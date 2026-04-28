Wichtig für die FACC AG – Tech-Readiness für die nächste Luftfahrtära

Die nächste Luftfahrt-Generation steht im Zeichen von Klimaschutz, technologischer Innovation und einem grundlegenden Wandel der Antriebssysteme. Angesichts steigender CO₂-Emissionen und ambitionierter Klimaziele arbeitet die Branche intensiv an nachhaltigen Lösungen.

Die Transformation der Luftfahrtbranche im Blick

Grundsätzlich kann man behaupten, dass die Zukunft des Fliegens von vier zentralen Technologien geprägt wird. Kurzfristig gelten nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) als entscheidender Hebel. Sie lassen sich in bestehenden Flugzeugen einsetzen und ermöglichen eine deutliche Reduktion der Emissionen, ohne dass neue Flugzeugtypen erforderlich sind. Damit bieten sie eine sofort umsetzbare Lösung für Airlines und Flughäfen. Parallel dazu gewinnen Wasserstoff-Flugzeuge an Bedeutung. Sie gelten als vielversprechender Ansatz für nahezu emissionsfreies Fliegen, erfordern jedoch neue Designs, Tanksysteme und eine komplett angepasste Infrastruktur.

Auch das elektrische Fliegen entwickelt sich dynamisch, insbesondere im Kurzstrecken- und Regionalverkehr. Batterie- und brennstoffzellenbasierte Antriebe könnten hier künftig wirtschaftlich eingesetzt werden. Aufgrund begrenzter Energiedichte bleibt der Einsatz jedoch vorerst auf kleinere Flugzeuge beschränkt. Ergänzend dazu spielen Hybrid-Systeme eine wichtige Rolle. Sie kombinieren konventionelle Antriebe mit elektrischen Komponenten und gelten als realistische Brückentechnologie auf dem Weg zur vollständigen Dekarbonisierung.

Wichtige Erkenntnisse zur Zukunft des Fliegens liefert das mehrjährige Forschungsprojekt „EXACT – studies of sustainable aviation“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR). Die Studie zeigt klar, dass es keine einzelne Lösung geben wird. Vielmehr setzt die Branche auf einen Technologiemix: Während SAF kurzfristig dominiert, werden Wasserstoff und hybride Konzepte langfristig den Weg zur klimaneutralen Luftfahrt ebnen und die nächste Generation des Fliegens entscheidend prägen.

So wappnet sich FACC für die nächste Luftfahrt-Ära

Der österreichische Luftfahrtzulieferer FACC (ISIN: AT00000FACC2) aus Ried im Innkreis positioniert sich gezielt für einen tiefgreifenden Wandel in der Branche. Im Geschäftsbericht 2025 bündelt das Unternehmen seine Zukunftsstrategie unter dem Begriff „Tech-Readiness" – ein Konzept, das Technologieentwicklung als Grundlage für Effizienz, Skalierbarkeit und nachhaltige Wertschöpfung definiert. Ein sichtbares Zeichen dieser Ausrichtung ist das neue Werk in St. Martin im Innkreis, in das rund 120 Millionen Euro investiert werden.