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    Farbenproduzent Sherwin-Williams legt im Quartal zu - Aktie gewinnt

    Für Sie zusammengefasst
    • Sherwin-Williams erzielte im ersten Quartal starke Zahlen
    • Umsatz +6,8% auf 5,67 Mrd, bereinigtes EPS 4,4 Prozent
    • Management bestätigt Ziele, warnt vor Rohstoffrisiken
    Farbenproduzent Sherwin-Williams legt im Quartal zu - Aktie gewinnt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    CLEVELAND (dpa-AFX) - Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat sich im ersten Quartal trotz der weltweiten Unsicherheiten gut geschlagen. Die Investitionen in das Wachstum sowie der Fokus auf Neukunden und Marktanteil würden weiterhin Früchte tragen, sagte Unternehmenschefin Heidi Petz bei Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag laut Mitteilung. Die seit Ende 2024 im Dow Jones Industrial notierte Aktie legte im vorbörslichen US-Handel deutlich zu.

    Im ersten Quartal kletterte der Umsatz des Konzerns im Jahresvergleich um 6,8 Prozent auf 5,67 Milliarden US-Dollar. Der für Analysten wichtige bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 4,4 Prozent auf 2,35 Dollar. Mit beiden Kennziffern übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich stieg der Gewinn um gut sechs Prozent auf knapp 535 Millionen Dollar.

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    Derweil rechnet das Management für das Gesamtjahr 2026 weiterhin damit, dass sich die Endmärkte nur leicht oder überhaupt nicht erholen. Weitere Unsicherheiten kämen durch geopolitische Ereignisse und mögliche Inflationsrisiken in den Bereichen Rohstoffe, Energie, Logistik und Verpackung, hieß es. Steigenden Rohstoffkosten will der Farbenproduzent mit Preiserhöhungen entgegenwirken.

    Für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen seine Ziele. So geht das Management von einem Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 11,50 bis 11,90 Dollar erreichen, was in der Mitte einem Anstieg um 2,4 Prozent entspricht. Im zweiten Quartal soll der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zulegen./mne/stw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sherwin-Williams Aktie

    Die Sherwin-Williams Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 291,9 auf Tradegate (28. April 2026, 13:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sherwin-Williams Aktie um -1,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sherwin-Williams bezifferte sich zuletzt auf 72,21 Mrd..

    Sherwin-Williams zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.




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