Kurse von OpenAI-Partnern unter Druck - 'WSJ': verfehlt Ziele

Auch die Papiere von Halbleiterherstellern, die große Daten- und Rechenzentren mit ihren Hightech-Komponenten ausstatten, wurden von dem Bericht in Mitleidenschaft gezogen. So verloren die am Vortag noch auf ein Rekordhoch gestiegenen Nvidia -Aktien vorbörslich gut drei Prozent und AMD mehr als fünf Prozent./bek/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,41 % und einem Kurs von 270 auf Tradegate (28. April 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +7,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,34 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,35 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +21,74 %/+66,00 % bedeutet.