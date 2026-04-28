JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 83 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Andrea Teixeira rechnet am Dienstag mit einer positiven Kursreaktion auf die soliden Quartalsergebnisse. Positiv sei zudem das zu einem so frühen Zeitpunkt aufgestockte Ziel für den Jahresüberschuss./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:52 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:52 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 66,92EUR auf Tradegate (28. April 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Andrea Teixeira

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

