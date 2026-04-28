Börsen Update Europa - 28.04. - TecDAX schwach -1,41 %

Der MDAX steht bei 30.127,82 PKT und verliert bisher -0,86 %. Top-Werte: TKMS +5,06 %, flatexDEGIRO +2,38 %, Nordex +1,95 % Flop-Werte: Salzgitter -6,20 %, Deutz -3,27 %, CTS Eventim -3,15 %

Der DAX bewegt sich bei 23.964,02 PKT und fällt um -0,54 %. Top-Werte: Commerzbank +1,51 %, Deutsche Boerse +1,13 %, Allianz +1,07 % Flop-Werte: Siemens Energy -5,45 %, Qiagen -4,81 %, Infineon Technologies -3,51 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:28) bei 3.602,90 PKT und fällt um -1,41 %.

Top-Werte: Nordex +1,95 %, SMA Solar Technology +1,70 %, SAP +0,88 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -5,22 %, Qiagen -4,81 %, Infineon Technologies -3,51 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.836,72 PKT und fällt um -0,58 %.

Top-Werte: TotalEnergies +3,85 %, ENI +3,54 %, UniCredit +1,63 %

Flop-Werte: Siemens Energy -5,45 %, Air Liquide -4,63 %, ASML Holding -3,60 %

Der ATX steht aktuell (13:59:37) bei 5.778,07 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: OMV +2,28 %, UNIQA Insurance Group +1,31 %, Erste Group Bank +1,26 %

Flop-Werte: Palfinger -4,25 %, Verbund Akt.(A) -3,74 %, Andritz -2,24 %

Der SMI steht aktuell (13:59:47) bei 13.058,46 PKT und fällt um -0,71 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +0,42 %, Kuehne + Nagel International +0,39 %, Logitech International +0,20 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -2,38 %, Novartis -2,35 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -2,30 %

Der CAC 40 steht bei 8.113,88 PKT und verliert bisher -0,50 %.

Top-Werte: TotalEnergies +3,85 %, Vinci +1,04 %, DANONE +0,91 %

Flop-Werte: Bouygues -6,18 %, Air Liquide -4,63 %, STMicroelectronics -2,60 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:43:24) bei 3.059,52 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,62 %, Nordea Bank Abp +0,16 %, Telia Company -0,10 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -5,89 %, Assa Abloy Registered (B) -3,44 %, Sandvik -2,90 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.510,00 PKT und verliert bisher -0,54 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,26 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,02 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,00 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,98 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,85 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,30 %