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    Besonders beachtet!

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    Coca-Cola Aktie heute im Plus - 28.04.2026

    Am 28.04.2026 ist die Coca-Cola Aktie, bisher, um +3,29 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Coca-Cola Aktie.

    Besonders beachtet! - Coca-Cola Aktie heute im Plus - 28.04.2026
    Foto: Robson90 - stock.adobe.com

    Coca-Cola ist ein globaler Getränkehersteller mit Fokus auf alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Kernprodukte: Coca-Cola, Fanta, Sprite, Zero-Varianten, Säfte, Wasser, Sport- und Energydrinks. Starke Markenmacht, weltweites Distributionsnetz, führende Marktstellung im Softdrink-Segment. Wichtige Konkurrenten: PepsiCo, Keurig Dr Pepper, lokale Marken. USP: ikonische Marke, Rezeptur, globale Präsenz und Marketingstärke.

    Coca-Cola Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,29 % konnte die Coca-Cola Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coca-Cola Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,54, mit einem Plus von +3,29 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Coca-Cola Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +5,34 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Coca-Cola Aktie damit um +3,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Coca-Cola einen Anstieg von +8,05 %.

    Coca-Cola Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,96 %
    1 Monat -2,05 %
    3 Monate +5,34 %
    1 Jahr +1,96 %
    Stand: 28.04.2026, 13:51 Uhr

    Informationen zur Coca-Cola Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Coca-Cola Aktien. Damit ist das Unternehmen 286,40 Mrd. € wert.

    Warren Buffetts Lieblings-Aktie: Coca-Cola hebt die Prognose an


    Warren Buffett hatte den richtigen Riecher. Die Cola-Aktie war in den 1980ern dramatisch gesunken. Er kaufte so Zahlreiche Anteile des Getränkeherstellers, es ist eines seiner erfolgreichsten Investments.

    Coca-Cola Reports First Quarter 2026 Results and Updates Full Year Guidance


    The Coca-Cola Company today reported first quarter 2026 results. “We’ve had a strong start to the year,” said Henrique Braun, CEO of The Coca-Cola Company. “Our performance this quarter reflects our unwavering focus on staying close to the consumer, …

    Schmeckt sie der Börse wieder?


    Mit einem Kursplus von knapp +1% zählt die Coca-Cola-Aktie am Dienstagmorgen zu den Spitzenreitern im Dow Jones Industrial. Fielen die Quartalszahlen des Getränkeriesen denn gut aus und ist die Coca-Cola-Aktie momentan einen Kauf wert? Überraschend gute Zahlen Die Quartalszahlen von Coca-Cola fielen hervorragend aus. Der Getränkekonzern übertraf sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis die […] The post Coca-Cola-Aktie: Schmeckt sie der Börse wieder? first appeared on sharedeals.de.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    PepsiCo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,86 %. Starbucks notiert im Plus, mit +0,89 %. Nestle notiert im Minus, mit -0,05 %. Monster Beverage legt um +0,79 % zu Keurig Dr Pepper notiert im Plus, mit +2,04 %.

    Coca-Cola Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Coca-Cola Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coca-Cola Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Coca-Cola

    +3,14 %
    +3,96 %
    -2,05 %
    +5,34 %
    +1,96 %
    +11,72 %
    +44,72 %
    +64,13 %
    +325,82 %
    ISIN:US1912161007WKN:850663
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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