UNTERNEHMEN vom 28.04.2026 - 15.15 Uhr

VENLO - Der Diagnostikspezialist und Laborzulieferer Qiagen senkt nach einem durchwachsenen ersten Quartal seine Jahresziele. Wegen einer rückläufigen Nachfrage nach dem wichtigen Tuberkulosetest Quantiferon und anderer negativer Einflussfaktoren in den USA sowie aufgrund der zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten dürften das Umsatzwachstum und das Ergebnis im laufenden Jahr niedriger ausfallen als bisher gedacht, teilte der Dax-Konzern am Montagabend mit. Die bereits in den vergangenen Monaten schwach gelaufene Aktie gab daraufhin am Dienstag nochmals deutlich nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

BASEL - Die starke Konkurrenz durch Nachahmermedikamente im US-Markt hat dem Pharmakonzern Novartis einen überraschend schwachen Jahresstart eingebrockt. In den drei Monaten bis Ende März mussten die Schweizer einen leichten Umsatzrückgang verkraften. Damit verfehlte der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten, und auch das operative Ergebnis fiel schlechter aus als gedacht. Konzernchef Vasant Narasimhan ist aber zuversichtlich, dass Novartis im zweiten Halbjahr wieder wächst und bestätigte daher zur Zahlenvorlage am Dienstag die Jahresziele. Die Aktie sank aber deutlich.

ROUNDUP: Deutsche Börse steigert Ergebnis zu Jahresbeginn - Prognose bestätigt

FRANKFURT - Die Deutsche Börse hat im ersten Quartal dank guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte deutlich mehr verdient. Finanzchef Jens Schulte sieht den Konzern damit "voll auf Kurs", seine Jahresziele für 2026 zu erreichen. An der Börse legte die Aktie moderat zu.

ROUNDUP/Glyphosat-Verfahren: Bayer lobt sorgfältige Prüfung des Supreme Court

LEVERKUSEN - Mit Blick auf die Anhörung vor dem obersten US-Gericht im Verfahren um milliardenschwere US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten hat sich der Pharma- und Chemiekonzern Bayer zufrieden gezeigt. "Wir begrüßen, dass der US Supreme Court die Frage der Einheitlichkeit der Regulierung und des Vorrangs von Bundesrecht sorgfältig prüft", hieß es in einer am späten Montagabend verbreiteten Stellungnahme des Dax -Konzerns. Anleger zeigten sich von den in diesen Tagen laufenden Anhörungen hingegen verunsichert, die Bayer-Aktie gab am Dienstag deutlich nach.

General Motors hebt Ergebnisausblick - Weniger Zollkosten veranschlagt

DETROIT - Der US-Autoriese General Motors (GM) erwartet dank eines Gerichtsurteils zu den US-Einfuhrzöllen dieses Jahr mehr Gewinn als bisher. Vor Zinsen und Steuern sowie Sonderposten dürfte der operative Gewinn nun bei 13,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar liegen, wie der Konzern am Dienstag in Detroit mitteilte. Das sind am oberen und unteren Ende der Spanne eine halbe Milliarde mehr als bisher. Unter dem Strich wird es aber voraussichtlich weniger Gewinn geben: Je Aktie sind nun noch 10,62 bis 12,62 Dollar avisiert statt 11 bis 13 Dollar. Das liegt an Sonderkosten von rund einer Milliarde Dollar, die im Wesentlichen für die zurechtgestutzte Elektroauto-Strategie anfielen.

ROUNDUP: Umsatz von Air Liquide schrumpft - Prognosen bestätigt - Kursrutsch

PARIS - Der französische Gase-Hersteller Air Liquide hat im ersten Quartal den Iran-Krieg kaum zu spüren bekommen. Der Umsatz schrumpfte zwar vor allem wegen ungünstiger Währungskurse, auf vergleichbarer Basis legte der Erlös aber zu. Zudem erreichte der Auftragsbestand mit 5,5 Milliarden Euro einen neuen Höchststand. An der Börse überwog aber die Enttäuschung über die Umsatzzahlen.

UPS will im zweiten Quartal wieder zulegen - Ziele bestätigt

ATLANTA - Der Logistikkonzern UPS wähnt sich über den Berg. Chefin Carol Tomé erwartet für das zweite Quartal eine Rückkehr zum Wachstum bei Umsatz und operativem Gewinn, wie sie laut Mitteilung am Dienstag in Atlanta sagte. Das erste Quartal sei eine entscheidende Übergangsphase gewesen, indem mehrere strategische Maßnahmen umgesetzt werden mussten - "und das haben wir geschafft", so die Managerin weiter. Dabei übertraf UPS zu Jahresbeginn die Markterwartungen und sieht sich auf Kurs zu den gesteckten Zielen. Die Aktie gab im vorbörslichen US-Handel nach.

BP verdient dank steigender Ölpreise deutlich mehr



LONDON - Die hohen Ölpreise haben dem britischen Ölkonzern BP zum Jahresstart sprudelnde Gewinne beschert. Im ersten Quartal betrug der um Sondereffekte bereinigte Nettogewinn rund 3,2 Milliarden US-Dollar (2,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Das war mehr als das Doppelte der knapp 1,4 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf gut 2,6 Milliarden Dollar erwartet.

VW-Rivale BYD mit herbem Gewinneinbruch wegen Rabattschlacht in China

SHENZEN - Der chinesische Elektroautoriese BYD hat im ersten Quartal wegen der Rabattschlacht im Heimatmarkt so wenig Gewinn gemacht wie seit über drei Jahren nicht. Unter dem Strich rutschte der Überschuss um 55 Prozent auf 4,08 Milliarden chinesische Yuan (509 Mio Euro) ab, wie das Unternehmen mit Sitz in Shenzen am Dienstag mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang in dieser Größenordnung gerechnet. Es ist der vierte Rückgang des Quartalsgewinns in Folge. Der Umsatz schrumpfte um 12 Prozent auf 150,2 Milliarden Yuan. Die Aktie des Volkswagen-Konkurrenten fiel in Hongkong um mehr als zwei Prozent.

Coca-Cola legt zum Jahresstart deutlich zu



ATLANTA - Der US-Getränkekonzern Coca-Cola ist stärker ins Jahr gestartet als gedacht. Der Nettoumsatz wuchs im ersten Quartal um zwölf Prozent auf fast 12,5 Milliarden US-Dollar (rund 10,6 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Dienstag in Atlanta mitteilte. Der Überschuss sprang sogar um 18 Prozent auf gut 3,9 Milliarden Dollar nach oben. Auf vergleichbarer Basis schnitt der Hersteller von Limonaden wie Coca-Cola, Fanta und Sprite damit besser ab als von Analysten im Schnitt erwartet.

Farbenproduzent Sherwin-Williams legt im Quartal zu - Aktie gewinnt

CLEVELAND - Der US-Lack- und Farbenhersteller Sherwin-Williams hat sich im ersten Quartal trotz der weltweiten Unsicherheiten gut geschlagen. Die Investitionen in das Wachstum sowie der Fokus auf Neukunden und Marktanteil würden weiterhin Früchte tragen, sagte Unternehmenschefin Heidi Petz bei Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag laut Mitteilung. Die seit Ende 2024 im Dow Jones Industrial notierte Aktie legte im vorbörslichen US-Handel deutlich zu.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,17 % und einem Kurs von 179,7 auf Tradegate (28. April 2026, 15:21 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um -3,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,92 %. Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 41,49 Mrd..



