for the hydrogen economy, will announce its 2026 first quarter results on May 11, 2026. Join the call: …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -10,47 %. NEL ASA notiert im Minus, mit -3,09 %. Ballard Power Systems notiert im Minus, mit -4,61 %.

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    Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Plug Power

    -3,65 %
    -7,86 %
    +38,68 %
    +31,71 %
    +274,38 %
    -67,83 %
    -88,87 %
    +40,61 %
    -95,97 %
    ISIN:US72919P2020WKN:A1JA81
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