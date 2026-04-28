Neue Anlagen
BASF investiert dreistelligen Millionenbetrag
- BASF investiert dreistellige Millionen in Ludwigshafen
- Zwei Anlagen für Menthol und Linalool in Ludwigshafen
- Citral-Anlage in Zhanjiang versorgt lokal und Verbund
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der BASF -Konzern investiert in Ludwigshafen einen dreistelligen Millionenbetrag in zwei Anlagen für Menthol und Linalool. Wie das Unternehmen mitteilte, baue man zudem eine Anlage für Citral am neuen Verbundstandort in China.
"Diese Investitionen verdeutlichen die Vorteile des Verbunds im globalen Produktionsnetzwerk der BASF und sind gleichzeitig ein klares Bekenntnis zum Standort Ludwigshafen", sagte Vorstandsmitglied Katja Scharpwinkel einer Mitteilung zufolge.
Die Citral-Anlage in Zhanjiang soll demnach sowohl den lokalen Markt beliefern als auch die erweiterte nachgelagerte Produktion, inklusive Menthol und Linalool in Ludwigshafen. Menthol ist ein wichtiger Bestandteil von Minze, der zum Beispiel in Produkten für Mund- und Körperpflege verwendet wird. Linalool wiederum ist ein Lavendelaromastoff, der etwa in der Herstellung von Waschmitteln Anwendung findet./wo/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 54,57 auf Tradegate (28. April 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +3,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,45 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 48,76 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -26,94 %/+15,07 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Neues SdK-Video zur BASF-Aktie in Bezug zur aktuellen geopolitischen Situation:
>> Externen Inhalt hier ansehen <<