Alarm bei OpenAI: Reicht das Wachstum für den KI-Giganten noch aus?

Wie das Wall Street Journal berichtet, hat CFO Sarah Friar andere Führungskräfte darauf hingewiesen, dass künftige Computing-Verträge platzen könnten, wenn das Umsatzwachstum ausbleibt. Auch der Verwaltungsrat prüft inzwischen die Datacenter-Deals kritischer und hinterfragt die Expansionspläne von CEO Sam Altman. Dieser hatte zuletzt noch mehr Rechenkapazität sichern wollen – trotz nachlassendem Geschäftswachstum.

OpenAIs Finanzchefin schlägt intern Alarm: Das KI-Unternehmen hat in diesem Jahr mehrfach eigene Umsatz- und Nutzerziele verfehlt – und die Chefin des Unternehmens fürchtet, dass die Einnahmen nicht schnell genug wachsen, um die milliardenschweren Rechenzentrumsverträge zu finanzieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Altman und Friar wehrten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme gegen die Darstellung: Berichte über interne Differenzen oder einen Rückzug bei Infrastrukturinvestitionen seien "lächerlich". Man sei vollständig auf einer Linie, was den Aufbau von Rechenkapazitäten angehe.

Doch die Märkte zeigten wenig Vertrauen. SoftBank brach in Tokio um fast zehn Prozent ein. Oracle und CoreWeave verloren im vorbörslichen US-Handel jeweils mehr als sieben Prozent. Auch Infrastrukturwerte wie GE Vernova und Vertiv gaben um mehr als 2,5 Prozent nach. Der Grund: Investoren fürchten, dass OpenAI seine Rechenzentrumsaufträge zurückfahren könnte – mit Folgen für das gesamte KI-Ökosystem.

Laut Bloomberg Intelligence würde Oracle am meisten unter Druck geraten, sollte OpenAI seine Investitionen drosseln. Aber auch Microsoft, Amazon Web Services und CoreWeave könnten betroffen sein.

Der Rückstand gegenüber der Konkurrenz macht die Lage nicht einfacher. Anthropic und Google Gemini gewinnen laut dem Bericht vor allem im lukrativen Unternehmens- und Entwicklermarkt an Boden. Ein Korb OpenAI-naher Aktien legte seit Ende 2024 zwar rund 75 Prozent zu – Alphabet-nahe Werte stiegen im gleichen Zeitraum jedoch um mehr als 300 Prozent. OpenAI, lange Taktgeber des KI-Booms, muss sich nun erstmals ernsthaft an der Konkurrenz messen lassen.

Der Zeitpunkt ist heikel: Das Unternehmen strebt noch in diesem Jahr einen Börsengang an. Kostendisziplin und Wachstumsdruck könnten dabei zur echten Zerreißprobe werden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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