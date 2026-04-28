Spahn begrüßt Zuckerabgabe als Gesundheitsschutz für Kinder

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Fraktionschef Jens Spahn sieht in der geplanten Zuckerabgabe auf gesüßte Getränke weniger eine Einnahmequelle für den Staat, sondern in erster Linie einen Beitrag für bessere Ernährung von Kindern und Jugendlichen. "Stark gesüßte Getränke sind gerade für Kinder und Jugendliche Dickmacher", sagte der CDU-Politiker nach der Unions-Klausur in Berlin. "Dort drohen gesundheitliche Risiken."

Wenn es gelinge, über eine Zuckerabgabe den Zuckeranteil in diesen Getränken zu reduzieren, wäre das ein echter Beitrag für mehr Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. "Ich finde, man muss die Debatte vor allem aus dieser Richtung heraus führen."