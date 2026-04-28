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    Dresdner Unternehmen ruft Chili-Geschenkset zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Timber Taste Premium Chili Set wegen Glassplittern
    • Chargennummern 310004 310005 310006 MHD 30.06.2027
    • Nicht verzehren entsorgen Erstattung per Mail mit Foto
    Dresdner Unternehmen ruft Chili-Geschenkset zurück
    Foto: Siarhei - 356130783

    DRESDEN (dpa-AFX) - Wegen Glassplittern in einzelnen Gewürz-Röhrchen ruft das Dresdner Unternehmen Benchmarkets ein Chili-Geschenkset zurück. Betroffen ist das Produkt "Premium Chili Set 5er Male" der Marke Timber Taste mit Mindesthaltbarkeitsdatum 30. Juni 2027 und den Chargen 310004, 310005, 310006, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete.

    Es besteht demnach das Risiko von Schnittverletzungen. Kunden sollen das Produkt nicht verzehren und entsorgen.

    Verkauft wurden die betroffenen Packungen online in alle 16 Bundesländern zwischen dem 14. November 2025 und dem 21. April 2026. Das Produkt wurde über den eigenen Markenshop sowie über die Verkaufsplattformen Amazon, Etsy, Ebay und Tiktok Shop vertrieben. Kunden können sich für eine Erstattung des Kaufpreises per E-Mail mit Bestellnummer und Foto der LOT-Nummer an den Hersteller wenden. Eine Rücksendung ist nicht notwendig./jbl/DP/jha






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    Dresdner Unternehmen ruft Chili-Geschenkset zurück Wegen Glassplittern in einzelnen Gewürz-Röhrchen ruft das Dresdner Unternehmen Benchmarkets ein Chili-Geschenkset zurück. Betroffen ist das Produkt "Premium Chili Set 5er Male" der Marke Timber Taste mit Mindesthaltbarkeitsdatum 30. Juni 2027 und …
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