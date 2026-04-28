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    VW-Rivale BYD mit herbem Gewinneinbruch wegen Rabattschlacht in China

    Für Sie zusammengefasst
    • BYD Quartalsgewinn fällt um 55 Prozent auf 4,08 Mrd
    • Umsatz schrumpft 12 Prozent auf 150,2 Milliarden Yuan
    • Verkäufe in China fallen 30 Prozent auf rund 700.000
    VW-Rivale BYD mit herbem Gewinneinbruch wegen Rabattschlacht in China
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SHENZEN (dpa-AFX) - Der chinesische Elektroautoriese BYD hat im ersten Quartal wegen der Rabattschlacht im Heimatmarkt so wenig Gewinn gemacht wie seit über drei Jahren nicht. Unter dem Strich rutschte der Überschuss um 55 Prozent auf 4,08 Milliarden chinesische Yuan (509 Mio Euro) ab, wie das Unternehmen mit Sitz in Shenzen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Es ist der vierte Rückgang des Quartalsgewinns in Folge. Der Umsatz schrumpfte um 12 Prozent auf 150,2 Milliarden Yuan. Die Aktie des Volkswagen-Konkurrenten fiel in Hongkong um mehr als zwei Prozent.

    Die harte Konkurrenz von Anbietern wie Geely und Xiaomi sorgt in der Volksrepublik für sinkende Verkaufspreise, BYD muss mehr und mehr Rabatte einräumen. Zudem rutscht der Absatz von Elektroautos in China derzeit ab, weil die Regierung die Förderung zusammengestrichen hat.

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    Im ersten Quartal verkaufte BYD rund 700.000 Fahrzeuge und damit 30 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Mit der Flaute in China in den ersten Jahresmonaten verlegt sich der Anbieter mehr und mehr auf den Export ins Ausland - im ersten Quartal zogen die Verkäufe außerhalb Chinas um über die Hälfte an./men/mne/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,00 % und einem Kurs von 2,361 auf Tradegate (28. April 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um -3,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 41,49 Mrd..




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    Community Beiträge zu BYD - A0M4W9 - CNE100000296

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYD-Kursentwicklung und Bewertung: Kritik am Aktiensplit als Auslöser hoher Volatilität versus Sicht, der Split habe die Aktionärsbasis verbreitert; Diskussion, dass Hype und schwächere Heimatmarkt-Zahlen den Rückgang erklärten; Debatten zu Anlagehorizont (2–3 Jahre vs. langfristig), geopolitischem Risiko (Taiwan), neuen Fabriken und Marktdaten/Neuzulassungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

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    dpa-AFX
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    VW-Rivale BYD mit herbem Gewinneinbruch wegen Rabattschlacht in China Der chinesische Elektroautoriese BYD hat im ersten Quartal wegen der Rabattschlacht im Heimatmarkt so wenig Gewinn gemacht wie seit über drei Jahren nicht. Unter dem Strich rutschte der Überschuss um 55 Prozent auf 4,08 Milliarden chinesische Yuan …
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