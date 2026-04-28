Coca-Cola legt zum Jahresstart deutlich zu
- Nettoumsatz Q1 plus 12 Prozent fast 12,5 Mrd USD
- Überschuss Q1 plus 18 Prozent auf gut 3,9 Mrd Dollar
- Vergleichbare Umsatzsteigerung 10 Prozent durch Menge
ATLANTA (dpa-AFX) - Der US-Getränkekonzern Coca-Cola ist stärker ins Jahr gestartet als gedacht. Der Nettoumsatz wuchs im ersten Quartal um zwölf Prozent auf fast 12,5 Milliarden US-Dollar (rund 10,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Der Überschuss sprang sogar um 18 Prozent auf gut 3,9 Milliarden Dollar nach oben. Auf vergleichbarer Basis schnitt der Hersteller von Limonaden wie Coca-Cola, Fanta und Sprite damit besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet.
Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an. Die Coca-Cola-Aktie gewann im vorbörslichen US-Handel zuletzt rund zweieinhalb Prozent. Den Umsatzanstieg erklärte das Unternehmen vor allem mit größeren Absatzmengen. Auf vergleichbarer Basis betrug die Steigerung zehn Prozent, davon stammten acht Prozentpunkte aus größeren Mengen und zwei Punkte aus höheren Preisen.
Der neue Konzernchef Henrique Braun sieht Coca-Cola damit auf Kurs, den Umsatz auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt wie geplant um vier bis fünf Prozent zu steigern. Allerdings dürften Wechselkurseffekte den Anstieg um ein bis zwei Punkte dämpfen. Der bereits beschlossene Verkauf des Afrika-Geschäfts dürfte den Erlös um weitere vier Punkte drücken, hieß es weiter. Braun hatte die Konzernführung Ende März von James Quincey übernommen, der nun als Executive Chairman agiert./stw/men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie
Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 66,15 auf Tradegate (28. April 2026, 14:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +3,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 285,49 Mrd..
Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,89USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 83,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 90,00USD was eine Bandbreite von +24,46 %/+34,95 % bedeutet.
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