Aktien New York Ausblick
Nasdaq schwach erwartet wegen KI- und Zinssorgen
- Uneinheitlicher Börsenstart mit Dow Aufschlag
- Zweifel an KI Investmentrenditen und Zinsrisiken
- Quartalszahlen treiben Vorbörse bei Spotify und UPS
NEW YORK (dpa-AFX) - In New York zeichnet sich nach dem trägen Wochenauftakt am Dienstag eine uneinheitliche Börseneröffnung ab. Mehr als eine Stunde davor taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 49.255 Punkte. Den zuletzt rekordhohen Tech-Index Nasdaq 100 sieht IG hingegen 1,2 Prozent tiefer bei 26.968 Punkten.
Marktbeobachter verwiesen auf wieder aufgetauchte Sorgen, ob die hohen Investitionen der Technologiebranche in Künstliche Intelligenz (KI) sich wirklich bezahlt machen.
"Der wichtigste Punkt sind nicht Umsatz oder Margen, sondern die Investitionsausgaben", sagte Amanda Lyons, Leiterin des IT-Sektors und Forschungschefin bei Energy Group Capital. Sie sieht die Unternehmen hier gewissermaßen in einer Zwickmühle: "Jeder Hinweis auf nachlassende Ausgaben würde vom Ökosystem negativ aufgenommen werden, doch ein starker Anstieg würde wahrscheinlich Fragen hinsichtlich der Renditen aufwerfen."
Dazu schürten die erneut deutlich steigenden Ölpreise wegen fehlender Fortschritte im Iran-Krieg Konjunktur- und Inflationsängste. Ein daraus resultierender Anstieg der Zinsen würde auch die Finanzierungskosten der Tech-Unternehmen in die Höhe treiben. Mit den geldpolitischen Entscheidungen mehrerer großer Notenbanken gewinnt das Zinsthema in dieser Woche besondere Brisanz.
Am Morgen hatte die japanische Notenbank ihren Leitzins wie erwartet erneut stabil gehalten. Allerdings ist am Markt die Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung auf der nächsten Sitzung Mitte Juni gestiegen, denn die Entscheidung für unveränderte Zinsen fiel recht knapp aus.
Ökonomen gehen wegen des durch den Iran-Krieg verunsicherten Umfelds überwiegend davon aus, dass auch die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch zum dritten Mal in Folge nicht verändern wird. Zudem liegt der Fokus der Anleger auf dem anstehenden Wechsel an der Fed-Spitze. Am Donnerstag steht dann noch die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank auf der Agenda.
Am Dienstag sorgten Geschäftszahlen einiger Unternehmen für vorbörsliche Kursbewegungen. So sackten die schon zuletzt schwachen Aktien von Spotify um mehr als 9 Prozent ab. Der Streamingdienst legte einen durchwachsenen Quartalsbericht vor und blieb auch mit den Zielen für das laufende Quartal teilweise hinter den Erwartungen zurück.
Bei UPS stand ein Kursrückgang um gut 5 Prozent zu Buche. Der Logistikkonzern schlug sich im vergangenen Quartal ergebnisseitig besser als erwartet. Er bezeichnete den Jahresauftakt als entscheidende Übergangsphase mit der Umsetzung strategischer Maßnahmen für eine Rückkehr zum Wachstum. Überzeugen konnte das die Anleger aber ebenso wenig wie der bestätigte Ausblick.
Dass General Motors (GM) dank eines Gerichtsurteils zu den US-Einfuhrzöllen die Jahresprognose für das bereinigte operative Ergebnis anhob, bescherte dem Autobauer indes ein Kursplus von ein Prozent. Das wegen Sonderkosten für die zurechtgestutzte Elektroauto-Strategie gesenkte Ziel für das Ergebnis je Aktie ließ den Markt kalt.
Der Getränkekonzern Coca-Cola startete auf vergleichbarer Basis besser als gedacht ins Jahr, was die Aktien vorbörslich um rund 3 Prozent steigen ließ.
Auch der Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams übertraf die Erwartungen für das erste Quartal. Dies honorierten die Anteilsscheine mit einem Plus von 3,4 Prozent.
Erst nach dem Börsenschluss in New York wird der Quartalsbericht von T-Mobile US erwartet. Zuletzt hatten T-Mobile US und der Mutterkonzern Deutsche Telekom mit einer möglichen Zusammenlegung beider Unternehmen Schlagzeilen gemacht./gl/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,12 % und einem Kurs von 66,43 auf Tradegate (28. April 2026, 14:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um -10,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 133,09 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +34,93 %/+57,42 % bedeutet.
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APA Group, Pentair, BAT, P&G, Verizon, KMI, Orca Energy, GSK, Altria, MDLZ, BBD pref., PepsiCo, IP, Primerica, Shell, Xtrackers Divi-ETF (DBX1D3)
Zusammen 1991,37 Euro netto
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Folgende Länder befinden sich in meinen Depots: Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/de.png DE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/us.png US Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/gb.png GB Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/au.png AU Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nz.png NZ Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ca.png CA Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/vg.png VG Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ch.png CH Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/ie.png IE Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/nl.png NL Bild: https://assets.wallstreet-online.de/_shared/img/laender/flaggen/br.png BR
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Was gibt es neues bei mir?
Investieren mit Son Goku
Ich habe mal wieder nach Aktien geschaut, die von den Zoll- und Energiekrisen nicht direkt betroffen sind, aus der Region Japan, um nochmal den günstigen Yen zu nutzen und bin gelandet bei „Manga & Anime“.
Die japanische Manga-Kultur wird in die ganze Welt exportiert und prägt die Ästhetik vieler Comics bei uns. Mangas und Anime haben eine große und vor allem sehr treue Fangemeinde – und das ist sehr viel wert. Die Fans treffen sich auf Conventions, betreiben ‚Cosplay‘ – dh sie kleiden sich entsprechend ihres Idols. Das sind tolle Veranstaltungen. Wer es mal sehen mag: In der Heimat unseres Chefs – Augsburg – findet am 10 Mai auch ein Japan Fest statt. Es gibt – japanische Speisen, Einblicke in die Kultur – und jede Menge Cosplay-Gruppen.
Eine Anmerkung am Rande. Das ist die erste Analyse, die ich ausschließlich mit Seeking Alpha Daten gemacht habe, nachdem Marketscreener den Zugriff auf Fundamentaldaten eingeschränkt hat.
Ok, nun aber zur Sache.
Im Sektor aktiv und börsennotiert sind
·Sega Sammy
·Toei Animation
·Toho
·Square Enix
·Kadokawa
Wer fehlt. Natürlich das legendäre aber private Ghibli-Studio.
Sega Sammy
Sega, ein Computerspielhersteller schloss sich im Jahr 2004 mit Sammy, einem großen Hersteller von Spielautomaten, zusammen zur Sega Sammy Holding. In der Gruppe gibt es aber auch Aninme – in der Tocherfirma https://www.tms-e.co.jp/global/.
Toei Animation
Toei Animation ist bekannt geworden mit Dragon Ball Z (1989), One Piece (2000), Digimon (1999) und Sailor Moon (1993) – neben vielen anderen natürlich. Obwohl die genannten Anime schon über 20 Jahre alt sind, generieren sie noch immer einen starken Umsatz.
Source Claude
Source Claude
Toei verdient ausserdem Geld mit Merchandising; allerdings stellt Toei selbst keine Merchandising Artikel her. Toei hat mit Bandai Namco einen Vertrag zur Herstellung der Toys geschlossen.
Toho
Toho engagiert sich in der Produktion und im Vetrieb von Filmen – unter anderem auch von TMS Entertainment (siehe Sega Sammy) und Studio Ghibli. Dazu zählen auch die berühmten Doraemon Filme.
Square Enix
Square Enix produziert Videospiele und Mangas, primär für den japanischen Markt, es gibt aber auch einen Digitalvertrieb für Nordamerika und Frankreich
Kadokawa
Kadokawa produziert Manga, Romane, Film/Anime und Computerspiele.
Eine Auswahl aktuelle Romane (Source Kadokawa Website)
Kadokawa betreibt ein schönes Museum in Tokorozawa, wo man in einer großen Bibliothek Bücher lesen kann. Es gibt auch ein paar in English, aber wenige.
Business Performance
Profitability
RoE
Wir sehen zweistellige Renditen bei Toei, Sega und Toho. Square Enix und Kadokawa wirken hier ein bisschen schwach.
ROIC
Source Claude: ROIC Toei Animation
Ich habe zum einen den ROIC von Claude berechnen lassen und es parallel auch mal selbst mit den Zahlen von Seeking Alpha berechnet. Erfreulicherweise mit dem gleichen Ergebnis.
Zwei Firmen stechen deutlich heraus, Toei and Square Enix. ROIC Werte über 30 sind großartig. Das sind extrem profitable Unternehmen.
Auch hier präsentiert sich Toei am besten. Square Enix konnte die 15% für eine Weile halten, ist jetzt aber abgeflacht.
Revenue Growth
Gemäß dem Plan „Vision2030“ möchte Toei den Umsatz bis FY2031 verdoppeln und 60% der Umsätze im Ausland erzielen.
Financial Performance
Debt / Equity
Square Enix und Toei haben keine Verschulung. Das mag ich immer gern, weil es dem Unternehmen in einem potentiell schwierigen Umfeld mehr Spielraum lässt.
Sortino Ratio
Betrachtet man das Sortino-Ratio als Risko-Kennzahl, zeigen Toei und Kadokawa eine bessere zu erwartende Rendite relativ zum Down-Side Risk
Share Performance
Toei liegt auf der langen Zeitachse weit vorn. Normalerweise fehlt mir oft der Mut in ein Unternehmen einzusteigen, das schon 1000% gestiegen ist. Bei Toei würde ich da eine Ausnahme machen.
Fair Value
Ich habe einmal Claude gebeten, den Fair Value auszurechnen und mit dem Base Case von 3200 JPY gibt es noch ein Upside von 22%. Das ist selten heutzutage.
P/E
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Der Bereich der P/E Werte ist gross. Toho und Sega erscheinen günstiger. Kadokawa und Square Enixhaben sich deutlich verteuert. Toei ist auch nicht mehr ganz günstig, aber noch in einem Bereich, den ich mir vorstellen kann.
Summary
Positionsauflösung von Intel