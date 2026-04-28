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    Ontarios Goldboom nimmt Fahrt auf: Centerra und AngloGold Ashanti investieren – Alamos, Dryden Gold und Hemlo Mining liefern starke Ergebnisse

    Die Dynamik im kanadischen Goldsektor nimmt spürbar zu. Steigende Goldpreise haben die Exploration mit Verzögerung wieder angeschoben, und genau das zeigt sich derzeit in Ontario besonders deutlich. Hochgradige Bohrergebnisse häufen sich, Kapital fließt in neue Programme und selbst in einer seit Jahrzehnten erschlossenen Bergbauregion tauchen wieder Zonen auf, die Aufmerksamkeit erzeugen. Für den Markt ist das ein bekanntes Muster: Wenn Produzenten liefern und Explorer gleichzeitig Treffer melden, beginnt sich das Interesse breiter im Sektor zu verteilen.

    Ontario liefert wieder hochgradige Ergebnisse

    Ontario gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Goldregionen weltweit. Umso bemerkenswerter ist, dass selbst in dieser reifen Bergbauprovinz weiterhin hochgradige Funde gemeldet werden. Die jüngsten Monate zeigen, dass sich moderne Exploration und neue geologische Modelle auszahlen.

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    Ein Beispiel ist West Red Lake Gold Mines (ISIN: CA95556L1013, WKN: A2P0F7), das im März Ergebnisse aus dem Red-Lake-Gebiet vorlegte. Dazu zählen unter anderem 1 Meter mit 41,25 g/t Gold sowie breitere Abschnitte mit mehreren Gramm pro Tonne. Auch Hemlo Mining (ISIN: CA42366G1046, WKN: A41UK3) meldete im Februar solide Treffer mit zweistelligen Gehalten über mehrere Meter hinweg.

    Noch deutlicher fallen die Ergebnisse bei Alamos Gold (ISIN: CA0115321089, WKN: A14X8V) aus. In der Island-Goldmine wurden unter anderem 178,07 g/t über 3,54 Meter sowie weitere hochgradige Abschnitte gemeldet. Auch beim Projekt Young Davidson legte das Unternehmen starke Bohrdaten vor. Solche Resultate zeigen, dass Ontario trotz langer Förderhistorie weiterhin erhebliches Potenzial bietet.

    Dryden Gold trifft hochgradig und erweitert Goldsystem

    In dieses Umfeld fügt sich auch Dryden Gold Corp. (ISIN: CA26245V1013, WKN: A3E1GE) ein. Der Explorer meldete Anfang April mehrere hochgradige Treffer im Big Master Goldsystem beim Projekt Gold Rock im Westen Ontarios.

    Besonders auffällig ist eine Bohrung mit 4,25 Metern bei 32,87 g/t Gold, einschließlich eines Abschnitts von 0,50 Metern mit 252,00 g/t. Eine weitere Bohrung lieferte 4,00 Meter mit 6,51 g/t sowie hochgradige Teilabschnitte, während ein drittes Loch 3,80 Meter mit 13,08 g/t durchteufte.

    Wichtiger als einzelne Spitzenwerte ist jedoch der geologische Zusammenhang. Die Bohrungen zielten auf Schnittpunkte mehrerer Deformationszonen, die zuvor mittels 3D-Modellierung identifiziert wurden. Laut Unternehmen bestätigen die Ergebnisse, dass es sich nicht nur um punktuelle Vorkommen handelt, sondern um eine zusammenhängende, strukturell kontrollierte Goldzone.

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