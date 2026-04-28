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    Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Spotify erreicht 761 Millionen monatlich aktive Nutzer
    • Umsatz stieg auf 4,5 Milliarden Euro im Quartal
    • Operativer Gewinn stieg 40 Prozent auf 715 Mio
    Spotify gewinnt trotz Preiserhöhungen weitere Nutzer - Aktie gibt nach
    Foto: Daniel Kalker - picture alliance

    GÖTEBORG (dpa-AFX) - Der Streamingdienst Spotify hat im ersten Quartal trotz Preiserhöhungen mehr Nutzer gewonnen als erwartet. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg um zwölf Prozent auf 761 Millionen, wie die Schweden am Dienstag in Göteborg mitteilten. Die zahlenden Abonnenten legten um neun Prozent auf 293 Millionen zu. Anleger an der Börse hatten sich aber wohl mehr erhofft.

    Die Spotify-Aktie gab im vorbörslichen US-Handel zuletzt um mehr als zehn Prozent nach. Seit Jahresbeginn hat sie rund fünfzehn Prozent eingebüßt. An der Wall Street herrscht weiterhin Skepsis, ob der Konzern eine überzeugende Strategie im Umgang mit KI hat. Zudem steht Spotify im Wettbewerb mit Technologieriesen wie YouTube, Amazon und Meta, auf deren Diensten Nutzer ebenfalls Musik, Bücher und Podcasts konsumieren können.

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    Spotifys Umsatz kletterte im abgelaufenen Quartal wie von Branchenexperten erwartet im Jahresvergleich um 8 Prozent auf rund 4,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn toppte die Markterwartungen mit einem Anstieg um 40 Prozent auf 715 Millionen Euro. Der Überschuss verdreifachte sich sogar auf 721 Millionen Euro.

    Für das laufende zweite Quartal rechnet Spotify mit einer Zunahme der aktiven Nutzer auf 778 Millionen - etwas mehr als am Markt erwartet. Für den operativen Gewinn peilt das Management 630 Millionen Euro an. Analysten hatten hier jedoch mehr auf dem Zettel./err/stw/stk

    Spotify Technology

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    ISIN:LU1778762911WKN:A2JEGN
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Spotify Technology Aktie

    Die Spotify Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,99 % und einem Kurs von 376,5 auf Tradegate (28. April 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Spotify Technology Aktie um -21,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,54 %.

    Die Marktkapitalisierung von Spotify Technology bezifferte sich zuletzt auf 78,51 Mrd..




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