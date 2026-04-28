🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdvanced Micro Devices AktievorwärtsNachrichten zu Advanced Micro Devices

    AKTIEN IM FOKUS

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kurse von OpenAI-Partnern unter Druck - 'WSJ': verfehlt Ziele

    Für Sie zusammengefasst
    • WSJ-Bericht belastet Kurse großer Technologiepartner
    • OpenAI verfehlte Nutzerzahl und Umsatzziele zuletzt
    • Oracle CoreWeave Nvidia und AMD fielen vorbörslich
    AKTIEN IM FOKUS - Kurse von OpenAI-Partnern unter Druck - 'WSJ': verfehlt Ziele
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein kritischer Bericht des "Wall Street Journal" über OpenAI hat am Dienstag die Kurse der großen Tech-Partner des Unternehmens belastet. Der Zeitung zufolge hat der KI-Entwickler geschäftliche Ziele zuletzt nicht realisieren können. Im vorbörslichen Handel sackten Oracle und die Papiere des Cloud-Computing-Anbieters Coreweave jeweils um mehr als sieben Prozent ab.

    Die Zeitung berichtet, OpenAI habe zuletzt die selbst gesetzten Zielvorgaben für die Zahl neuer Nutzer und die Umsätze nicht erreicht. Finanzchefin Sarah Friar habe daher den Chefs anderer Unternehmen ihre Sorge mitgeteilt, die Mittel für zukünftige Computing-Verträge womöglich nicht aufbringen zu können, so die Zeitung unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    222,06€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    203,69€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch die Papiere von Halbleiterherstellern, die große Daten- und Rechenzentren mit ihren Hightech-Komponenten ausstatten, wurden von dem Bericht in Mitleidenschaft gezogen. So verloren die am Vortag noch auf ein Rekordhoch gestiegenen Nvidia -Aktien vorbörslich gut drei Prozent und AMD mehr als fünf Prozent./bek/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,41 % und einem Kurs von 270 auf Tradegate (28. April 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +7,78 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,35 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +21,74 %/+66,00 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Advanced Micro Devices - 863186 - US0079031078

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Advanced Micro Devices. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von AMD: heftige Rally (z. B. 270% in einem Jahr, ~60% in 30 Tagen), Diskussion ob Anstieg durch Intel-/TSMC‑Earnings oder eigene Stärke getrieben ist, hohe Bewertung im Vergleich zu Peers, Teilverkäufe und Gewinnmitnahmen, Risiko eines Blow‑off‑Top bzw. Korrektur, langfristiges Potenzial (bis ~1000 USD) und Erwartung wichtiger Quartalszahlen/Guidance.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Advanced Micro Devices eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Kurse von OpenAI-Partnern unter Druck - 'WSJ': verfehlt Ziele Ein kritischer Bericht des "Wall Street Journal" über OpenAI hat am Dienstag die Kurse der großen Tech-Partner des Unternehmens belastet. Der Zeitung zufolge hat der KI-Entwickler geschäftliche Ziele zuletzt nicht realisieren können. Im …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     