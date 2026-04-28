JPMORGAN stuft UPS auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 106 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der erste Eindruck sei negativ, schrieb Brian Ossenbeck am Dienstag nach den Quartalszahlen. Die Aktie dürfte vor allem auf das unerwartet schwache US-Geschäft mit Kursverlusten reagieren./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:34 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:34 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Parcel Service Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,33 % und einem Kurs von 87,42EUR auf Tradegate (28. April 2026, 14:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Brian P. Ossenbeck

Analysiertes Unternehmen: UPS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 106

Kursziel alt: 106

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

