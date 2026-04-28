AKTIEN IM FOKUS
Kurse von OpenAI-Partnern unter Druck - 'WSJ': verfehlt Ziele
- WSJ-Bericht belastet Kurse großer Technologiepartner
- OpenAI verfehlte Nutzerzahl und Umsatzziele zuletzt
- Oracle CoreWeave Nvidia und AMD fielen vorbörslich
NEW YORK (dpa-AFX) - Ein kritischer Bericht des "Wall Street Journal" über OpenAI hat am Dienstag die Kurse der großen Tech-Partner des Unternehmens belastet. Der Zeitung zufolge hat der KI-Entwickler geschäftliche Ziele zuletzt nicht realisieren können. Im vorbörslichen Handel sackten Oracle und die Papiere des Cloud-Computing-Anbieters Coreweave jeweils um mehr als sieben Prozent ab.
Die Zeitung berichtet, OpenAI habe zuletzt die selbst gesetzten Zielvorgaben für die Zahl neuer Nutzer und die Umsätze nicht erreicht. Finanzchefin Sarah Friar habe daher den Chefs anderer Unternehmen ihre Sorge mitgeteilt, die Mittel für zukünftige Computing-Verträge womöglich nicht aufbringen zu können, so die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Auch die Papiere von Halbleiterherstellern, die große Daten- und Rechenzentren mit ihren Hightech-Komponenten ausstatten, wurden von dem Bericht in Mitleidenschaft gezogen. So verloren die am Vortag noch auf ein Rekordhoch gestiegenen Nvidia -Aktien vorbörslich gut drei Prozent und AMD mehr als fünf Prozent./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,41 % und einem Kurs von 270 auf Tradegate (28. April 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +7,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,34 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,35 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +21,74 %/+66,00 % bedeutet.
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Wahnsinn die Aktie! Habe 2018 mal 2000 Stück für 8,90 Euro gekauft, also > 3000% Gewinn gemacht. So schön das ist, kommt jetzt aber
Die Kursentwicklung ist wirklich sehr beeindruckend und ich habe nicht das Gefühl, dass sich hieran in den nächsten Wochen etwas ändern wird.
Das neue 52-Wochen-Hoch haben wir heute im Handelsverlauf schon erreicht und ich gehe davon aus, dass wir auch zum Handelsschluss noch über dem "alten" Hoch stehen werden - der Umsatz an der NASDAQ ist auch ganz beachtlich.