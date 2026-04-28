Nicola Mining beginnt mit Explorationsbohrungen auf seinem Vorzeige-Kupferprojekt New Craigmont

VANCOUVER, BC, 28. April 2026 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) (NASDAQ: NICM) (TSX.V: NIM) (FWB: HLIA) freut sich, die Aufnahme des Explorationsdiamantbohrprogramms 2026 (das „Programm 2026“) auf seinem Kupferprojekt New Craigmont („New Craigmont“) unweit von Merritt (BC) bekannt zu geben.

Explorationsziel

Im Jahr 2022 führte Geotech Ltd. für Nicola Mining Inc. eine Z-Achsen-Tipper-Elektromagnetik-Vermessung (ZTEM) im gesamten Konzessionsgebiet durch. Bei der Auswertung des Datensatzes wurde eine ausgeprägte Resistivitätsanomalie unmittelbar nördlich der historischen Tagebaugrube Craigmont identifiziert (Abbildung 1). Anschließende Bohrungen im Jahr 2023 (Bohrlöcher NC23-005 und NC23-006) südlich der Anomalie durchteuften vielversprechende porphyrische Alterationsvergesellschaftungen, was das Potenzial für ein größeres mineralisiertes System in der Tiefe untermauert. Nicola bezeichnet dieses geophysikalische Merkmal als Ziel „Jotun“ (ausgesprochen Yoten).

Das Unternehmen hält das Ziel Jotun für eine spannende Explorationsgelegenheit, die die ursächliche intrusive Quelle des hochgradigen Kupferskarns, der in der Vergangenheit bei Craigmont abgebaut wurde, darstellen könnte. Die Pläne von Nicola für 2026 sehen Explorationsbohrlöcher zur direkten Erprobung der ZTEM-Anomalie und Bewertung vor, ob sie den Kern eines Porphyr-Skarn-Systems darstellen könnte. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass New Craigmont das Potenzial hat, mehrere Porphyre zu beherbergen, wie dies beim Nachbar Highland Valley Copper der Fall ist.

Abbildungen 1. Lageplan der geplanten Bohrlöcher und geologisches Milieu

Pläne für Diamantbohrungen

Die Explorationspläne für das Programm 2026 sehen Diamantbohrungen im Zielgebiet Jotun, einer bislang unerprobten Zone auf dem Projekt New Craigmont, vor. Das Unternehmen arbeitet bei der Durchführung des Programms mit Dorado Drilling Ltd. zusammen.

Das geplante Bohrloch ist darauf ausgelegt, die interpretierte ZTEM-Resistivitätsanomalie in der Tiefe zu erproben; die Durchörterung der Zielzone wird auf Grundlage des aktuellen geologischen Modells und unter Annahme einer Bohrausrichtung von ca. 80 Grad Neigung und dem geplanten Azimut in ca. 775 Metern Bohrlochtiefe erwartet. Mit dem Bohrloch soll das mögliche Vorkommen eines ursächlichen intrusiven Körpers in Zusammenhang mit dem historischen Kupfer-Skarn-System Craigmont geprüft werden.