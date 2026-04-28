BASF investiert dreistelligen Millionenbetrag

Die Citral-Anlage in Zhanjiang soll demnach sowohl den lokalen Markt beliefern als auch die erweiterte nachgelagerte Produktion, inklusive Menthol und Linalool in Ludwigshafen. Menthol ist ein wichtiger Bestandteil von Minze, der zum Beispiel in Produkten für Mund- und Körperpflege verwendet wird. Linalool wiederum ist ein Lavendelaromastoff, der etwa in der Herstellung von Waschmitteln Anwendung findet./wo/DP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 54,57 auf Tradegate (28. April 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +3,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,45 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 48,76 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 51,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -26,94 %/+15,07 % bedeutet.