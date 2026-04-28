Corning - Aktie erlebt Kurseinbruch -10,87 % - 28.04.2026

Die Corning Aktie ist bisher um -10,87 % auf 128,53€ gefallen. Das sind -15,68 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Corning Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,87 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Corning ist ein US-Spezialist für Spezialglas, Keramik und optische Materialien. Hauptprodukte: Display-Glas (u.a. Gorilla Glass), Glasfaser/Optik für Telekom, Labor- und Automobilkeramik. Starke Position in Nischen mit hoher Technologietiefe, besonders bei Smartphone- und TV-Displays sowie Glasfaser. Wichtige Wettbewerber: AGC, Nippon Electric Glass, Schott, Saint-Gobain. USP: starke F&E, Patente, enge OEM-Beziehungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Corning-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +52,32 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,35 %. Im Jahr 2026 gab es für Corning bisher ein Plus von +88,38 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,65 % geändert.

Corning Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,06 % 1 Monat +21,35 % 3 Monate +52,32 % 1 Jahr +270,50 %

Informationen zur Corning Aktie

Stand: 28.04.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 859 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,65 Mrd.EUR € wert.

Corning Incorporated (NYSE: GLW) today announced its first-quarter 2026 results and provided its outlook for second-quarter 2026. This press release features multimedia. View the full release here: …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Sumitomo Shoji notiert im Plus, mit +2,21 %. Prysmian notiert im Minus, mit -2,21 %.

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Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.