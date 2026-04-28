Samsung vor China-Rückzug: Der Preis-Kampf wird zu hart

Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung Electronics wird den Verkauf seiner Haushaltsgeräte und Fernsehgeräte in China noch in diesem Jahr einstellen und seine Lagerbestände in China schrittweise abbauen, berichtete die Zeitung Nikkei. Laut Nikkei, die sich auf ungenannte Quellen beruft, strebt das Unternehmen an, bereits Ende April eine endgültige Entscheidung über die Einstellung des Verkaufs von Haushaltsgeräten und Fernsehgeräten in China zu treffen.

Samsung Electronics wird seine lokale Produktion von Haushaltsgeräten wie Kühlschränken, Waschmaschinen und Klimaanlagen in China beibehalten und die Anlagen als Versorgungszentren für Überseemärkte nutzen, heißt es in dem Bericht. Nikkei erklärte, der Hauptgrund für den Rückzug sei die sinkende Wettbewerbsfähigkeit bei den Preisen. Weiter hieß es, chinesische Hersteller böten nicht nur niedrige Produktpreise, sondern hätten auch die Qualität verbessert und ihre Präsenz auf den globalen Märkten gestärkt.

Samsung Electronics teilte in einer Erklärung mit, dass das Unternehmen seine globale Geschäftsstruktur regelmäßig im Einklang mit den Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld überprüft. Weiterhin erklärte das Unternehmen, dass hinsichtlich der Marktspekulationen über eine mögliche Umstrukturierung seiner Aktivitäten in China noch keine Entscheidung getroffen worden sei.

Samsung will sich zudem stattdessen mehr auf sein US-Geschäft konzentrieren.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,99 % und einem Kurs von 2.270EUR auf Tradegate (28. April 2026, 15:40 Uhr) gehandelt.