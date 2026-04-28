Echosens ernennt Romain Baujard zum Vorstandsvorsitzenden der Gruppe

PARIS, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Echosens, ein globales Diagnostikunternehmen, das auf nicht-invasive medizinische Geräte und Dienstleistungen spezialisiert ist, gab heute die Ernennung von Romain Baujard zum Chief Executive Officer der Gruppe mit Wirkung vom 1. Mai 2026 bekannt. Er tritt die Nachfolge von Dominique Legros an, der seit 2019 an der Spitze des Unternehmens steht und in den Ruhestand gehen wird. Unter Dominique's Führung erlebte Echosens eine Periode anhaltender globaler Expansion mit zunehmender klinischer und kommerzieller Akzeptanz seiner Technologie.

Das Unternehmen will seine Mission beschleunigen, die Lebergesundheit zu einem wichtigen Merkmal der kardiometabolischen Versorgung zu machen; die Ernennung folgt auf den Rücktritt des derzeitigen CEO der Gruppe, Dominique Legros

Mit der Unterstützung von Inner Mongolia FuRui Medical Science, einem Hightech-Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Prävention, Diagnose, Behandlung und das langfristige Management von Lebererkrankungen spezialisiert hat, und Astorg, einer führenden paneuropäischen Private-Equity-Firma mit umfassender Erfahrung im Gesundheitswesen, tritt Echosens in die nächste Wachstumsphase ein, da die Lebergesundheit zu einem wichtigen Bestandteil der kardiometabolischen Versorgung wird. Angesichts der weltweit steigenden Prävalenz von Stoffwechselkrankheiten und der rasanten Innovationen in der Behandlung legen Gesundheitsdienstleister immer mehr Wert auf Bereiche, in denen Echosens einzigartig positioniert ist, wie z. B. Früherkennung, Risikostratifizierung und langfristiges Krankheitsmanagement.

Romain Baujard kam 2015 zu Echosens und war zuletzt als Vice President, Pharma, tätig. Er hatte eine Reihe weiterer strategischer und operativer Führungspositionen inne, darunter die Aufsicht über das globale Marketing und die internationalen Handelsaktivitäten. Baujard hat außerdem globale Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen aufgebaut und damit die Position von Echosens an der Schnittstelle zwischen Lebergesundheit und neuen kardiometabolischen Therapien gestärkt - ein Bereich, der zunehmend in den klinischen Fokus rückt und in den verstärkt investiert wird.