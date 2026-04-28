Dresdner Unternehmen ruft Chili-Geschenkset zurück

DRESDEN (dpa-AFX) - Wegen Glassplittern in einzelnen Gewürz-Röhrchen ruft das Dresdner Unternehmen Benchmarkets ein Chili-Geschenkset zurück. Betroffen ist das Produkt "Premium Chili Set 5er Male" der Marke Timber Taste mit Mindesthaltbarkeitsdatum 30. Juni 2027 und den Chargen 310004, 310005, 310006, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

Es besteht demnach das Risiko von Schnittverletzungen. Kunden sollen das Produkt nicht verzehren und entsorgen.