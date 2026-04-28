🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCorning AktievorwärtsNachrichten zu Corning

    Besonders beachtet!

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Corning - Aktie erlebt Kurseinbruch -10,87 % - 28.04.2026

    Am 28.04.2026 ist die Corning Aktie, bisher, um -10,87 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Corning Aktie.

    Besonders beachtet! - Corning - Aktie erlebt Kurseinbruch -10,87 % - 28.04.2026
    Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com

    Corning ist ein US-Spezialist für Spezialglas, Keramik und optische Materialien. Hauptprodukte: Display-Glas (u.a. Gorilla Glass), Glasfaser/Optik für Telekom, Labor- und Automobilkeramik. Starke Position in Nischen mit hoher Technologietiefe, besonders bei Smartphone- und TV-Displays sowie Glasfaser. Wichtige Wettbewerber: AGC, Nippon Electric Glass, Schott, Saint-Gobain. USP: starke F&E, Patente, enge OEM-Beziehungen.

    Corning Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.04.2026

    Die Corning Aktie ist bisher um -10,87 % auf 128,53 gefallen. Das sind -15,68  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Corning Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,89 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,87 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.718,91€
    Basispreis
    5,13
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.603,61€
    Basispreis
    4,50
    Ask
    × 14,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Corning-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +52,32 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,06 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,35 %. Im Jahr 2026 gab es für Corning bisher ein Plus von +88,38 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,65 % geändert.

    Corning Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,06 %
    1 Monat +21,35 %
    3 Monate +52,32 %
    1 Jahr +270,50 %
    Stand: 28.04.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Corning Aktie

    Es gibt 859 Mio. Corning Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,65 Mrd.EUR € wert.

    Corning Announces Strong First-Quarter 2026 Financial Results (1)


    Corning Incorporated (NYSE: GLW) today announced its first-quarter 2026 results and provided its outlook for second-quarter 2026. This press release features multimedia. View the full release here: …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    3M, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,16 %. Sumitomo Shoji notiert im Plus, mit +2,21 %. Prysmian notiert im Minus, mit -2,21 %.

    Corning Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Corning Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corning Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Corning

    -10,66 %
    -9,81 %
    +20,63 %
    +48,69 %
    +266,59 %
    +379,89 %
    +285,24 %
    +738,25 %
    +1.309,85 %
    ISIN:US2193501051WKN:850808
    Corning direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Corning - Aktie erlebt Kurseinbruch -10,87 % - 28.04.2026 Am 28.04.2026 ist die Corning Aktie, bisher, um -10,87 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Corning Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     