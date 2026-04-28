RBC stuft COCA-COLA CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 87 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das starke Quartal untermauere seine Einschätzung, dass Coca-Cola besser mit dem schwierigen Umfeld zurechtkomme als die meisten anderen, schrieb Nik Modi am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:39 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:39 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 66,92EUR auf Tradegate (28. April 2026, 14:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

