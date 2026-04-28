KORREKTUR/ROUNDUP
Diagnostikspezialist Qiagen senkt Jahresprognose
- Qiagen senkt Jahresziele wegen Quantiferonrückgang
- Q2 Umsatz minus zwei Prozent bei 534 Millionen
- Aktie sank nahezu acht Prozent auf 30,01 Euro
(Korrigiert wird die Umsatzprognose für das zweite Quartal im neunten Absatz. Qiagen rechnet währungsbereinigt mit einem Umsatzplus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreswert rpt Vorjahreswert von 534 Millionen US-Dollar.)
VENLO (dpa-AFX) - Der Diagnostikspezialist und Laborzulieferer Qiagen senkt nach einem durchwachsenen ersten Quartal seine Jahresziele. Wegen einer rückläufigen Nachfrage nach dem wichtigen Tuberkulosetest Quantiferon und anderer negativer Einflussfaktoren in den USA sowie aufgrund der zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten dürften das Umsatzwachstum und das Ergebnis im laufenden Jahr niedriger ausfallen als bisher gedacht, teilte der Dax-Konzern am Montagabend mit. Die bereits in den vergangenen Monaten schwach gelaufene Aktie gab daraufhin am Dienstag nochmals deutlich nach.
Im frühen Handel verlor das Papier fast 8 Prozent auf 30,01 Euro, womit sie das tiefste Niveau seit November 2019 erreichte. Der Kurs ist bereits seit Ende Januar im freien Fall, seit dem damals erreichten Zwischenhoch bei knapp 47,60 Euro hat er mehr als ein Drittel nachgegeben. Zuletzt notierte das Papier um 30,40 Euro.
Qiagen habe im ersten Quartal die Markterwartungen verfehlt, schrieb Jefferies-Analyst Tycho Peterson in einer ersten Reaktion auf die Zahlen und die gesenkte Prognose. Dabei sei Quantiferon der größte Belastungsfaktor gewesen, während die Ziele für alle anderen wichtigen Wachstumsträger beibehalten worden seien, notierte er. Für Barclays-Experte Luke Sergott enthalten die neuen Ziele zwar immer noch Risiken, sie erscheinen ihm aber deutlich besser erreichbar.
Qiagen rechnet in diesem Jahr lediglich noch mit einem Umsatzplus zu konstanten Wechselkurse von ein bis zwei Prozent, wie der Konzern mitteilte. Bisher hatte Unternehmenslenker Thierry Bernard mindestens fünf Prozent Wachstum für 2026 angestrebt, auch Analysten waren von einem ähnlich starken Zuwachs ausgegangen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll nun auf mindestens 2,43 US-Dollar steigen, statt wie bisher auf mindestens 2,50 Dollar. Hier waren zuletzt am Markt im Schnitt sogar 2,51 Dollar für möglich gehalten worden. 2025 hatte Qiagen 2,38 Dollar erzielt.
Im ersten Quartal war der Umsatz nach vorläufigen Berechnungen des Konzerns nominal zwar um zwei Prozent auf 492 Millionen Dollar (419 Mio Euro) gestiegen, währungsbereinigt aber um ein Prozent gesunken. Damit verfehlte Qiagen die eigene Prognose und die Erwartungen am Markt. Während das Unternehmen in Wachstumsbereichen wie Proben- und digitale PCR-Technologien, klinische Bioinformatik und Verbrauchsmaterialien zulegen konnten, wirkten sich den Angaben zufolge rückläufige Erlöse beim Tuberkulosetest Quantiferon ebenso dämpfend aus, wie eine verhaltene Nachfrage von Biotech-Kunden in den USA.
Vor allem Quantiferon war in den vergangenen Jahren ein stetiger Wachstumstreiber für das Unternehmen gewesen, nun ging der Umsatz mit dem Tuberkulosetest im ersten Quartal zu konstanten Wechselkursen um 5 Prozent zurück. Grund sei der deutliche Nachfragerückgang nach Testungen für Einwanderer in den USA und im Nahen Osten gewesen, hieß es. In den Vereinigten Staaten war durch die verschärfte Einwanderungspolitik der Trump-Regierung die Immigration zuletzt deutlich zurückgegangen.
Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr nun lediglich noch mit einem im Vergleich zu 2025 stabilen Quantiferon-Umsatz. Ursprünglich hatte sich Qiagen hier einen Erlöszuwachs erhofft. "Wir betrachten dies jedoch als Neubewertung der Nachfrage innerhalb dieser Zielgruppe im Jahr 2026 und nicht als eine Veränderung des langfristigen Gesamtpotenzials für Tests auf latente Tuberkulose", betonte Bernard.
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag zum Jahresstart bei 54 US-Cent gegenüber 55 Cent im Vorjahr, womit Qiagen die eigenen Prognosen traf. Auch Experten hatten mit einem Ergebnis in etwa dieser Größenordnung gerechnet, da Qiagen wegen Zöllen und Übernahme des Zellanalyse-Spezialisten Parse auf einen leichten Rückgang vorbereitet hatte.
Im zweiten Quartal geht Qiagen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von einem Umsatzminus in Höhe von zwei Prozent aus. Im zweiten Jahresviertel 2025 hatten die Erlöse bei 534 Millionen Dollar gelegen. Das bereinigte Ergebnis je Anteil soll auf dem entsprechenden Vorjahreswert von 60 Cent verharren. Beim Erlös hatten die Analysten bisher mit einem höheren Wert gerechnet.
Unternehmenschef Bernard sieht dennoch Fortschritte in wichtigen Geschäftsbereichen und erwartet eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte. Diese soll unter anderem durch neue Produkte und Beiträge aus der Parse-Übernahme kommen. Auch verwies Qiagen hier auf den Wegfall negativer Sondereffekte im Zusammenhang mit der jüngsten Umstrukturierung im Konzern.
Seine endgültigen Zahlen für das erste Quartal will das Unternehmen am 6. Mai vorlegen./tav/lew/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 24.041 auf Ariva Indikation (28. April 2026, 15:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um -17,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 6,02 Mrd..
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00Euro. Von den letzten 1 Analysten der Qiagen Aktie empfehlen 1 die Aktie zu kaufen.
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https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/dax-wert-qiagen-s…
- Ergebnisse für Q3 2025: Konzernumsatz von $533 Mio. (+6% bei tatsächlichen Kursen); verwässerter Gewinn je Aktie von $0,60
- Kernumsatz steigt um 6% bei konstanten Wechselkursen (CER), angetrieben durch QIAstat-Dx (+11% (CER)), QuantiFERON (+11% (CER)) und Probentechnologien (+3% (CER))
- Solide bereinigte operative Marge von 29,6%
- Bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie von $0,61 ($0,61 (CER)) übertrifft Prognose von mindestens $0,58 (CER)
- Weiterhin starker operativer Cashflow von $165 Mio.
- Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von etwa 4-5% (CER) (etwa 5-6% Kernumsatzwachstum (CER)) bestätigt; Prognose für bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie auf etwa $2,38 (CER) angehoben
- Mit der Übernahme von Parse Biosciences weitet QIAGEN sein Portfolio an Probentechnologien auf den Markt für Einzelzell-Analysen aus, um von den durch KI getriebenen Wachstumschancen in diesem sich schnell entwickelnden Bereich zu profitieren
- Auf der Hauptversammlung 2025 genehmigter synthetischer Aktienrückkauf im Wert von $500 Mio. soll Anfang Januar 2026 abgeschlossen werden; QIAGEN erfüllt damit vorzeitig sein Vorhaben, bis Ende 2028 über $1 Mrd. zurückzuzahlen
- Nach sechs Jahren als CEO kommen Aufsichtsrat und Thierry Bernard überein, dass der Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist und Thierry Bernard nach Ernennung eines Nachfolgers zurücktreten wird
VENLO, Niederlande--(https://www.businesswire.com)--QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben und dabei seine Prognose für ein solides, profitables Wachstum bekräftigt und gleichzeitig seine Profitabilitätsziele angehoben.
Das Unternehmen hat seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzwachstum von etwa 4-5% (CER) (etwa 5-6% CER-Kernumsatzwachstum ohne Berücksichtigung von Veräußerungen) bekräftigt und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie auf etwa $2,38 (CER) (zuvor etwa $2,35 (CER)) angehoben. QIAGEN erwartet für 2025 eine bereinigte operative Marge von etwa 29,5% (etwa 30% (CER)), während Belastungen durch Währungsschwankungen und Zölle ausgeglichen werden.
QIAGEN hat außerdem zwei strategische Initiativen angekündigt, um sein Portfolio im Bereich Probentechnologien weiter zu stärken und den Shareholder Value zu steigern. So ermöglicht die Übernahme von Parse Biosciences den Einstieg in den schnell wachsenden Markt für Einzelzellanalysen. Darüber hinaus hat QIAGEN Pläne für den Abschluss eines synthetischen Aktienrückkaufs im Wert von $500 Mio. Anfang Januar 2026 bekannt gegeben, um die Aktionärsrenditen weiter zu steigern. Damit würden die Ausschüttungen seit 2024 auf über $1 Mrd. steigen und das für 2028 angestrebte Ziel deutlich früher erreichen.
„QIAGEN liefert auch in einem schwierigen Umfeld weiterhin Ergebnisse, die über unseren Erwartungen liegen und zu den schnellsten Wachstumsraten der Branche zählen“, sagte Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. „Wir freuen uns über das anhaltende Wachstum von QIAstat-Dx und QuantiFERON sowie über die solide Dynamik im Bereich der Probentechnologien, insbesondere angesichts der bevorstehenden Einführung von drei neuen Geräten. Die Übernahme von Parse Biosciences passt strategisch hervorragend. Sie stärkt unsere Führungsposition im Bereich Probentechnologien, indem sie uns Zugang zum wachstumsstarken Markt für Einzelzell-Analysen verschafft und es uns ermöglicht, Lösungen für die KI-gestützte biologische Großforschung anzubieten. Sie spiegelt unser Engagement wider, in Innovationen zu investieren, die steigende Renditen bieten und unsere Zielmärkte erweitern. Mit der Anpassung unserer Ziele für das Jahr 2025 treiben wir unsere Ambitionen für ein solides, profitables Wachstum weiter voran“, fügte er hinzu.
„Dank unserer starken Profitabilität und Cash-Generierung kann QIAGEN die Renditen für seine Aktionärinnen und Aktionäre steigern“, sagte Roland Sackers, Chief Financial Officer von QIAGEN. „Mit der Durchführung des Rückkaufs im Wert von $500 Mio. im Januar 2026, der auf unserer letzten Hauptversammlung genehmigt wurde, geben wir unseren Aktionärinnen und Aktionären mehr als $1 Mrd. zurück, weit vor unserem Ziel im Jahr 2028. Wir werden uns auch weiterhin darauf konzentrieren, die höchsten Renditen zu erzielen. Dies beinhaltet die Prüfung, wie wir dieses Ziel noch weiter steigern und gleichzeitig unser Portfolio durch organische Investitionen und gezielte Akquisitionen wie die von Parse weiter stärken können. Wir gehen davon aus, dass sich unser Verschuldungsgrad im Jahr 2026 infolge unserer anhaltenden Kapitalallokationsstrategie im Jahr 2026 dem Branchendurchschnitt von etwa 2x annähern wird.“