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    Vor Quartalszahlen

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    iPhone-Boom trotz Engpässen: Warum UBS auf Apple setzt

    UBS erhöht das Kursziel für Apple kurz vor den Zahlen. Starke iPhone-Nachfrage treibt die Erwartungen, doch Risiken bleiben bestehen.

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    Vor Quartalszahlen - iPhone-Boom trotz Engpässen: Warum UBS auf Apple setzt
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

    Die Schweizer Großbank UBS zeigt sich kurz vor den Quartalszahlen optimistischer für Apple, wie CNBC berichtet. Die Analysten erhöhen ihr Kursziel auf 287 US-Dollar von zuvor 280 US-Dollar, liegen damit dennoch unter dem Durchschnitt der Wall Street Analysten von 297,88 US-Dollar, wie Daten von SeekingAlpha zeigen.

    Die Anpassung erfolgt nur zwei Tage vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal. Aktuell notiert die Aktie mit einem Plus von 1,27 Prozent bei 271,01 US-Dollar (Stand 15:15 Uhr MESZ).

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    iPhone-Nachfrage bleibt zentraler Treiber

    UBS-Analyst David Vogt erwartet vor allem durch die neue iPhone-Generation kräftiges Wachstum. "Die Stärke der Lieferkette sowie eine anhaltende Nachfrage und Marktanteilsgewinne bei der iPhone-17-Serie dürften den iPhone-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent steigern", schreibt Vogt in einer Kundenmitteilung. Laut Daten von TipRanks liegt Vogt mit einer Erfolgsquote von 64 Prozent auf Platz 1.534 von insgesamt 12.206 Wall-Street-Analysten und gilt damit als solide, aber nicht herausragend treffsicher.

    Die Bank hebt auch ihre Prognose für die iPhone-Verkäufe an. UBS rechnet nun mit 50,3 Millionen verkauften Geräten statt zuvor 46,5 Millionen. Hintergrund sind Marktanteilsgewinne, die auch durch Engpässe im Speichermarkt begünstigt werden.

     

    Umsatzprognosen steigen deutlich

    Auch bei den Umsätzen wird die UBS optimistischer. Für das dritte Geschäftsquartal erwartet die Bank nun Erlöse von 102 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 8,5 Prozent im Jahresvergleich.

    Für das laufende Quartal prognostiziert Vogt ebenfalls stärkere Zahlen. "Die solide Nachfrage in den USA und China führte zu einem Umsatzwachstum von 6 Prozent bzw. 47,4 Milliarden gegenüber unseren früheren 43,5 Milliarden", so der Analyst.

    Lieferketten bleiben Herausforderung

    Trotz der positiven Aussichten bleibt die Versorgung mit Speicherchips ein kritischer Faktor. Die steigende Nachfrage nach Hardware für künstliche Intelligenz belastet den Markt für Arbeitsspeicher.

    Apple scheint die Engpässe jedoch besser zu bewältigen als viele Wettbewerber. "Apples Fähigkeit, sich mit Chips und Speicherchips einzudecken, um die Nachfrage nach iPhones zu decken, hat zu Marktanteilsgewinnen geführt", erklärt Vogt.

    Vorsicht trotz Optimismus

    Trotz der verbesserten Prognosen bleibt die UBS vorsichtig. Die Bank hält an ihrer neutralen Bewertung fest. Langfristig sieht sie begrenztes Kurspotenzial.

    Als Risiken nennt Vogt mögliche Produktverzögerungen oder mangelnde Innovationen sowie eine schwächere Nachfrage durch makroökonomische Unsicherheiten, insbesondere in China.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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