Coca-Cola Europacific Partners Aktie gut behauptet +3,41 % - 28.04.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Coca-Cola Europacific Partners Aktie. Mit einer Performance von +3,41 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Coca-Cola Europacific Partners Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 84,85€, mit einem Plus von +3,41 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Coca-Cola Europacific Partners ist ein führender Abfüller von Coca-Cola-Produkten mit einem breiten Portfolio an Erfrischungsgetränken. Als einer der größten unabhängigen Abfüller weltweit bedient CCEP Märkte in Europa und der Pazifikregion. Hauptkonkurrenten sind PepsiCo und Nestlé. CCEP zeichnet sich durch starke Markenpräsenz und nachhaltige Geschäftspraktiken aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Coca-Cola Europacific Partners einen Gewinn von +8,59 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Coca-Cola Europacific Partners Aktie damit um +3,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,09 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Coca-Cola Europacific Partners um +6,41 % gewonnen.

Während Coca-Cola Europacific Partners heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,09 %.

Coca-Cola Europacific Partners Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,27 % 1 Monat +7,09 % 3 Monate +8,59 % 1 Jahr +6,62 %

Informationen zur Coca-Cola Europacific Partners Aktie

Stand: 28.04.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 444 Mio. Coca-Cola Europacific Partners Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,20 Mrd.EUR € wert.

UXBRIDGE, ENGLAND / ACCESS Newswire / April 28, 2026 / COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERSTrading Update for the First Quarter ended 03 April 2026 & Interim Dividend DeclarationGood start to the year; reaffirming full-year guidanceQ1 2026 Change vs 2025 …

So schlagen sich die Wettbewerber von Coca-Cola Europacific Partners

DANONE, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,84 %. PepsiCo notiert im Plus, mit +1,37 %. Nestle notiert im Plus, mit +0,17 %. Keurig Dr Pepper legt um +2,04 % zu

Coca-Cola Europacific Partners Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coca-Cola Europacific Partners Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coca-Cola Europacific Partners Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.