Cherry SE: Vorläufige Quartalszahlen Q1 2026 – Erste Einblicke
Trotz rückläufiger Erlöse im ersten Quartal 2026 zeigt sich eine klare operative Verbesserung: Effizienzgewinne und Margenstärkung prägen die aktuelle Geschäftsentwicklung.
Foto: Cherry SE
- Vorläufiger Konzernumsatz Q1 2026: 20,8 Mio. Euro (Q1 2025: 25,3 Mio.) — Rückgang um rund 17,8 %.
- Bereinigte Konzern-EBITDA-Marge Q1 2026: -2,9 % (Q1 2025: -8,0 %) — Verbesserung um etwa 5,1 Prozentpunkte.
- Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge wird auf eine deutlich gesenkte Kostenbasis und eine verbesserte Bruttomarge im Bereich Peripherals zurückgeführt.
- Umsatzrückgang erklärt durch Fremdwährungseffekte (USD, Renminbi), Basiseffekt nach Verkauf der Hygienetastatursparte im Q2 2025 sowie herausfordernde Abverkaufssituation in Europa (hohe Lagerbestände in Vertriebskanälen).
- Ohne Berücksichtigung der Hygienetastatursparte hat sich der Umsatz im Segment DH&S im Berichtsquartal mehr als verdreifacht.
- Die vollständige Quartalsmitteilung erscheint planmäßig am 7. Mai 2026; mitteilende Person: Rogier Volmer, Vorstandsvorsitzender.
Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei Cherry ist am 07.05.2026.
Der Kurs von Cherry lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4648EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,39 % im Plus.
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