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    Forsa-Umfrage

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    AfD fünf Punkte vor Union

    Für Sie zusammengefasst
    • AfD liegt in Forsa-Umfrage fünf Punkte vorn
    • Zufriedenheit mit Kanzler Merz fällt auf 15 Prozent
    • Grüne bei 15 Prozent stabil SPD und Linke 12
    Forsa-Umfrage - AfD fünf Punkte vor Union
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD hat in einer Forsa-Umfrage ihren Vorsprung ausgebaut und liegt nun fünf Prozentpunkte vor der Union. Die Partei gewinnt im "Trendbarometer" im Auftrag von RTL und ntv einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche und liegt bei 27 Prozent. Die Union verliert zwei Punkte und kommt nun auf 22 Prozent.

    Die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sinkt den Angaben zufolge auf einen neuen Tiefpunkt. Laut den veröffentlichten Ergebnissen sind nur noch 15 Prozent mit Merz' bisheriger Arbeit zufrieden - eine Verschlechterung um drei Punkte gegenüber der Vorwoche. 83 Prozent antworten auf eine entsprechende Frage mit Nein. Das Meinungsforschungsinstitut hat für das "Trendbarometer" vom 21. bis zum 27. April 2.503 Menschen befragt, die Umfrage ist den Angaben zufolge repräsentativ.

    Linke zieht mit SPD gleich

    Die vergangene Woche war vom Ringen der schwarz-roten Koalition um Reformen geprägt. Im Fokus steht etwa das Sparpaket für die Krankenversicherung. Zudem sorgte Merz mit seiner umstrittenen Aussage zur gesetzlichen Rente als "Basisabsicherung" für Aufregung.

    Auf dem dritten Platz in der Wählergunst bei Forsa liegen die Grünen mit 15 Prozent (stabil gegenüber der Vorwoche). Die mit der Union regierende SPD erreicht unverändert 12 Prozent, sie liegt damit gleichauf mit der Linken, die einen Punkt zulegen kann. Die FDP kommt auf vier Prozent und liegt damit unter der Fünf-Prozent-Hürde, die sonstigen Parteien zusammen auf acht Prozent.

    AfD auch bei anderen Instituten auf Platz eins

    Zuletzt stand die AfD auch in Umfragen mehrerer anderer Institute auf Platz eins. Eine am Wochenende veröffentlichte Insa-Erhebung für "Bild am Sonntag" sah die Partei bei 28 Prozent, vier Punkte vor der Union. Im vor gut eineinhalb Wochen veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" der Forschungsgruppe Wahlen war der Vorsprung mit 26 zu 25 Prozent noch deutlich knapper.

    Bei Forsa lag die AfD im vergangenen September schon mal bei 27 Prozent, damals war die Union mit 24 Prozent aber noch stärker als jetzt.

    Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. ntv gibt für das aktuelle "Trendbarometer" eine statistische Fehlertoleranz von 2,5 Prozentpunkten an. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./sku/DP/nas






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