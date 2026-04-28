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    AKTIE IM FOKUS

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    Salzgitter sehr schwach - Streubesitz-Erhöhung zieht nicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Verkauf eigener Aktien soll Streubesitz erhöhen
    • Anleger verunsichert Kursverlust 6,8 Prozent
    • Liquidität kritisch Streubesitz knapp 34 Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Salzgitter sehr schwach - Streubesitz-Erhöhung zieht nicht
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Pläne für den Verkauf von Aktien aus eigenem Bestand haben die Anleger von Salzgitter am Dienstag offenbar verunsichert. Dabei ist das Ziel der vom Stahlkonzern angekündigten Maßnahme, den Streubesitz zu erhöhen, eigentlich ein positives Anliegen. Am Nachmittag verloren die Salzgitter-Papiere als schwächster Wert im MDax 6,8 Prozent auf 46,14 Euro.

    Charttechnisch erreichen sie damit eine kritische Schwelle, denn nach ihren analog zum Rohstoffsektor verzeichneten Kursgewinnen seit Ende März droht nun der Rutsch unter die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend.

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    In Gesprächen mit Investoren sei wiederholt deutlich geworden, dass die Liquidität der Aktie insbesondere von größeren Investoren als Hemmnis für ein Engagement wahrgenommen werde, hatte Salzgitter mitgeteilt. "Mit dem teilweisen Verkauf eigener Aktien verbessern wir gezielt die Liquidität unserer Aktie und reagieren damit auf Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt", erklärte Vorstandschef Gunnar Groebler. Aktuell beträgt der Streubesitz von Salzgitter etwas mehr als 34 Prozent./ajx/jha/

    Salzgitter

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    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,55 % und einem Kurs von 45,54 auf Tradegate (28. April 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -10,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,72 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Salzgitter Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -32,08 %/+31,46 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung von Salzgitter: unterschiedliche Berechnungen zur Aurubis‑Beteiligung und deren Einfluss auf den fairen SG‑Kurs, Papenburgs Verkäufe als mögliches Negativsignal, Q1‑Zahlen über Analystenerwartungen und Prognoseanhebung, KHS‑Anteil und Stahl-/Rüstungsgeschäft als Fundament, sowie wiederkehrende Kursgewinne, die schnell wieder abgegeben werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

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    dpa-AFX
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