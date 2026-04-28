PepsiCo Aktie heute im Plus - 28.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die PepsiCo Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,86 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PepsiCo Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,89 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 133,92€, mit einem Plus von +1,86 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

PepsiCo ist ein globaler Nahrungs- und Getränkekonzern mit Fokus auf Softdrinks (Pepsi, 7UP), Snacks (Lay’s, Doritos) und Convenience-Food. Ziel ist profitables Wachstum durch starke Markenportfolios. Marktstellung: Nummer 2 im globalen Softdrinkmarkt, führend bei Snacks. Hauptkonkurrenten: Coca-Cola, Nestlé, Mondelez. USPs: breite Diversifikation, starke Marken, globale Distribution, Kombination aus Getränken und Snacks.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die PepsiCo Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PepsiCo Aktie damit um -0,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,35 %. Im Jahr 2026 gab es für PepsiCo bisher ein Plus von +7,77 %.

PepsiCo Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,90 % 1 Monat -0,35 % 3 Monate +6,89 % 1 Jahr +12,84 %

Informationen zur PepsiCo Aktie

Stand: 28.04.2026, 13:51 Uhr

Es gibt 1 Mrd. PepsiCo Aktien. Damit ist das Unternehmen 183,04 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Coca-Cola, Nestle und Co.

Coca-Cola, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,29 %. Nestle notiert im Minus, mit -0,03 %. Mondelez International Registered (A) notiert im Plus, mit +0,52 %. The Kraft Heinz Company legt um +1,41 % zu Keurig Dr Pepper notiert im Plus, mit +2,04 %.

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Ob die PepsiCo Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PepsiCo Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.