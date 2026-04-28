🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Wachsende Exportbeschränkungen belasten Lieferketten
    • Kobalt, Mangan, Graphit und seltene Erden betroffen
    • Hohe Nachfrage und stark konzentriertes Angebot
    OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffen
    Foto: Siarhei - 356130783

    PARIS (dpa-AFX) - Die Industriestaatenorganisation OECD beklagt wachsende Exportbeschränkungen für kritische Rohstoffe, was Lieferketten weltweit unter Druck setzt. Mehrere Mineralien, die in der Digital-Technologie und für erneuerbare Energien eine entscheidende Rolle spielten, seien in hohem Maße von Exportbeschränkungen betroffen, deren Zahl stetig zunehme, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Paris mit. Die Zahl der Länder, die solche Beschränkungen einführten, habe zugenommen, insbesondere in Afrika und Asien.

    Bestimmte, für Energiesysteme unverzichtbare Bodenschätze wie Kobalt, Mangan, Graphit und seltene Erden seien von den Exportbeschränkungen besonders betroffen. So seien etwa 70 Prozent der weltweiten Exporte von Kobalt und Mangan, die für Schlüsselindustrien wie die Fertigung von Batterien und Chips von Bedeutung sind, zwischen 2022 und 2024 von mindestens einer Exportbeschränkung betroffen gewesen.

    Während die Nachfrage nach kritischen Rohstoffen rasch steige, passe sich das Angebot nur langsam an und sei nach wie vor stark konzentriert, betonte die OECD. "Länder auf der ganzen Welt sind auf einen zuverlässigen Zugang zu kritischen Rohstoffen angewiesen, die für Wirtschaftswachstum, Innovation und Energiesicherheit unerlässlich sind", sagte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann auf dem OECD-Forum zu kritischen Mineralien in Istanbul.

    "Exportbeschränkungen können die Anfälligkeit stark konzentrierter Lieferketten verschärfen, indem sie die Exportmengen begrenzen und die Preise in die Höhe treiben", sagte er. Wichtig sei es, Beschränkungen transparenter zu gestalten, um die Öffnung und Diversifizierung der Märkte für kritische Mineralien sowie für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften mit den produzierenden Ländern zu fördern./evs/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OECD warnt vor Engpässen bei kritischen Rohstoffen Die Industriestaatenorganisation OECD beklagt wachsende Exportbeschränkungen für kritische Rohstoffe, was Lieferketten weltweit unter Druck setzt. Mehrere Mineralien, die in der Digital-Technologie und für erneuerbare Energien eine entscheidende …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     