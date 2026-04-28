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    Ukraine verlängert Kriegsrecht

    Für Sie zusammengefasst
    • Kriegsrecht und Mobilisierung um 90 Tage verlängert
    • Selenskyjs Entwürfe erhielten über 300 Stimmen
    • Männer zwischen 23 und 60 meist nicht ausreisefähig
    Ukraine verlängert Kriegsrecht
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Die von Russland angegriffene Ukraine hat das geltende Kriegsrecht und die Mobilisierung um weitere 90 Tage bis Anfang August verlängert. Für beide von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingereichten Entwürfe stimmte Medienberichten zufolge jeweils eine deutliche Mehrheit von mehr als 300 Abgeordneten.

    Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als vier Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion. Nach dem russischen Einmarsch im Februar 2022 wurde in dem osteuropäischen Land das Kriegsrecht verhängt und eine Mobilmachung angeordnet. Seitdem wird es immer wieder verlängert. Die regulären Präsidenten- und Parlamentswahlen fanden daher nicht statt. Wehrpflichtige Männer im Alter von 23 bis 60 Jahren können das Land, mit wenigen Ausnahmen, nicht verlassen./ksr/DP/jha





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