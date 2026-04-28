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    Fury beginnt mit Umwelt-Basisuntersuchungen beim Eau Claire- Goldprojekt in Quebec

    Fury beginnt mit Umwelt-Basisuntersuchungen beim Eau Claire- Goldprojekt in Quebec
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    TORONTO, Kanada – 28. April 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) („Fury“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/fury-gold-mines-transition-to-the-de ... -) freut sich, den Beginn von Umwelt-Baseline-Studien (die „Studie“) im zu 100 % unternehmenseigenen hochgradigen Goldprojekt Eau Claire („Eau Claire“ oder das „Projekt“) bekannt zu geben, das sich im Eeyou Istchee-Gebiet in der Region James Bay im Norden von Quebec befindet. Fury ha t Wassah beauftragt, ein multidisziplinäres Unternehmen, das sich auf Umweltdienstleistungen, Ingenieurwesen und Forstwirtschaft spezialisiert hat. Die Studie, die über die nächsten zwei Jahre durchgeführt wird, umfasst Feldinventare der verschiedenen Komponenten der natürlichen und menschlichen Umwelt und dient der Ermittlung der Ausgangsbedingungen für eine künftige Umweltverträglichkeitsprüfung.

     

    „Die Einleitung von Umwelt-Baseline-Studien für Eau Claire ist ein wichtiger Schritt für Fury, während wir die technischen Studien vorantreiben. Die Ergebnisse werden unsere Entwicklungsstrategie leiten und es uns ermöglichen, so zu planen und zu arbeiten, dass die Umweltauswirkungen minimiert und gleichzeitig das wirtschaftliche Potenzial von Eau Claire optimiert werden“, kommentierte Tim Clark, CEO von Fury.

     

    Die Hauptziele des Umwelt-Baseline-Programms bestehen darin, vor Beginn der Erschließungsarbeiten ein detailliertes Verständnis der aktuellen Umweltbedingungen zu erlangen, potenzielle Umweltauswirkungen zu ermitteln, Maßnahmen zur Schadensminderung zu konzipieren, Prognosen zu Umweltauswirkungen und die Bergbauplanung zu unterstützen, Daten für die Projektgenehmigung bereitzustellen sowie wirksame Überwachungs- und Sanierungsstrategien zu etablieren. Dieses Programm bildet die Grundlage für die erforderlichen Genehmigungsanträge, indem es eine umfassende Bewertung der Umweltbedingungen, einschließlich Luft, Wasser, Boden und biotischer Ressourcen, liefert. Diese Studien sind ein wichtiger Bestandteil des Genehmigungsverfahrens für den Bergbau von Eau Claire.

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