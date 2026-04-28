Cognex bringt den In-Sight Vision Controller mit NVIDIA-Technologie auf den Markt

NATICK, Mass., 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), der weltweit führende Technologieanbieter im Bereich der industriellen Bildverarbeitung, gab heute die Markteinführung des In-Sight 6900 Vision Controllers bekannt. Der modulare In-Sight Vision Controller gibt Herstellern die Freiheit, Kameras, Optik und Beleuchtung genau für ihre Prüfanforderungen zu konfigurieren, wodurch die Kompromisse von Systemen mit fester Konfiguration vermieden werden. Dank der NVIDIA Jetson-Technologie bietet das Gerät leistungsstarke KI-Verarbeitungsfunktionen am Netzwerkrand und ermöglicht so die Ausführung anspruchsvollster industrieller Workloads ohne externe PCs oder komplexe verteilte Architekturen.

Der fortschrittliche AI Vision Controller bietet die erforderliche Modularität, um anspruchsvolle, rechenintensive Fertigungsanwendungen ohne externe PCs zu bewältigen

„Da Hersteller den Einsatz von KI immer weiter vorantreiben, suchen sie nach Lösungen, die sowohl leistungsstark als auch einfach zu implementieren sind", sagte Matt Moschner, President und CEO von Cognex. „Der In-Sight Vision Controller bietet genau das: Er vereint die Edge-KI-Verarbeitung von NVIDIA mit der modularen Hardware und den bewährten Bildverarbeitungswerkzeugen von Cognex. Dadurch können mehr Kunden anspruchsvolle Inspektionsaufgaben am Edge lösen, ohne die Kosten und die Komplexität PC-basierter Systeme in Kauf nehmen zu müssen, und es eröffnen sich Anwendungsmöglichkeiten, die zuvor nicht realisierbar waren."

Fortschrittliche KI- Toolmodi für anspruchsvollste Bildverarbeitungsaufgaben

Der In-Sight Vision Controller bietet die bislang fortschrittlichsten KI-Toolmodi von Cognex – speziell entwickelt für anspruchsvolle Inspektionen, geeignet für Teile unterschiedlicher Größe, zur Erkennung stark variierender Fehler und zur Erzielung konsistenter Ergebnisse selbst in dynamischen und unvorhersehbaren Produktionsumgebungen.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Modulare Vision-Architektur: Die Unterstützung für austauschbare Kameras, Objektive und industrielle Beleuchtung ermöglicht eine präzise Systemkonfiguration, einschließlich des LOCA-Portfolios (Lens, Optics, Cameras, and Accessories) von Cognex.

Die Unterstützung für austauschbare Kameras, Objektive und industrielle Beleuchtung ermöglicht eine präzise Systemkonfiguration, einschließlich des LOCA-Portfolios (Lens, Optics, Cameras, and Accessories) von Cognex. Klassifizierung einiger Beispiele: Transformer-basierte Klassifizierungsmodelle, die lediglich 10 bis 20 Trainingsbilder benötigen, wodurch sich der Zeitaufwand für die Datenerfassung verringert und die Bereitstellung beschleunigt wird.

Transformer-basierte Klassifizierungsmodelle, die lediglich 10 bis 20 Trainingsbilder benötigen, wodurch sich der Zeitaufwand für die Datenerfassung verringert und die Bereitstellung beschleunigt wird. Robuste Segmentierung: Eine Segmentierung auf Pixelebene, die kritische Merkmale herausfiltert und so eine zuverlässige Analyse auch bei schwierigen Oberflächen ermöglicht.

Der In-Sight Vision Controller lässt sich zudem nahtlos in OneVision integrieren, die kollaborative KI-Plattform von Cognex, die es Entwicklungsteams ermöglicht, Inspektionsanwendungen weltweit aus einer einzigen Umgebung heraus zu entwickeln, zu optimieren und zu skalieren. Hersteller können Verbesserungen schneller umsetzen und eine gleichbleibende Qualität über alle Werke, Produktionslinien und Schichten hinweg gewährleisten.