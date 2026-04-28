Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach

GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Streamingdienst Spotify hat im ersten Quartal trotz Preiserhöhungen mehr Nutzer gewonnen als erwartet. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg um zwölf Prozent auf 761 Millionen, wie die Schweden am Dienstag in Göteborg mitteilten. Die zahlenden Abonnenten legten um neun Prozent auf 293 Millionen zu. Anleger an der Börse hatten sich aber wohl mehr erhofft.

Die Spotify-Aktie gab im vorbörslichen US-Handel zuletzt um mehr als zehn Prozent nach. Seit Jahresbeginn hat sie rund fünfzehn Prozent eingebüßt. An der Wall Street herrscht weiterhin Skepsis, ob der Konzern eine überzeugende Strategie im Umgang mit KI hat. Zudem steht Spotify im Wettbewerb mit Technologieriesen wie YouTube, Amazon und Meta, auf deren Diensten Nutzer ebenfalls Musik, Bücher und Podcasts konsumieren können.